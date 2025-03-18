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気象台は、午後6時14分に、暴風雪警報を中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表しました。また波浪警報を中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】大分県・中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表

北部では、19日未明まで暴風雪や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■中津市
□暴風雪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　予想最大波高　3m

■豊後高田市
□暴風雪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　予想最大波高　3m

■宇佐市
□暴風雪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　予想最大波高　3m

■国東市
□暴風雪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　予想最大波高　3m

■姫島村
□暴風雪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　19日未明にかけて警戒
　予想最大波高　3m