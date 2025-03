aespaが、3月26日に発売する2024年・夏に開催された彼女たちの2度目の東京ドーム公演を収録した映像作品『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-』のティザー映像を公開した。公開された映像では、「Drama」「Supernova」「Hot Mess」「ZOOM ZOOM」「Armageddon」といったヒット曲のライブパフォーマンスをダイジェストで見ることができる内容となっている。

リリース情報



『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-』2025年3月26日(水)発売購入:https://aespa.lnk.to/SYNK_PARALLELLINE_TokyoDome・Blu-ray1枚組(WPXL-90334)\8,800(税込み)収録内容:「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-」01. Drama02. Black Mamba03. Salty & Sweet04. Girls05. Savage06. Supernova07. Mine08. Sun and Moon09. Prologue10. Long Chat (#♥)11. Dopamine (GISELLE Solo)12. UP (KARINA Solo)13. Bored! (NINGNING Solo)14. Spark (WINTER Solo)15. Hot Mess16. Licorice17. Hold On Tight18. ZOOM ZOOM19. Spicy20. YOLO21. Live My Life22. We Go23. Trick or Trick24. Set The Tone25. Next Level26. Armageddon27. BAHAMA28. You29. Melody特典映像:Japan 1st Single “Hot Mess” Artwork & Music Video BEHIND THE SCENES仕様 / 封入特典:・スリーブケース・29ページ ポストカードブックレット・特典応募シリアルナンバー抽選応募特典:Tシャツ(東京ドーム限定デザインのボディカラー違い。Mサイズ/Lサイズ選択可能)店舗別オリジナル特典:・ワーナーミュージックストア:クリアファイル(A4サイズ)・Amazon.co.jp:コットン巾着・TOWER RECORDS:クリアステッカー・楽天ブックス:コンパクトミラー・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ・HMV:缶バッジ・ec board aespa STORE:特製ニットバッグ・その他店舗:ポストカード