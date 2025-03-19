TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù¼çÂê²Î¤òÎ¥º§ÅÁÀâ¤¬½éÃ´Åö¡ª ²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ç¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë
TBS¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¼ç±é¤ÏÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡£²È»ö¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤ê¤Ê¤»Å»ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ï¼ëÌîµ¢»Ò¤Î¾®Àâ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£
¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Î¥º§ÅÁÀâ¡£Èà¤é¤Ï2022Ç¯¤Ë¾¾ÅÄÊâ¡ÊVo.¡Ë¤ÈÊÌÉÜ½ã¡ÊGt.¡Ë¤Î2¿Í¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥²¥¤¤ÎÌ¾È×¡ØHere, My Dear¡Ù¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£²»¸»¡¢±ÇÁü¤È¤â¤Ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÀ©ºî¤·¡¢SNS¤ä¥é¥¸¥ª¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¡ÖÂè17²óCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎ¥º§ÅÁÀâ¡Ù¤¬ÀÄ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¿´¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ë²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¼çÂê²Î¤Ï½é²óÊüÁ÷¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÂ¼¾å»íÊæ¡ÊÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ë¡£Èà½÷¤Ïµï¼ò²°¤ÎÅ¹Ä¹¤Ç¤¢¤ëÉ×¡¦¸×Ï¯¡Ê°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡Ë¤È¡¢Ì¼¤Îçõ¡Ê±Ê°æ²ÖÆà¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆó¤Ä¤Î¤³¤È¤òÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»íÊæ¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¼êÍ·¤Ó¶µ¼¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÄ¹ÌîÎé»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤À¤¬¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö»þÎ®¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿ÀäÌÇ´í×ü¼ï¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îé»Ò¤¬»íÊæ¤ÎÎÙ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»íÊæ¤Ï´°àú¤Ê°é»ù·×²è¤ò·Ç¤²¤ë°éµÙÃæ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¡¦ÃæÃ«Ã£Ìé¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡£²È»ö¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤ê¤Ê¤»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦´¶¤È²¹¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË22»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
À½ºî¤ÏTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¤ÈTBS¡£µÓËÜ¤ÏÀÄÄÍÈþÊæ¡¢ÂçÄÍÍ´´õ¡¢³«¿¿Íý¤¬Ã´Åö¤·¡¢²»³Ú¤Ïºå°æ°ìÀ¸¡Êflumpool¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÁÒ´Ó·òÆóÏº¤È°¤Éô°¦º»Èþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¡ÖTVer¡×¡ÖTBS FREE¡×¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤Ï¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡Í½Äê¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤¬¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãÎ¥º§ÅÁÀâ¡ÊVo.¾¾ÅÄÊâ¡¢Gt.ÊÌÉÜ½ã¡Ë¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
³Ú¶ÊÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤·¤â¤¬¿ÍÃÎ¤ì¤º¿§¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¡¹·üÌ¿¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÃ¯¤«¤È´ó¤êÅº¤¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£
