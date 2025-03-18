※3月27日、東証グロース市場に上場予定のダイナミックマッププラットフォーム <336A> [東証Ｇ]、28日、東証グロース市場に上場予定のプログレス・テクノロジーズ　グループ <339A> [東証Ｇ]は18日、公開価格を発表した。

●ダイナミックマッププラットフォーム <336A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：3月27日

　事業内容：自動運転・先進運転支援システム等に利用される高精度
　　　　　　3次元地図データ（HDマップ）の生成・販売及び、HDマップ
　　　　　　関連技術を用いた（自動運転以外の）多用途での高精度位置
　　　　　　情報・ソリューションの提供

　公開価格：1200円
　仮条件：1130円～1200円
　想定発行価格：1130円

　上場時発行済み株式数：2362万4850株
　公募：481万株
　売り出し：162万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限96万4500株
　ブックビルディング期間：3月11日～17日
　公開価格決定日：3月18日
　申込期間：3月19日～25日
　払込日：3月26日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●プログレス・テクノロジーズ　グループ <339A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：3月28日

　事業内容：大手製造業向けデジタルソリューション・
　　　　　　デジタルエンジニアリングサービスの提供

　公開価格：1950円
　仮条件：1890円～1950円
　想定発行価格：1890円

　上場時発行済み株式数：777万9400株
　公募：70万7200株
　売り出し：310万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限57万1000株
　ブックビルディング期間：3月12日～17日
　公開価格決定日：3月18日
　申込期間：3月19日～25日
　払込日：3月27日

　主幹事：野村證券

[2025年3月18日]

株探ニュース