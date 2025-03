◆IS:SUE、3rdシングル「EXTREME DIAMOND」決定

【モデルプレス=2025/03/18】ガールズグループ・IS:SUE(イッシュ)が、5月21日に3rdシングル『EXTREME DIAMOND』(読み:エクストリーム ダイヤモンド)をリリースすることを発表。同時にデビュー1周年を記念したファンコンサート『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE』を東京・大阪にて開催することも決定した。グループ名に込められた“異種”という言葉のとおり、2024年6月のデビュー時から、“自分が自分らしくあること”を一貫して発信し続けているIS:SUE。本日3月18日にYouTubeにてプレミア公開された<DIGITAL SINGLE “Love MySelf”リリース記念TALK LIVE>の映像ラストに、謎のQR画像が映し出されるというユニークな形で明らかになった3rdシングル『EXTREME DIAMOND』。今作では、“今、輝きを放つ「異種」”ということで、極度の熱と圧力条件下で形成され、研磨を経て1人1人がもつ本来の美しさや価値を極大化するダイヤモンドをテーマに、失敗を恐れず自身を磨き続け、外からの刺激を多彩な光に変えてより一層輝きを増していく姿が表現されるという。

リード曲『SHINING』(読み:シャイニング)をはじめ、新しい季節の応援ソングとしてリリースした先行配信曲『Love MySelf』を含む全4曲が形態別に収録される。さらに、初回限定盤A、Bの特典DVDには、2024年11月にパシフィコ横浜 国立大ホールにて行われた初のファンコンサート『2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE』からライブパフォーマンス部分が形態別に収録されるとのこと。今後の新ビジュアルが公開される。またあわせて、2025年6月には、2度目となるファンコンサート『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE』を東京・大阪の2都市で開催。6月11日東京・東京国際フォーラム ホールA、デビュー1周年記念日となる6月19日には大阪・フェスティバルホールにて行われる。そして新たなファンコンサートの開催に先立って、『2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE』公演の模様を、U-NEXTで独占収録ライブ配信することが決定。圧巻のパフォーマンスにメンバーとの日常や収録の裏話を語るトークセッション、カバー曲を含む魅力満載のステージを全編届ける。配信は4月5日19時よりスタートする。(modelpress編集部)<初回限定盤A[CD+DVD]>(CD)1.SHINING2.NO Game Over3.Starstruck4.SHINING(Instrumental)(DVD)「2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE」LIVE PERFORMANCE #11.CONNECT(ASSEMBLE ver.)2.Butterfly3.THE FLASH GIRL4.蝶々結び(Original by Aimer)(初回プレス限定封入特典)1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.トレーディングカード1枚(初回限定盤Aver.4種類から1枚ランダム封入)3.セルカトレーディングカード1枚(初回限定盤Aver.4種類から1枚ランダム封入)<初回限定盤B[CD+DVD]>(CD)1.SHINING2.NO Game Over3.Love MySelf4.NO Game Over(Instrumental)(DVD)「2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE」LIVE PERFORMANCE #21.STATIC(ASSEMBLE ver.)2.Breaking Thru the Line3.Tiny Step[ENCORE]4.THE FLASH GIRL[ENCORE]<初回プレス限定封入特典>1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.トレーディングカード1枚(初回限定盤Bver.4種類から1枚ランダム封入)3.セルカトレーディングカード1枚(初回限定盤Bver.4種類から1枚ランダム封入)<通常盤[CD ONLY]>(CD)1.SHINING2.NO Game Over3.Starstruck4.Love MySelf(初回プレス限定封入特典)1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(ドアップver.6種類から1枚ランダム封入)3.ロゴステッカーシート1枚<UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤[CD+リボン付きBOOKMARKER]>(CD)1.SHINING2.NO Game Over3.Starstruck4.Starstruck(Instrumental)(初回プレス限定封入特典)1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.チェキ風トレーディングカード1枚(6種類から1枚ランダム封入)<FC限定盤[CD ONLY/メンバー別ソロジャケット全3形態]>(CD)1.SHINING2.NO Game Over3.Love MySelf4.Love MySelf(Instrumental)(初回プレス限定封入特典)1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ホログラム入りセルカトレーディングカード1枚(ソロジャケットと同様のメンバーごとに3種類から1枚ランダム封入)初回プレス限定:プレミアムレアトレカ(別絵柄)※数量限定でランダム追加封入・東京 東京国際フォーラム ホールA2025.6.11(水)開場17:30/開演18:30・大阪 フェスティバルホール2025.6.19(木) 開場17:30/開演18:30ライブ配信:2025年4月5日(土)19:00〜ライブ終了まで見逃し配信:配信準備完了次第〜2025年4月19日(土)23:59まで【Not Sponsored 記事】