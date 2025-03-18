¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼«¼ç¶½¹Ô¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡¡£´·î¿·ÃÄÂÎ´úÍÈ¤²¡Ö²¶¤¿¤Á¤È´¶Æ°¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×
¡¡¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê£³£²¡Ë¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤â¤Ã¤ÈÅìµþÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹õÄ¬¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Âè£±»î¹ç¤«¤é½Ð¾ì¤·Î©²ÖÀ¿¸ã¤Î»ý¤Ä£Ó£Í£Á£Ó£È²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·ÇÔËÌ¡£¤¹¤ë¤È£²»î¹çÌÜ¤Ç¤âÎ©²Ö¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¿ÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËºÆ¡¹Àï¤Ï²Ö±àÅí²Ö¤Ë¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë¤â´é¤Ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ½Ð¾ì¡£°¤Éô»ËÅµ¡¢Î©²Ö¡¢²Ö±à¤ÈÁÈ¤ó¤Ç³ëÀ¾½ã¡¢ÃÝÅÄÀ¿»Ö¡¢´ØËÜÂç²ð¡¢»³²¼¤ê¤ÊÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥¤¥×¥¤¥¹¤Ë¥«¥é¡¼¥³¡¼¥ó¡¢¥¿¥é¥¤¤Ê¤É¶§´ï¤âÈô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤Éµ¯Éú¤Î·ã¤·¤¤Å¸³«¡£ºÇ¸å¤Ï³ëÀ¾¤«¤éÇ¾Å·¤ËÃÝ¤°¤·¤ò»É¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿Ëö¡¢´ØËÜ¤Ë¹ë²÷¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¹õÄ¬¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æº£²ó¡¢¼«¼ç¶½¹Ô¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬¤â¤Ã¤ÈÅìµþÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Îà¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëá¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉü³è¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£¤µ¤é¤Ë²Ö±à¡¢Î©²Ö¤È¶¦¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¿·ÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¡×¤Î´úÍÈ¤²Àï¡Ê£´·î£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Ä¤¤¤Ë´úÍÈ¤²¤·¤Þ¤¹¡£²¶¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥×¥í¥ì¥¹¡£²¶¤¬¸«¤¿¤¤À¤³¦¡£¾å¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É²¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¶¤¿¤Á¤È´¶Æ°¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£