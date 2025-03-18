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気象台は、午後9時6分に、暴風雪警報を鳥取市北部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】鳥取県・鳥取市北部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、湯梨浜町などに発表

鳥取県では、19日明け方から19日朝まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部

□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■鳥取市南部
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■米子市
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s

■倉吉市
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■境港市
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s

■岩美町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■若桜町
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■智頭町
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■八頭町
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■三朝町
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■湯梨浜町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s

■琴浦町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■北栄町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s

■日吉津村
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s

■大山町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■伯耆町
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■日南町
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■江府町
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