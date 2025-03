SKY-HI¤¬ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIt¡ìs OK¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë²»¸»¤òÌµÎÁÇÛÉÛ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「It’s OK」は、SKY-HIが貫いてきた道と築いてきたサクセスを真骨頂といえる卓越したラップスキルとテクニック、そして高速ラップを駆使してセルフボーストした一曲!

SKY-HIが最新シングル「It’s OK」(2月26日発売)のインストゥルメンタル音源を無料配布した。

「It’s OK」は、プロデューサーにChaki Zuluを迎え制作。ラッパー、プロデューサー、経営者という多彩な顔を持ち、音楽業界で唯一無二の存在としてシーンを牽引しているSKY-HIだからこそ語れる、彼が貫いてきた道と築いてきたサクセスをSKY-HIの真骨頂といえる卓越したラップスキルとテクニック、そして高速ラップを駆使してセルフボーストした一曲。

インストゥルメンタル音源は、SKY-HIのオフィシャルやSNSからダウンロードできるようになっており、TikTokでも同音源が配信されている。

ぜひ、「#ItsOKChallenge」のハッシュタグをつけて、チャレンジ動画を投稿してみよう。

リリース情報

2025.02.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「It’s OK」

2025年夏発売予定

ALBUM『Success Is The Best Revenge』

