ËÌÅÍ¾½¡¡³¤³°¤Ç¥¯¥ì¥«ÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¡ÄÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿ä»¡¡Ö¤³¤¤¤ÄÀäÂÐ¡Ä¤Õ¤¶¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê57¡Ë¤¬18Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ³Û¤¬555²¯±ß¤È²áµîºÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¾Ò²ð¡£²áµî¤ËÉÔÀµÍøÍÑ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ËÌÅÍ¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£»Ï¤á¤É¤Á¤é¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢ÃÏ°è¤Î¿À¼Ò¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áð¤à¤·¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢³¤³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÈÆüËÜ¤Ç¤¹¡¢ºë¶Ì¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÔÀµ¤ËÅÅ²½À½ÉÊ¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç200¥É¥ë¤¯¤é¤¤»È¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢³¤³°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ê¥«¡¼¥É¤ò¡Ë»ß¤á¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¤½¤³¤ÇÉÔÀµÍøÍÑ¤ÎÈï³²¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÌÅÍ¤¬º¬¤Ë»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊ§¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿200¥É¥ë¤È¤¤¤¦¶â³Û¡£¡Ö¤³¤¤¤ÄÀäÂÐµíÆùÇã¤Ã¤¿¤À¤í¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Õ¤¶¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ú¤Íî¤È¤·¤È¤«Á´Éô¤ä¤êÄ¾¤¹¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£