ºîÉÊ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿Ãæ¤ÇÂô»³¡¢ºÆÇ§¼±¡¦ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë10:00¡Á10:57
¡Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ï
À½ºî¡§TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë / TBS
¸¶ºî¡§¼ëÌîµ¢»Ò¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§ÀÄÄÍÈþÊæ / ÂçÄÍÍ´´õ / ³«¿¿Íý
²»³Ú¡§ºå°æ°ìÀ¸¡Êflumpool¡Ë
¼çÂê²Î¡§Î¥º§ÅÁÀâ¡ÊSony Music Labels¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÁÒ´Ó·òÆóÏº / °¤Éô°¦º»Èþ
±é½Ð¡§ÃÝÂ¼¸¬ÂÀÏº / ºä¾åÂîºÈ / ÎÓ²íµ®
ÊÔÀ®¡§µÈÆ£²ê°á
¡Î½Ð±é¼Ô¡Ï
Â¼¾å»íÊæ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤·¤Û¡Ë¡§Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò
Ä¹ÌîÎé»Ò¡Ê¤Ê¤¬¤Î ¤ì¤¤¤³¡Ë¡§¹¾¸ý¤Î¤ê¤³
ÃæÃ«Ã£Ìé¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë ¤¿¤Ä¤ä¡Ë¡§¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«
Â¼¾å¸×Ï¯¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤È¤é¤ª¡Ë¡§°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë
ÃæÃ«¼ùÎ¤¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë ¤¸¤å¤ê¡Ë¡§ÅçÂÞ´²»Ò
ÄÕÂ¼¾½»Ò¡Ê¤Ä¤¿¤à¤é ¤·¤ç¤¦¤³¡Ë¡§ÅÄÊÕÅí»Ò
º£°æ¾°µ¡Ê¤¤¤Þ¤¤ ¤Ê¤ª¤¡Ë¡§¾¾ËÜÎçÀ¸
Ä¹ÌîÎÌÊ¿¡Ê¤Ê¤¬¤Î ¤ê¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¡§ÀîÀ¾¸»ÖÏº
Â¼¾å çõ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤¤¤Á¤´¡Ë¡§±Ê°æ²ÖÆà
Ä¹ÌîÆÆÀµ¡Ê¤Ê¤¬¤Î ¤¢¤Ä¤Þ¤µ¡Ë¡§¼÷ ¾»Ëá
Ä¹ÌîÀ±²Æ¡Ê¤Ê¤¬¤Î ¤Û¤·¤«¡Ë¡§µÈ¶ÌÈÁ²Ö
ÃæÃ«²ÂÎø¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë ¤«¤ì¤ó¡Ë¡§¸Þ½½ÍòÈþºù
²¬ÅÄ½ãÌé¡Ê¤ª¤«¤À ¤¸¤å¤ó¤ä¡Ë¡§½ï·ÁÄ¾¿Í
ºä¾åÃÎÈþ¡Ê¤µ¤«¤¬¤ß ¤È¤â¤ß¡Ë¡§ÅÄÃæÈþº´»Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tbs.co.jp/taigannokaji_tbs/
¸ø¼°X¡§@taigan_tbs
¸ø¼°Instagram¡§taigan_tbs
¸ø¼°TikTok¡§@taigan_tbs
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÂÐ´ß¤Î²È»ö
¡ãÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
TVer / TBS FREE¡§³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®
U-NEXT¡§³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤òÇÛ¿®
¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Î¥º§ÅÁÀâ¡£Èà¤é¤Ï2022Ç¯¤Ë¾¾ÅÄÊâ¡ÊVo.¡Ë¤ÈÊÌÉÜ½ã¡ÊGt.¡Ë¤Î2¿Í¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥²¥¤¤ÎÌ¾È×¡ØHere, My Dear¡Ù¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£²»¸»¡¢±ÇÁü¤È¤â¤Ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÀ©ºî¤·¡¢SNS¤ä¥é¥¸¥ª¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¡ÖÂè17²óCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎ¥º§ÅÁÀâ¡Ù¤¬ÀÄ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¿´¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ë²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¼çÂê²Î¤Ï½é²óÊüÁ÷¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÂ¼¾å»íÊæ¡ÊÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ë¡£Èà½÷¤Ïµï¼ò²°¤ÎÅ¹Ä¹¤Ç¤¢¤ëÉ×¡¦¸×Ï¯¡Ê°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡Ë¤È¡¢Ì¼¤Îçõ¡Ê±Ê°æ²ÖÆà¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆó¤Ä¤Î¤³¤È¤òÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»íÊæ¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¼êÍ·¤Ó¶µ¼¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÄ¹ÌîÎé»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤À¤¬¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö»þÎ®¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿ÀäÌÇ´í×ü¼ï¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îé»Ò¤¬»íÊæ¤ÎÎÙ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»íÊæ¤Ï´°àú¤Ê°é»ù·×²è¤ò·Ç¤²¤ë°éµÙÃæ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¡¦ÃæÃ«Ã£Ìé¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡£²È»ö¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤ê¤Ê¤»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦´¶¤È²¹¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË22»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
