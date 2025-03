【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第24話「Are You the King of Humans」】 放送開始日:3月22日24時~ 放送局:TOKYO MXほか 最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第24話「Are You the King of Humans」の先行カットとあらすじが公開された。第24話は3月22日24時より放送開始予定。

第24話では、旬が架南島にかけつけ羽アリの群れを討伐する様子が描かれる。

先行カットでは、意識を失った向坂雫や驚愕の表情を浮かべる日本のS級ハンターたちの姿を確認できる。

【あらすじ】

架南島にかけつけた旬は、羽アリの群れを討伐し、ポーションを使ってS級ハンターたちの傷を癒していく。

しかし、意識を失うほどの重傷を負った雫だけは回復できないでいた。

一刻も早く脱出しようとする旬たちだったが、彼らの行く手に再びすさまじいオーラをまとった“黒い羽アリ”が立ちはだかるのだった。

【先行カット】

(C) Solo Leveling Animation Partners