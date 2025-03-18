¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÂè57Âå²£¹Ë¡¦»°½Å¥Î³¤¡¡190Ñ18ºÐÄ¹È±¥¤¥±¥á¥ó¥â¥Ç¥ë¡¡Ì¾¶Ê¡ÖMarionette¡×Ç®¾§
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Âè57Âå²£¹Ë¡¦»°½Å¥Î³¤¡ÊÀÐ»³¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¿ÈÄ¹190Ñ18ºÐ¥¤¥±¥á¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ëÍòæÆ¿¿¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¡ª¡¡ºÇ¶á´Ñ¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¡¢Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
ÃËÀ¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖMEN'S NON-NO¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖMEN'S NON-NO¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¢ÍòæÆ¿¿¡Ê¤¢¤é¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤Þ¡Ë¤µ¤ó¡£ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤µ¤ó¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¡¢À®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¤éÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¼¡À¤Âå¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂè39²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ÎÍòæÆ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃãÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¼ÁÌäÆâÍÆ¤Ï¡ÖºÇ¶á´Ñ¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¡©¡×¡ÖºÇ¶áÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¡©¡×¡ÖºÇ¶áÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤Î3ÅÀ¡£
1¤ÄÌÜ¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖBADBOYS¡×¡Ö°¼Ô¥Ò¡¼¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¤ÄÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¢ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¡×¤ÈÍÌ¾¤Ê²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¡ÖMARIONETTE¡×¡Ê1987Ç¯¡¦BOØWY¡Ë¤òÇ®¾§¡£¡Ö¤Þ¤¸¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤È¤«¤ËÊ¹¤¯¤È¤â¤¦ËÜÅö¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹160¥¥í¤¯¤é¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¼ñÌ£¤Î¶Ú¥È¥ìÃæ¤ËÊ¹¤¯¤Û¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¼·Ì£¡×¡Ö¼·Ì£¤ò¶»Æù¤È¤«¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ý¥ó¿Ý¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥ó¤¬Ì¥¤»¤¿¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ë¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ²£¹Ë¡¦»°½Å¥Î³¤¤ÏÂè57Âå²£¹Ë¡¢1963Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê½éÅÚÉ¶¡£ËëÆâÍ¥¾¡3ÅÙ¡£