À½ºî¤ÏTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¤ÈTBS¡£µÓËÜ¤ÏÀÄÄÍÈþÊæ¡¢ÂçÄÍÍ´´õ¡¢³«¿¿Íý¤¬Ã´Åö¤·¡¢²»³Ú¤Ïºå°æ°ìÀ¸¡Êflumpool¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÁÒ´Ó·òÆóÏº¤È°¤Éô°¦º»Èþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¡ÖTVer¡×¡ÖTBS FREE¡×¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤Ï¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡Í½Äê¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤¬¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãÎ¥º§ÅÁÀâ¡ÊVo.¾¾ÅÄÊâ¡¢Gt.ÊÌÉÜ½ã¡Ë¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
³Ú¶ÊÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤·¤â¤¬¿ÍÃÎ¤ì¤º¿§¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¡¹·üÌ¿¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÃ¯¤«¤È´ó¤êÅº¤¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£
ºîÉÊ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿Ãæ¤ÇÂô»³¡¢ºÆÇ§¼±¡¦ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë10:00¡Á10:57
¡Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ï
À½ºî¡§TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë / TBS
¸¶ºî¡§¼ëÌîµ¢»Ò¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§ÀÄÄÍÈþÊæ / ÂçÄÍÍ´´õ / ³«¿¿Íý
²»³Ú¡§ºå°æ°ìÀ¸¡Êflumpool¡Ë
¼çÂê²Î¡§Î¥º§ÅÁÀâ¡ÊSony Music Labels¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÁÒ´Ó·òÆóÏº / °¤Éô°¦º»Èþ
±é½Ð¡§ÃÝÂ¼¸¬ÂÀÏº / ºä¾åÂîºÈ / ÎÓ²íµ®
ÊÔÀ®¡§µÈÆ£²ê°á
¡Î½Ð±é¼Ô¡Ï
Â¼¾å»íÊæ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤·¤Û¡Ë¡§Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò
Ä¹ÌîÎé»Ò¡Ê¤Ê¤¬¤Î ¤ì¤¤¤³¡Ë¡§¹¾¸ý¤Î¤ê¤³
ÃæÃ«Ã£Ìé¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë ¤¿¤Ä¤ä¡Ë¡§¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«
Â¼¾å¸×Ï¯¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤È¤é¤ª¡Ë¡§°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë
ÃæÃ«¼ùÎ¤¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë ¤¸¤å¤ê¡Ë¡§ÅçÂÞ´²»Ò
ÄÕÂ¼¾½»Ò¡Ê¤Ä¤¿¤à¤é ¤·¤ç¤¦¤³¡Ë¡§ÅÄÊÕÅí»Ò
º£°æ¾°µ¡Ê¤¤¤Þ¤¤ ¤Ê¤ª¤¡Ë¡§¾¾ËÜÎçÀ¸
Ä¹ÌîÎÌÊ¿¡Ê¤Ê¤¬¤Î ¤ê¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¡§ÀîÀ¾¸»ÖÏº
Â¼¾å çõ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤¤¤Á¤´¡Ë¡§±Ê°æ²ÖÆà
Ä¹ÌîÆÆÀµ¡Ê¤Ê¤¬¤Î ¤¢¤Ä¤Þ¤µ¡Ë¡§¼÷ ¾»Ëá
Ä¹ÌîÀ±²Æ¡Ê¤Ê¤¬¤Î ¤Û¤·¤«¡Ë¡§µÈ¶ÌÈÁ²Ö
ÃæÃ«²ÂÎø¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë ¤«¤ì¤ó¡Ë¡§¸Þ½½ÍòÈþºù
²¬ÅÄ½ãÌé¡Ê¤ª¤«¤À ¤¸¤å¤ó¤ä¡Ë¡§½ï·ÁÄ¾¿Í
ºä¾åÃÎÈþ¡Ê¤µ¤«¤¬¤ß ¤È¤â¤ß¡Ë¡§ÅÄÃæÈþº´»Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tbs.co.jp/taigannokaji_tbs/
¸ø¼°X¡§@taigan_tbs
¸ø¼°Instagram¡§taigan_tbs
¸ø¼°TikTok¡§@taigan_tbs
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÂÐ´ß¤Î²È»ö
¡ãÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
TVer / TBS FREE¡§³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®
U-NEXT¡§³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤òÇÛ¿®