【大雪警報】栃木県・日光市今市、日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、矢板市などに発表
気象台は、午後10時41分に、大雪警報を日光市今市、日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町に発表しました。
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北部では、19日明け方から19日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■日光市今市
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■日光市日光
□大雪警報【発表】
積雪 19日明け方から19日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
20日にかけて警戒
■日光市藤原
□大雪警報【発表】
積雪 19日明け方から19日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■日光市足尾
□大雪警報【発表】
積雪 19日明け方から19日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■日光市栗山
□大雪警報【発表】
積雪 19日明け方から19日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■矢板市
□大雪警報【発表】
積雪 19日明け方から19日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■那須塩原市
□大雪警報【発表】
積雪 19日明け方から19日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■塩谷町
□大雪警報【発表】
積雪 19日明け方から19日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■那須町
□大雪警報【発表】
積雪 19日明け方から19日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
20日にかけて警戒