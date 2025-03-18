【暴風雪警報】鳥取県・鳥取市北部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、湯梨浜町などに発表
気象台は、午後9時6分に、暴風雪警報を鳥取市北部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町に発表しました。
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鳥取県では、19日明け方から19日朝まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■鳥取市南部
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■米子市
□暴風雪警報【発表】
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
□暴風雪警報【発表】
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■境港市
□暴風雪警報【発表】
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
■岩美町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■若桜町
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■智頭町
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■八頭町
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■三朝町
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■湯梨浜町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
■琴浦町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■北栄町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
■日吉津村
□暴風雪警報【発表】
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
■大山町
□暴風雪警報【発表】
19日明け方から19日朝にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■伯耆町
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■日南町
□なだれ注意報
20日にかけて警戒
■江府町
□なだれ注意報
20日にかけて警戒