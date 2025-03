「PEANUTS」と、シリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」が初のコラボレーション! パッケージはもちろんお菓子にも「PEANUTS」の仲間たちがあしらわれた、可愛すぎるラインナップをご紹介します♪「PEANUTS」は、主人公チャーリー・ブラウンとその飼い犬のビーグル犬・スヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた新聞連載コミック。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。

今年75周年となる「PEANUTS」と、ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」がコラボレーション! 第1弾として「PEANUTS」のスヌーピーと仲間たちをイメージした新スイーツやオリジナルグッズなどが、3月26日(水)よりシュガーバターの木各店にて順次展開される。今回のコラボは ”Happiness is just being next to you.(しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ)” がテーマ。第1弾は、スヌーピーがリーダーを務めるビーグル・スカウトが主役のデザインとなっていて、可愛すぎるお菓子のほか、お出かけに大活躍するオリジナルグッズも登場する。「スヌーピー シュガーバターサンドの木」は、パッケージデザインのほか、シリアル生地にもスヌーピーと仲間たちが!季節限定フレーバーの「ストロベリーパンケーキ風」も入った詰め合わせや、アフターユースも楽しめそうな可愛いお菓子缶入りも用意されている。さらに、「ビーグル・スカウト」テーマのオリジナルグッズも登場! ポーチセットやエコバッグ、タンブラーなど、お出掛けがもっと楽しくなっちゃいそうなラインナップとなっている。3月26日(水)からは、JR東京駅にて1週間限定のポップアップストアがオープン! 催事・公式通販限定グッズも初登場するので、気になる人はチェックしてみては?(C)2025 Peanuts Worldwide LLC