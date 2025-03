Googleが開発している機械学習向けチップ「Tensor Processing Units(TPU)」について、次世代となる第7世代の開発を台湾のMediaTekが担うことになると報じられました。台湾企業である故に、TSMCなど他の半導体企業とのつながりが強く、価格が安いことが理由だとされています。Google Taps MediaTek for Cheaper AI Chips - The Information

https://www.theinformation.com/articles/google-taps-mediatek-cheaper-ai-chipsGoogle to get surprising new partner to help design its seventh-gen AI chip - PhoneArenahttps://www.phonearena.com/news/google-has-a-great-reason-to-partner-with-mediatek_id168572TPUはGoogle検索、Gmail、Google翻訳、Googleフォト、YouTube、クラウドAPIなど、Googleの主要な製品を動かしている機械学習モデルを訓練して実行するために使用されるユニットです。このTPUの設計・開発について、Googleはアメリカ企業Broadcomと長年提携していることがわかっています。Broadcomは、チップが外部と通信できるようにするSerDesインターフェイスなどの重要な技術をGoogleへ提供し、TSMCなどの企業が実際にTPUを製造できるよう形にするのを支援していました。The Informationの報道によると、GoogleはTPU開発における新たなパートナーとして、台湾のMediaTekと提携する準備を始めているとのこと。ただし、GoogleがBroadcomとの関係を断ち切るわけではないそうです。GoogleがMediaTekを選択する理由は、MediaTekが世界最大の半導体ファウンドリであるTSMCと良好な関係を築いているためだとされています。The Informationによると、MediaTekがGoogleに請求する価格はBroadcomよりも安くなるとのことです。MediaTekは、NVIDIAと協力してArmプロセッサを開発しているとの報道があるなど、すでに大手の半導体企業を支援していることで知られています。NVIDIAがIntelやAMDと競合するPC向けArmプロセッサを開発中で2025年中にリリース予定というウワサ - GIGAZINE2023年に同様に報道された際には、Broadcomから「当社はGoogleの携帯電話向けのチップのほか、データセンターやクラウドサービス向けのチップも供給しています。同時に、当社はGoogle Cloudのクラウド製品における最大の顧客の1つでもあります。この双方向の関係により、特別な絆も築かれています」と話し、関係は継続されるとの見方を示していました。もともと、TPUはAIモデルのトレーニングに広く使用されているNVIDIA GPUへの依存度を下げるために設計されたものです。その結果、Googleは他の主要なAI企業ほどNVIDIAに依存しない環境を構築しています。Googleは「Broadcomとの関係に変化はない」として、「当社は、Broadcomおよび他の複数のサプライヤーと長期にわたって生産的な関係を築いています。社内および社外のニーズを満たす当社の取り組みは、Broadcomとの協力から恩恵を受けています」と伝えました。