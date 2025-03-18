¡ÚÂ®Êó¡Û¸ø¼¨ÃÏ²Á¤¬È¯É½ Á´¹ñÊ¿¶Ñ2.7%UP 4Ç¯Ï¢Â³¾å¾º¤Ç¥Ð¥Ö¥ë´ü°ÊÍè¤Î¹â¤¤¿¤Ó¡¡¡ÈÈ¾Æ³ÂÎ¥Ð¥Ö¥ë¡É¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬²¡¤·¾å¤²
Àè¤Û¤É¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¼è°ú¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡Ö¸ø¼¨ÃÏ²Á¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¾å¾ºÎ¨¤Ï2.7%¤Ç¥Ð¥Ö¥ë´ü°ÊÍè¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ç¤¹¡£
²¢À¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤äü¥È¾Æ³ÂÎ¥Ð¥Ö¥ëü¥¤Ê¤É¤¬²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¸ò¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¡Ö¸ø¼¨ÃÏ²Á¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¢§½»ÂðÃÏ¡¦¾¦¶ÈÃÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡ÖÁ´ÍÑÅÓ¡×¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê2.7%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4Ç¯Ï¢Â³¤Î¾å¾º¤Ç¡¢1991Ç¯°ÊÍè¤Î¹â¤¤¿¤ÓÎ¨¤Ç¤¹¡£
¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¢§½»ÂðÃÏ¤¬2.1%¢§¾¦¶ÈÃÏ¤¬3.9%¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»ÂðÃÏ¤Ç¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¢§1°ÌËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¡Ê31.3%UP¡Ë¢§2°ÌÄ¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼¡Ê29.6%UP¡Ë¢§3°Ì²Æì¸©µÜ¸ÅÅç»Ô¡Ê23.1%¡Ë¤Ç¤¹¡£
¹¥Ä´¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤É¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬²¢À¹¤Ç¡¢ÃÏ²Á¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦¶ÈÃÏ¤Ç1°Ì¤«¤é3°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ç¤¹¡£
¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¹ñ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¤Î¹©¾ì·úÀß¤ËÈ¼¤¦¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢ÃÏ²Á¤ÏºÇÂç48%¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤Î¤¬Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢¼·Èø»Ô¤Ê¤É¤Ç10%°Ê¾å²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î´´Éô¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ°¸þ¤äÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¶âÍø¤Î¾å¾º¤ä¥³¥¹¥È¹â¤Ê¤É¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÅöÌÌ¡¢·øÄ´¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¼ûÍ×¤È½»Âð¼ûÍ×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÃÏ²Á¤ÏÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£