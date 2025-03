保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2025年2月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】一味(人形町)

一味 写真:お店から

※集計期間:2025年1月25日〜2025年2月24日

韓国・ソウルで創業した「一味(イルミ)」は、生のワタリガニを醤油ダレに漬け込んで熟成させた料理「カンジャンケジャン」の専門店。「カンジャンケジャン」のほかにも本場の韓国料理を食べられることから、SNSなどでも話題のお店です。

【9位】久太郎(麻布十番)

久太郎 出典:れっくさん

<店舗情報>◆一味住所 : 東京都中央区日本橋人形町1-4-10 人形町センタービル 2FTEL : 03-6661-9929

2月1日放送のTBS「人生最高レストラン」で、ゲストの萬田久子さんが紹介した京風すき焼きのお店です。一番人気は、高級ブランド牛を使用した「すき焼き」、その他の名物料理としては「鴨なべ」があります。古民家を改装した店内にはアンティーク家具などが置いてあり、落ち着いた雰囲気で食事を楽しめます。

【8位】ラス(表参道)

ラス 写真:お店から

<店舗情報>◆久太郎住所 : 東京都港区元麻布3-10-12TEL : 070-5027-1988

スペシャリテの「フォアグラのクリスピーサンド」が絶賛され続けている、おまかせ1コーススタイルの「ラス」。リーズナブルにフレンチが食べられるとSNSでも話題のお店です。

【7位】五月四日(用賀)

五月四日 出典:平尾日吉さん

<店舗情報>◆ラス住所 : 東京都港区南青山4-16-3 南青山コトリビル 1FTEL : 080-3310-4058

2月16日放送の日本テレビ「シューイチ」の「トップライターが厳選!東京イマ最高レストラン」で紹介されていた居酒屋です。番組では「赤牛の牛すじカレー」が紹介されていました。

【6位】焼肉 こてつ(三軒茶屋)

焼肉 こてつ 写真:お店から

<店舗情報>◆五月四日住所 : 東京都世田谷区用賀4-17-6 みづきビル 112TEL : 070-9140-4712

昭和レトロな雰囲気がSNSでも人気の「焼肉 こてつ」。焼肉店なのですがジンギスカンもおいしいと評判のお店です。

5位以内に入った注目店は?

【5位】Surnom(西荻窪)

Surnom 写真:お店から

<店舗情報>◆焼肉 こてつ住所 : 東京都世田谷区三軒茶屋2-14-1 三茶ダイニングビル 1FTEL : 050-5593-0256

2024年10月にオープンした、フレンチトーストがメインの小さなカフェ「Surnom(シュノン)」。スイーツ系だけではなく食事系のフレンチトーストもあるので、ランチタイムなどにもぴったりのお店です。

【4位】浅草橋 鮨 うらおにかい(浅草橋)

浅草橋 鮨 うらおにかい 写真:お店から

<店舗情報>◆Surnom住所 : 東京都杉並区西荻北3-2-7TEL : 090-8212-2409

浅草橋のほか、中目黒「鮨 おにかい」などカジュアルに、そしてリーズナブルに本格的な寿司を味わえるとSNSでも話題のお店です。

【3位】花ごよみ 東京(日本橋)

花ごよみ 東京 写真:お店から

<店舗情報>◆浅草橋 鮨 うらおにかい住所 : 東京都台東区浅草橋1-20-1 大原第2ビルTEL : 050-5600-6491

日本橋にある「花ごよみ 東京」。夜は少しハードルが高い日本料理店ですが、ランチブッフェを行なっていて、オープンしてすぐに席が埋まってしまうほどの人気となっています。

【2位】アヴィラン(目黒)

アヴィラン 出典:こーくんまんさん

<店舗情報>◆花ごよみ東京住所 : 東京都中央区八重洲1-3-22 八重洲龍名館ビル 15FTEL : 050-5869-3857

コスパ最強!とSNSで人気のヨーロッパ料理店。どの料理もおいしいですが、ガーリックトーストが絶品とのことです。

保存数1位の焼肉はこちら!

【1位】焼肉こじま離れ 飯田橋(飯田橋)

黒毛和牛100%のハンバーグ 写真:お店から

<店舗情報>◆アヴィラン住所 : 東京都目黒区三田2-8-4TEL : 03-3715-2970

SNSでも話題、大阪で1978年に創業した「焼肉こじま」が2024年12月、東京・飯田橋にオープン。焼肉はもちろんですが、数量限定の黒毛和牛100%のハンバーグランチも人気です。平日のランチはハンバーグのみですが、土日祝日のランチでは焼肉も楽しめます。

焼肉こじま離れ 飯田橋 写真:お店から

<店舗情報>◆焼肉こじま離れ 飯田橋住所 : 東京都千代田区飯田橋4-7-8 第2山商ビル 1FTEL : 050-5595-1966

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 保存が増えるのにはワケがある! 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表!(2025年2月) first appeared on 食べログマガジン.