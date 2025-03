サザン、新アルバム『THANK YOU SO MUCH』リリースカウントダウンを実施！「夢の宇宙旅行」MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■リリースカウントダウンは、3月18日23時55分からオフィシャルYouTubeチャンネルで実施!

3月19日に10年ぶりのオリジナルアルバムをリリースするサザンオールスターズが、3月18日23時55分からオフィシャルYouTubeチャンネルにてリリースカウントダウンを実施。

さらに、24時にはアルバム収録曲「夢の宇宙旅行」のMVが公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

先日公開された桑田自身が出演する本アルバムのスポット映像や、2企業同時TVCMタイアップ起用などが話題を呼んでいる「夢の宇宙旅行」は、軽やかでポップなメロディが弾けるパワーポップナンバー。何気ない日常のなかで子供のときに描いた夢を想起させる歌詞が心地よくハマり、聴いている人の心を弾ませる。

桑田佳祐が胸に抱く、1970年代洋楽のグラムロックやパワーポップ、そしてビートルズをはじめとするブリティッシュロックへの憧れとリスペクトの集大成を令和の現在に形にした。

その世界観を存分に詰め込んだMVには、サザンオールスターズのメンバー5人が出演。撮影はアルバムと同タイトル(!!を除く)の全国13ヵ所26公演を巡るアリーナ&ドームツアーの開催中に敢行。ハードなスケジュールのなか渾身の力を込めて挑んだ。

桑田がリスペクトを寄せるスターたちが活躍した時代である1970年代のエッセンスを今の時代に落とし込み、ポマードでキメたオールバックや私物のヴィンテージギターなど、細部までこだわりが詰まった映像になっている。

電飾が光るコズミックセットで演奏するサザンは当時のスターさながら。子供が見る夢のような惑星のセットでは、電飾を身にまとい自由にパフォーマンスするメンバーをカメラが回転し切り取る。

魚人(ぎょじん)のニュースキャスター、ラメいっぱいの衣装に身を包むダンサー、動くロボットにサンタクロースなど個性豊かなキャストとともに、サザンの少年心(こどもごころ)が煌めくMVは必見だ。

その他、アルバム詳細は特設サイトで。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

サザンオールスターズ OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/user/SouthernAllStarsch/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp