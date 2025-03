結成30周年を迎えるBRAHMANが11月22日から24日の3日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて10年ぶり2度目となるイベント<尽未来祭>を開催する。同イベントのチケット詳細が発表となったことに加え、オフィシャル最速先着先行がスタートした。結成から30年もの間、一度も失速することなく常にシーンの先頭に立ち、進化を続けてきたBRAHMAN。30周年という大きな節目を彩る3日間のビッグイベント<尽未来祭 2025>の開催発表は、2015年に行われた<尽未来祭>と同じかそれ以上に大きな反響を呼んだという。

■ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』



2025年6月11日(水)発売【完全生産限定盤 A(Blu-ray/2枚組)】TFXQ-78283〜78284 9,350 円 (税込)【完全生産限定盤 B(DVD/3枚組)】TFBQ-18305〜18307 8.250 円 (税込)予約リンク:https://brahman.lnk.to/rokubonzensho▼収録曲 ※全76曲01. 真善美 02. 雷同 03. EVERMORE FOREVER MORE 04. AFTER-SENSATION 05. 其限 06. 今夜 07. 守破離 08. 怒濤の彼方 09. 不倶戴天 10. ナミノウタゲ 11. 天馬空を行く 12. 満月の夕 13. 初期衝動 14. 賽の河原 15. 今際の際 16. 俤 17. 露命 18. 空谷の跫音 19. 遠国 20. 警醒 21. 最終章 22. Jesus Was a Cross Maker 23. 鼎の問 24. 霹靂 25. 虚空ヲ掴ム 26. The only way 27. Speculation 28. Epigram 29. Stand aloof 30. Silent day 31 . Oneness 32. Handan's pillow 33. You don't live here anymore 34. Causation 35. Fibs in the hand 36. 逆光 37. Kamuy-pirma 38. THE VOID 39. BASIS 40. SHADOW PLAY 41. DOUBLE-BLIND DOCUMENTS 42. SHOW 43. GOIN' DOWN 44. SEE OFF 45. CHERRIES WERE MADE FOR EATING 46. BOX 47. DEEP 48. NO LIGHT THEORY 49. 時の鐘 50. FROM MY WINDOW 51. FAR FROM... 52. BED SPACE REQUIEM 53. SLIDING WINDOW 54. THAT'S ALL 55. THERE'S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE 56. CIRCLE BACK 57. NEW SENTIMENT 58. LOSE ALL 59. Z 60. A WHITE DEEP MORNING 61. TREES LINING A STREET 62. HIGH COMPASSION 63. LAST WAR 64. MIS 16 65. (a piece of) BLUE MOON 66. BYWAY 67. PLASTIC SMILE 68. PLACEBO 69. ANSWER FOR... 70. ARRIVAL TIME 71. FOR ONE'S LIFE 72. TONGFARR 73. FLYING SAUCER 74. BEYOND THE MOUNTAIN 75. ARTMAN76. 順風満帆 (Music Video)●早期予約特典・BRAHMAN MC DIGEST CD 2025対象予約期間:3月18日(火)12:00〜4月27日(日)23:59●店舗購入特典・TOWER RECORDS:アクリルキーホルダー・Amazon:コットン巾着・楽天ブックス:シューレース・TOY’S STORE:六梵全書ライブ写真カレンダー・7net:缶バッチセット・汎用特典:ポストカード詳細:https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6406▶公演記録:<六梵全書 Six full albums of all songs>2024年11月4日(月/振休) 神奈川・横浜 BUNTAI