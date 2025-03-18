

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42001.71 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41445.19 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40897.98 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40686.44 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40551.87 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39794.24 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39792.09 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39658.54 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39134.39 均衡表雲上限(日足)

39099.93 均衡表雲下限(日足)

38897.73 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38772.00 75日移動平均線

38765.22 26週移動平均線

38690.51 13週移動平均線

38587.92 200日移動平均線

38192.68 均衡表基準線(週足)

38133.46 均衡表転換線(週足)

38003.37 25日移動平均線

37871.89 ボリンジャー:-1σ(26週)



37845.42 ★日経平均株価18日終値



37784.30 均衡表基準線(日足)

37586.77 ボリンジャー:-1σ(13週)

37116.21 6日移動平均線

37109.02 ボリンジャー:-1σ(25日)

36995.67 均衡表転換線(日足)

36978.56 ボリンジャー:-2σ(26週)

36790.03 新値三本足陰転値

36483.04 ボリンジャー:-2σ(13週)

36457.22 均衡表雲上限(週足)

36214.66 ボリンジャー:-2σ(25日)

36142.14 均衡表雲下限(週足)

36085.24 ボリンジャー:-3σ(26週)

35379.30 ボリンジャー:-3σ(13週)

35320.31 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 74.83(前日57.90)

ST.Slow(9日) 60.00(前日48.17)



ST.Fast(13週) 24.16(前日20.54)

ST.Slow(13週) 16.92(前日15.71)



［2025年3月18日］



株探ニュース

