“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送)。3月12日(水)の放送では、DINOがお別れのときに使える韓国語のレッスンをおこないました。

DINO:これまでたくさんの韓国語を一緒に勉強してきましたね。このクラスで最後に勉強する言葉をDINO先生が黒板に書きます。黒板に書いたのは……「다시 만나요(タシ・マンナヨ)」これは「また会いましょう」です。いつも、この番組「SCHOOL OF LOCK!」では、“また次の月会いましょう”という風に言ってきましたが、今回はちょっとニュアンスが違いますね。今日はしっかり説明をしていきたいと思います。それでは、DINO先生が、この言葉を使って、見本を見せたいと思います。(シチュエーションは)僕の授業が終わって、教室で生徒の皆さんに最後のお別れをする、そんな場面です。<DINO先生の実演スタート><♪チャイムの音>DINO:みんな、授業楽しかった? 本当に1年の間、おこなわれてきた僕たちの授業がもう終わりに近づいていますね。本当にみんなのこと会いたいと思うし、みなさんと一緒にいて幸せな授業でした。みなさんに必ずこの言葉を届けたいです。僕たち、必ずどこかで“다시 만나요”(また会いましょう)<生徒たちの声>「DINO先生、ありがとう!」DINO:おー! ありがとうございます!<実演終了>DINO:ほんとに想像を話しているような感じでやってみたんですが、目の前に生徒のみなさんがいるようでした。なので、少し心も複雑ですし、また会いましょうという言葉が、こんなに重みのある言葉だったなんて、と思っています。DINO:そして今夜は、もう1つ、韓国語を一緒に勉強していきたいと思います! これが本当に最後です。黒板に書いたのは……「오랜만이에요(オレンマニエヨ)」。これは「お久しぶりです」という意味です。またいつか、生徒のみなさんと一緒に授業ができるように、この言葉を勉強したいと思います。みなさんと“また会いましょう”と言って別れて、また会えたとき。”お久しぶりです“という、そういったシチュエーションですね。なので、明るく歓迎する気持ち、会えて感激する気持ちもあります。それでは、「お久しぶりです(오랜만이에요)」のシチュエーションをやっていきます。<DINO先生の実演スタート ><♪チャイムの音>DINO:生徒のみなさん、こんばんは!「SCHOOL OF LOCK!」のインターナショナルクラスを担当していたSEVENTEENのDINOです! ほんとに“오랜만이에요”(お久しぶりです)! みなさん! 元気にしていましたか? ほんとに会いたかったです!こうしてSCHOOL OF LOCK!に、また戻ってこられることができて感慨深いし、またこれから始まりなので、これからもよろしくお願いします。今、気分がいいのでもう一度挨拶したいと思います。生徒のみなさん、“오랜만이에요”(お久しぶりです)!<実演終了>DINO:生徒のみなさん! いつか「お久しぶりです」と言い合いましょうね!



