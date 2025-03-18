【暴風雪警報】大分県・中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表
気象台は、午後6時14分に、暴風雪警報を中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表しました。また波浪警報を中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表しました。
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北部では、19日未明まで暴風雪や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■中津市
□暴風雪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
予想最大波高 3m
□暴風雪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
予想最大波高 3m
■宇佐市
□暴風雪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
予想最大波高 3m
■国東市
□暴風雪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
予想最大波高 3m
■姫島村
□暴風雪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
19日未明にかけて警戒
予想最大波高 3m