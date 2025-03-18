µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¡Ö»î¹çÃæ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÊ¸²½¤À¤È¡×
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬1·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Ç¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï3·î18Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Ê20Æü¡áºë¶Ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÎý½¬¤òËÁÆ¬15Ê¬¸ø³«¡£
¡¡Îý½¬¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤¬¡¢1·î¤ËÅ¨ÃÏ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¼õ¤±¤¿¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¹ÊÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌ¤Ë»î¹çÃæ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÊ¸²½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¤½¤ÎÊÌ¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥¯¥Ü¡¦¥¿¥±¥Õ¥µ¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éº¹ÊÌ¤ò¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½ËÍ¤Î½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¹ÊÌ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥¸¥¢¿Í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº¹ÊÌ¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Êµ¤¤ò°¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡È¯Ã¼¤Ï1·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡ÖÃæ¹ñ¿Í¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤í¡×¤È¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤âÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÌäÂê¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Çµ×ÊÝ¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È¤«³ØÀ¸¤Ç¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëº¹ÊÌ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµö¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Ä¹¤¯¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â°Û¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»î¹çÃæ¤ËËÍ¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æº¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆËÍ¤¬ÅÜ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Î±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤ÏÅÜ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¹ÊÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌ¤Ë»î¹çÃæ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÊ¸²½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¯¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿µ×ÊÝ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë