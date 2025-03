女優の長谷川京子が18日にインスタグラムを更新。この日、出席した「還元型コエンザイムQ10プレゼンツ うるおいライフアワード」のオフショットを公開し、ファンを魅了している。この日、長谷川は「還元型コエンザイムQ10プレゼンツ うるおいライフアワード」に出席。同アワードは、「潤っている」イメージを感じる人を、主催者であるカネカが表彰するもので、長谷川は、「肌のうるおいと“インナーケア”の相関と重要性」の認知・理解度増進を目的とした同アワードの初のグランプリ受賞者となった。

長谷川は投稿で「Thank you for giving me such a wonderful award」とアワード受賞に感謝し、登壇した際と同じデコルテを大胆にあらわにしたカーキ色のワンピース姿のオフショットを公開。コメント欄には受賞を祝う声のほか「京子さんうるおっててとっても素敵です」「やばいセクシー」といった反響も寄せられている。■長谷川京子1978年7月22日生まれ。千葉県出身。1996年、ファッション雑誌『CanCam』(小学館)の専属モデルオーディションに合格。2000年以降、タレントや女優業にも進出し、2006年には『おいしいプロポーズ』(TBS系)で連続ドラマに初主演。その後、さまざまな話題作に出演しつつ、2019年には『グータンヌーボ2』(カンテレ)でトーク番組の司会に初挑戦した。引用:「長谷川京子」インスタグラム(@kyoko.hasegawa.722)