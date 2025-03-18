¤Þ¤¿¥½¥Ã¥¯¥ê½÷À¡ª¡©¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡¢ºÊ¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥½¥ê»÷¤Î½÷À¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë
¡¡ºÊ¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥½¥ê¤È¤ÎÉÔÃçÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤¬¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î½÷À¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¡¢¥«¥Ë¥¨¤È¤Î·ëº§¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¸µºÊ¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¢¥ó¥«¤¬¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¾×·â¤Î¥Ì¡¼¥É¥É¥ì¥¹
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö3·î13Æü¤Ë¥«¥Ë¥¨¤¬¡¢¹õÈ±¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿½÷À¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¹õ¤¤¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ì¥®¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ó¥¢¥ó¥«¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£½÷À¤Î¿È¸µ¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¥«¥Ë¥¨¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥´¥¹¥Ú¥ë¹ç¾§ÃÄ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2023Ç¯1·î¤Ë¥«¥Ë¥¨¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¥Ó¥¢¥ó¥«¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ë¥¨¤Î¸µºÊ¥¥à¤È¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°ÊÍè2¿Í¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè·î½é¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè67²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢¾×·â¤Î¥Ì¡¼¥É¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¥«¥Ë¥¨¤¬È¿¥æ¥À¥ä¼çµÁÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢ÇË¶ÉÀâ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏThe Hollywood Reporter¤ËÂÐ¤·¡¢ÇË¶É¤òÈÝÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¤òÀöÇ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥Ë¥¨¤¬2·î¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤³¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¡£Åê¹Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÊ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥àµº¸À¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï²¯ËüÄ¹¼Ô¤È¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥Ð¥«¤ÇÉÏË³¤Ê¤ªÁ°¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà½÷¤Î·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶¯À©¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢²¶¤Î¾µÇ§¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý±ø¤¤¸ÀÍÕ¤Ç·ã¤·¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¢¥ó¥«¤¬¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¾×·â¤Î¥Ì¡¼¥É¥É¥ì¥¹
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö3·î13Æü¤Ë¥«¥Ë¥¨¤¬¡¢¹õÈ±¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿½÷À¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¹õ¤¤¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ì¥®¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ó¥¢¥ó¥«¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£½÷À¤Î¿È¸µ¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¥«¥Ë¥¨¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥´¥¹¥Ú¥ë¹ç¾§ÃÄ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏThe Hollywood Reporter¤ËÂÐ¤·¡¢ÇË¶É¤òÈÝÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¤òÀöÇ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥Ë¥¨¤¬2·î¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤³¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¡£Åê¹Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÊ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥àµº¸À¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï²¯ËüÄ¹¼Ô¤È¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥Ð¥«¤ÇÉÏË³¤Ê¤ªÁ°¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà½÷¤Î·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶¯À©¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢²¶¤Î¾µÇ§¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý±ø¤¤¸ÀÍÕ¤Ç·ã¤·¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£