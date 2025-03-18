¡Ú½Õ¾ì½ê¡ÛÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤¬¿·²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ÎµÙ¾ì¤Ë¸ÀµÚ¡Ö²£¹Ë¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤¬¿·²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤ÎµÙ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¡Ö±¦¤Ò¤¸´ØÀáÆâÍ·Î¥ÂÎ¡¢ðôÄÇÇ±ºÃ¤ÇÌó£²½µ´Ö¤Î²ÃÎÅ¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤ÆµÙ¾ì¤·¤¿¡£¿·²£¹Ë¤ÎµÙ¾ì¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯½©¾ì½ê¤ÎÁÐ±©¹õ°ÊÍè¡¢£³£¹Ç¯¤Ö¤ê¡£º£¾ì½ê¤Ï£¹ÆüÌÜ¤Ë¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö¿·²£¹Ë¤Ç£³¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¡¢¼ó°Ì¤È£³º¹¤Î£´ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤é¤âÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖºòÆü¡Ê°ì»³ËÜÀï¡Ë¤Ï½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼£¤·¤Æ·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£½Å°µ¡©¡¡°ì¿Í²£¹Ë¤À¤·¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ·Î¸Å¤ò¤·¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£²£¹Ë¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡££±ÇÔ¤¬ÁêÅö¤Ê½Å¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£