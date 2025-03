ガールズグループ・IS:SUEが、3rdシングル「EXTREME DIAMOND」(読み:エクストリーム ダイヤモンド)を5月21日にリリースすることを18日、発表した。合わせて、デビュー1周年を記念したファンコンサート『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE』を東京、大阪で開催することも決定した。IS:SUEは、グループ名に込められた“異種”という言葉のとおり、2024年6月のデビュー時から「自分が自分らしくあること」を一貫して発信し続けている。きょう18日にYouTubeでプレミア公開された『DIGITAL SINGLE ”Love MySelf”リリース記念TALK LIVE』の映像ラストに謎の二次元コード画像が映し出されるユニークな発表方法で、3rdシングル「EXTREME DIAMOND」の発売が明らかになった。

今作では「今、輝きを放つ“異種”」ということで、極度の熱と圧力条件下で形成され、研磨を経て一人ひとりがもつ本来の美しさや価値を極大化するダイヤモンドをテーマに、失敗を恐れず自身を磨き続け、外からの刺激を多彩な光に変えてより一層輝きを増していく姿が表現されている。リード曲「SHINING」(読み:シャイニング)をはじめ、新しい季節の応援ソングとしてリリースした先行配信曲「Love MySelf」を含む全4曲が形態別に収録される。さらに、初回限定盤A、Bの特典DVDには、24年11月に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて行われた初のファンコンサート『2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE』からライブパフォーマンス部分が形態別に収録される。また、6月には2度目となるファンコンサート『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE』が東京・大阪の2都市で開催される。11日東京・東京国際フォーラム ホールA、デビュー1周年記念日となる19日には大阪・フェスティバルホールにて行われる。チケットは19日正午から「IS:SUE OFFICIAL FANCLUB」最速先行より受付が開始される。そして、新たなファンコンサートの開催に先立って、『2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE』公演の模様を、U-NEXTで独占収録ライブ配信することが決定。圧巻のパフォーマンスにメンバーとの日常や収録の裏話を語るトークセッション、カバー曲を含む魅力満載のステージを全編届ける。配信は4月5日午後7時からとなる。