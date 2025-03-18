BRAHMAN＜尽未来祭 2025＞、チケット詳細発表
結成30周年を迎えるBRAHMANが11月22日から24日の3日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて10年ぶり2度目となるイベント＜尽未来祭＞を開催する。同イベントのチケット詳細が発表となったことに加え、オフィシャル最速先着先行がスタートした。
◆BRAHMAN 動画 / 画像
結成から30年もの間、一度も失速することなく常にシーンの先頭に立ち、進化を続けてきたBRAHMAN。30周年という大きな節目を彩る3日間のビッグイベント＜尽未来祭 2025＞の開催発表は、2015年に行われた＜尽未来祭＞と同じかそれ以上に大きな反響を呼んだという。
＜尽未来祭 2025＞の詳細は、尽未来祭特設サイトやオフィシャルSNSにて順次発表されていくとのこと。チケットのオフィシャル最速先着先行受付は3月18日21:00より4月6日23:59まで。
■＜尽未来祭2025＞
11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
open10:30 / start12:00
▼チケット
・3日通し券スタンディング \29,700(税込)
・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込)
※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア
・各日1日券 \13,330(税込)
【オフィシャル最速先着先行】
受付期間：3/18(火)21:00〜4/6(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/jinmiraisai/
※3日通し券スタンディング / 3日通し券サイド指定席のみの販売
■ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』
【完全生産限定盤 A(Blu-ray/2枚組)】
TFXQ-78283〜78284 9,350 円 (税込)
【完全生産限定盤 B(DVD/3枚組)】
TFBQ-18305〜18307 8.250 円 (税込)
予約リンク：https://brahman.lnk.to/rokubonzensho
▼収録曲 ※全76曲
01. 真善美 02. 雷同 03. EVERMORE FOREVER MORE 04. AFTER-SENSATION 05. 其限 06. 今夜 07. 守破離 08. 怒濤の彼方 09. 不倶戴天 10. ナミノウタゲ 11. 天馬空を行く 12. 満月の夕 13. 初期衝動 14. 賽の河原 15. 今際の際 16. 俤 17. 露命 18. 空谷の跫音 19. 遠国 20. 警醒 21. 最終章 22. Jesus Was a Cross Maker 23. 鼎の問 24. 霹靂 25. 虚空ヲ掴ム 26. The only way 27. Speculation 28. Epigram 29. Stand aloof 30. Silent day 31 . Oneness 32. Handan's pillow 33. You don't live here anymore 34. Causation 35. Fibs in the hand 36. 逆光 37. Kamuy-pirma 38. THE VOID 39. BASIS 40. SHADOW PLAY 41. DOUBLE-BLIND DOCUMENTS 42. SHOW 43. GOIN' DOWN 44. SEE OFF 45. CHERRIES WERE MADE FOR EATING 46. BOX 47. DEEP 48. NO LIGHT THEORY 49. 時の鐘 50. FROM MY WINDOW 51. FAR FROM... 52. BED SPACE REQUIEM 53. SLIDING WINDOW 54. THAT'S ALL 55. THERE'S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE 56. CIRCLE BACK 57. NEW SENTIMENT 58. LOSE ALL 59. Z 60. A WHITE DEEP MORNING 61. TREES LINING A STREET 62. HIGH COMPASSION 63. LAST WAR 64. MIS 16 65. (a piece of) BLUE MOON 66. BYWAY 67. PLASTIC SMILE 68. PLACEBO 69. ANSWER FOR... 70. ARRIVAL TIME 71. FOR ONE'S LIFE 72. TONGFARR 73. FLYING SAUCER 74. BEYOND THE MOUNTAIN 75. ARTMAN
76. 順風満帆 (Music Video)
●早期予約特典
・BRAHMAN MC DIGEST CD 2025
対象予約期間：3月18日(火)12:00〜4月27日(日)23:59
●店舗購入特典
・TOWER RECORDS：アクリルキーホルダー
・Amazon：コットン巾着
・楽天ブックス：シューレース
・TOY’S STORE：六梵全書ライブ写真カレンダー
・7net：缶バッチセット
・汎用特典：ポストカード
詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6406
▶公演記録：＜六梵全書 Six full albums of all songs＞
2024年11月4日(月/振休) 神奈川・横浜 BUNTAI
■＜BRAHMAN tour viraha＞
guest：ANGER FLARES
3月23日 新潟 LOTS
guest：サンキュー
3月25日 石川・金沢Eight Hall
guest：アダムとイヴ
3月29日 青森 QUARTER
guest：kallaqri
3月30日 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
guest：locofrank
4月05日 宮城・仙台RENSA
guest：GREAT INVADERS
4月11日 京都 磔磔
guest：KiM
4月13日 兵庫・神戸Harbor Studio
guest：EGG BRAIN
4月15日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
guest：HAWAIIAN6
4月17日 島根・出雲APPOLO
guest：A.S.S.
4月19日 香川・高松MONSTER
guest：The Dahlia
4月20日 愛媛・松山W studio RED
guest：LEARNER BOYS
4月22日 岐阜・CLUB ROOTS
guest：DUB 4 REASON
5月22日 愛知・名古屋DIAMOND HALL
guest：九狼吽
5月24日 大阪 Namba Hatch
guest：bacho
5月25日 広島 CLUB QUATRO
guest：キュウソネコカミ
5月28日 北海道・旭川CASINO DRIVE
guest：SLANG
5月30日 北海道・札幌PENNY LANE 24
guest：THE KNOCKERS
5月31日 北海道・小樽GOLD STONE
guest：花男
6月05日 福岡 DRUM LOGOS
guest：惡AI意
6月07日 熊本 B.9 V1
guest：BUILD
6月08日 鹿児島 CAPARVO HALL
guest：THE FOREVER YOUNG
6月12日 東京 Zepp Haneda
guest：HAT TRICKERS
6月19日 栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
guest：SHADOWS
6月21日 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
guest：The BONEZ
6月27日 静岡 Livehouse浜松窓枠
guest：BEYOND HATE
7月04日 山梨・甲府CONVICTION
guest：LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS
7月12日 沖縄・桜坂セントラル
guest：かりゆし58
関連リンク
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