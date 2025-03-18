本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (18日大引け後 発表分)
※3月27日、東証グロース市場に上場予定のダイナミックマッププラットフォーム <336A> [東証Ｇ]、28日、東証グロース市場に上場予定のプログレス・テクノロジーズ グループ <339A> [東証Ｇ]は18日、公開価格を発表した。
●ダイナミックマッププラットフォーム <336A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：3月27日
事業内容：自動運転・先進運転支援システム等に利用される高精度
3次元地図データ（HDマップ）の生成・販売及び、HDマップ
関連技術を用いた（自動運転以外の）多用途での高精度位置
情報・ソリューションの提供
公開価格：1200円
仮条件：1130円～1200円
想定発行価格：1130円
上場時発行済み株式数：2362万4850株
公募：481万株
売り出し：162万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限96万4500株
ブックビルディング期間：3月11日～17日
公開価格決定日：3月18日
申込期間：3月19日～25日
払込日：3月26日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
●プログレス・テクノロジーズ グループ <339A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：3月28日
事業内容：大手製造業向けデジタルソリューション・
デジタルエンジニアリングサービスの提供
公開価格：1950円
仮条件：1890円～1950円
想定発行価格：1890円
上場時発行済み株式数：777万9400株
公募：70万7200株
売り出し：310万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限57万1000株
ブックビルディング期間：3月12日～17日
公開価格決定日：3月18日
申込期間：3月19日～25日
払込日：3月27日
主幹事：野村證券
[2025年3月18日]
株探ニュース