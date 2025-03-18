¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÄÌÚ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡Ö¶¯¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¹¶·â
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ËÂÐ¤·Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÄÌÚ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ï¡Ö¶¯¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÄäÀï¹ç°Õ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚ°ìÉ§ ´±Ë¼ÉûÄ¹´±
¡ÖÌ±´Ö¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î»à½ý¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾µÃÎ¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¶¯¤¯·üÇ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ËÂÐ¤·Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÄÌÚ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ï18Æü¡¢¡ÖÄäÀï¹ç°Õ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ò¾Ä¤ËÎ©¤ÁÌá¤ê¡¢¹ç°Õ¤Î·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦²þ¤á¤Æ¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°¸òÅØÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£