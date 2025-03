【Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~】 3月18日15時~ サービス開始

ムーンラビットは、PC用ジョブチェンジファンタジーMMORPG「Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~」の正式サービスを3月18日15時より開始した。

台湾のFUNYOURSによる「風色幻想」シリーズを題材としたMMORPG「Le Ciel Bleu」がシステムの改修や新要素を追加して再登場。開発・FUNYOURS、運営・ムーンラビットのタッグによって正式サービスが開始した。

2Dの可愛いキャラクターによるワチャワチャ感、パーティーでプレイできる豊富なクエスト、型にとらわれない自分だけのキャラクター育成など、昔懐かしいMMOを楽しめる。

また、本作はゲーミングPCでなくともノートPCで楽しめる“快適MMORPG”を特徴としており、友達を気軽に誘ってプレイできるのも魅力。正式サービス開始を記念した特別なイベントや、冒険に役立つアイテムが手に入るスタートダッシュキャンペーンも多数用意されている。

スタートダッシュキャンペーン開催!

リリース開始を記念して、スタートダッシュキャンペーンが開催。期間中1度のみ、特別なアイテムセット「ログイン記念セット」を受け取れるキャンペーンや、Gコインの利用額に応じて豪華特典をもらえる「Gモールご利用キャンペーン」が用意される。

スタートダッシュイベント開催!

正式サービス開始を記念し、スタートダッシュイベントが開催。春らしいアイテム「お花見茶席」などが手に入る限定アイテムBOXを獲得できるイベントや、経験値とドロップ率が2倍になるイベントなどが登場する。

アイテムモール最新情報!

正式サービス開始を記念したアイテムセットや、冒険者契約証の上級契約の販売が開始。モールでは天使な装いの「アークエンジェル」、「ヘルテイトスーツ(白)」が確率で手に入るBOXを始めとしたお得なBOXが用意される。

Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン開催!

抽選で15名に2,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされるキャンペーンが開催される。X公式アカウント(@LCBClair_PR)をフォローし、キャンペーンポストをリポストすることで参加できる。

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.

(C) FunYours Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.