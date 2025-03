SKY-HIが、最新シングル「It's OK」より、高速ラップで話題のバース3のインストゥルメンタル音源を無料配布した。「It’s OK」は、プロデューサーにChaki Zuluを迎え制作され、ラッパーで、プロデューサー、経営者という多彩な顔を持っているSKY-HIだからこそ語れる、彼が貫いてきた道と築いてきたサクセスをラップスキルとテクニック、そして高速ラップを駆使してセルフボーストした1曲だ。

リリース情報



◆ニューシングル「It's OK」発売日:2025年2月26日(水)Streaming & Download:https://sky-hi.lnk.to/ItsOK◆アルバム『Success Is The Best Revenge』発売日:2025年夏 予定SKY-HIがこれまでに積み重ねてきた全てと、これからの展望が詰まった、ラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム