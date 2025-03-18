º£Ç¯2·î¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Çµ­Ï¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

2·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤Ë2ÅÙ¡¢´¨ÇÈ¤¬½±Íè¡£ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹­¤Ç12»þ´Ö¤Ë120¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¾ÝÄ£¤Î¡Ö°Û¾ïµ¤¾ÝÊ¬ÀÏ¸¡Æ¤²ñ¡×¤¬¤­¤ç¤¦¡¢¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃæÂ¼¾°²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êµ©¤Ê¸½¾Ý¤À¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤Î¶­ÌÜ¤Ç¤¢¤ëÊÐÀ¾É÷¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âÆî¤Ë¼Ø¹Ô¤·¤¿¤¿¤á¡¢´¨µ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤­¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°Û¾ïµ¤¾ÝÊ¬ÀÏ¸¡Æ¤²ñ¡¡ÃæÂ¼¾° ²ñÄ¹
¡Ö²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µ¤²¹¤ä³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¾øÈ¯¤âÁý¤¨¤Æ¿å¾øµ¤ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¡Ê¿å¾øµ¤¤¬¡ËÁý¤¨¤¿Ê¬¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀã¤Ç¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Þ¤·¤¿¡×

ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±«¤È¤Ê¤ê¡¢Àã¤ÎÎÌ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤Î¤è¤¦¤Ë°ì»þÅª¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¹ßÀã¤äÀÑÀã¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃæÂ¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö²¹ÃÈ²½¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÀã¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤ÆÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£