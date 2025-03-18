　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42001.71　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41445.19　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40897.98　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40686.44　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40551.87　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39794.24　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39792.09　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39658.54　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39134.39　　均衡表雲上限(日足)
39099.93　　均衡表雲下限(日足)
38897.73　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38772.00　　75日移動平均線
38765.22　　26週移動平均線
38690.51　　13週移動平均線
38587.92　　200日移動平均線
38192.68　　均衡表基準線(週足)
38133.46　　均衡表転換線(週足)
38003.37　　25日移動平均線
37871.89　　ボリンジャー:-1σ(26週)

37845.42　　★日経平均株価18日終値

37784.30　　均衡表基準線(日足)
37586.77　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37116.21　　6日移動平均線
37109.02　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36995.67　　均衡表転換線(日足)
36978.56　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36790.03　　新値三本足陰転値
36483.04　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36457.22　　均衡表雲上限(週足)
36214.66　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36142.14　　均衡表雲下限(週足)
36085.24　　ボリンジャー:-3σ(26週)
35379.30　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35320.31　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　74.83(前日57.90)
ST.Slow(9日)　　60.00(前日48.17)

ST.Fast(13週)　 24.16(前日20.54)
ST.Slow(13週)　 16.92(前日15.71)

［2025年3月18日］

株探ニュース