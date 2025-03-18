

※3月27日、東証グロース市場に上場予定のダイナミックマッププラットフォーム <336A> [東証Ｇ]、28日、東証グロース市場に上場予定のプログレス・テクノロジーズ グループ <339A> [東証Ｇ]は18日、公開価格を発表した。



●ダイナミックマッププラットフォーム <336A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：3月27日



事業内容：自動運転・先進運転支援システム等に利用される高精度

3次元地図データ（HDマップ）の生成・販売及び、HDマップ

関連技術を用いた（自動運転以外の）多用途での高精度位置

情報・ソリューションの提供



公開価格：1200円

仮条件：1130円～1200円

想定発行価格：1130円



上場時発行済み株式数：2362万4850株

公募：481万株

売り出し：162万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限96万4500株

ブックビルディング期間：3月11日～17日

公開価格決定日：3月18日

申込期間：3月19日～25日

払込日：3月26日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



●プログレス・テクノロジーズ グループ <339A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：3月28日



事業内容：大手製造業向けデジタルソリューション・

デジタルエンジニアリングサービスの提供



公開価格：1950円

仮条件：1890円～1950円

想定発行価格：1890円



上場時発行済み株式数：777万9400株

公募：70万7200株

売り出し：310万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限57万1000株

ブックビルディング期間：3月12日～17日

公開価格決定日：3月18日

申込期間：3月19日～25日

払込日：3月27日



主幹事：野村證券



[2025年3月18日]



株探ニュース

