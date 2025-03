正解は「地に足のついた」でした!

謙虚で誠実であり、思慮分別がある人のことを指しています。

英語も日本語も同じような表現をもっているのがおもしろいですね。

「He is one of the most famous soccer plalyers, but he is very down to earth.」

(彼は最も有名なサッカー選手のひとりですが、地に足のついた人間です)