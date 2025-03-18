【なだれ注意報】栃木県・日光市今市、日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、矢板市などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午後4時52分に、なだれ注意報を日光市今市、日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】栃木県・日光市今市、日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、矢板市などに発表（雪崩注意報）
北部では18日夜遅くから19日夕方まで、南部では19日未明から19日昼前まで、大雪や電線等への着雪に注意してください。北部では、20日までなだれに注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■日光市今市
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて警戒
■日光市藤原
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて警戒
■日光市足尾
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて警戒
■日光市栗山
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて警戒
■矢板市
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて警戒
■那須塩原市
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて警戒
■塩谷町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて警戒
■那須町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて警戒