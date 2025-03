『交響詩篇エウレカセブン』20周年プロジェクト始動！ 記念キービジュアルと主題歌「DAYS」にのせたPVが解禁

2005年に放送が開始されたTVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』が、2025年4月に20周年を迎えることを記念して、さまざまなプロジェクトがスタートする。これに伴い、キャラクターデザインを担当した吉田健一氏が描いた記念キービジュアルと、主題歌「DAYS」を手掛けたFLOWによる20th anniversary PVが解禁された。『交響詩篇エウレカセブン』は、独自のSF設定や斬新なロボットアクション、ストレートなボーイミーツガールの物語が話題を呼び、アニメーションの枠を超えて多くのファンを魅了してきた。20周年を迎えるにあたり、吉田氏が描くキービジュアルは、作品の魅力を凝縮したものとなっている。また、主題歌「DAYS」にのせたPVでは、作品の名シーンが振り返られ、ファンにとって感慨深い内容となっている。レントン・サーストン役の三瓶由布子は、「エウレカセブン」20周年を祝うコメントを寄せ、「可愛い女の子に惚れた勢いで旅に出て、世界に打ちのめされるレントンよろしく、私も大きな波に翻弄されながら必死にアフレコしておりました。エウレカは間違いなく私にとっても青春そのもの」と振り返った。一方、エウレカ役の名塚佳織は、「20周年…なんだか不思議な感覚です。当時私は20歳で…産まれてからエウレカに出会うまでに20年。そして出会ってから20年…。この20年間、想像もしていなかった景色をたくさん見せてもらいました」と感謝の気持ちを表した。この20周年プロジェクトでは、2025年4月より関連商品の発売やイベント・催事の開催が予定されている。詳細は随時発表されるとのことなので、ファンは続報を楽しみに待つことだろう。また、3月23日には「AnimeJapan 2025」にてスペシャルトークショーが開催され、三瓶由布子さんと名塚佳織さんが出演する。YouTubeでもライブ配信が行われるため、参加できないファンも楽しむことができる。さらに、FLOWによるアニソンロックフェス「FLOW THE FESTIVAL 2025」も開催される予定で、会場では『交響詩篇エウレカセブン』の20周年コラボグッズが販売される。『交響詩篇エウレカセブン』シリーズは、2025年4月1日より各配信サービスで見放題配信がスタートする。これを機に、作品を再度楽しむチャンスが訪れる。■お祝いコメント<レントン・サーストン役︓三瓶由布⼦>「エウレカセブン」20周年おめでとうございます!可愛い⼥の⼦に惚れた勢いで旅に出て、世界に打ちのめされるレントンよろしく、私も⼤きな波に翻弄されながら必死にアフレコしておりました。エウレカは間違いなく私にとっても⻘春そのもの。あの頃レントンだった皆様。レントンが眩しく⾒えていた皆様。何だこのアニメと思いながら観ていた皆様。エウレカセブンへの⼤きな愛をいつもありがとうございます。いっぱい祝ってはしゃぎましょう!エウレカ!⼤好きだー!!アイキャンフライ!!<エウレカ役︓名塚佳織>20周年…なんだか不思議な感覚です。当時私は20歳で…産まれてからエウレカに出会うまでに20年。そして出会ってから20年…。この20年間、想像もしていなかった景⾊をたくさん⾒せてもらいました。共に歩み、共に闘った20年…振り返ると幸せなことばかり。⼼から感謝しております。20周年おめでとう!そしてありがとうございます。■プロジェクト情報『交響詩篇エウレカセブン』20周年プロジェクト記念キービジュアル:吉田健一氏主題歌:「DAYS」(FLOW)「エウレカセブン」シリーズ公式サイト: https://eurekaseven.jp/ 公式X: https://x.com/EUREKASEVEN_PJT ◯20th anniversary PV◯イベント・『交響詩篇エウレカセブン』20周年スペシャルトークショー日時:3月23日(日)11:00〜11:30会場:「AnimeJapan 2025」バンダイナムコグループブース内 特設ステージ(東6ホール No.J64)所在地:東京ビッグサイト 東展示棟1-8ホール(〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1)出演:三瓶由布子(レントン・サーストン役)、名塚佳織(エウレカ役)、南雅彦プロデューサー配信:YouTube(EMOTION Label Channel)にてライブ&アーカイブ配信を実施する。配信URL: https://youtu.be/1-UWK8vk1Og ※観覧には整理券が必要。詳細は こちら を確認のこと。・FLOW THE FESTIVAL 2025主題歌を担当したFLOWのロックバンドが創るアニソンロックフェスを開催する。会場にて『交響詩篇エウレカセブン』20周年コラボグッズの販売が決定。グッズのラインナップは、上記AnimeJapanのステージにて発表予定である。日時:2025年6月14日(土)・15日(日)開場:10:00 / 開演:12:00会場:ぴあアリーナMMFLOW THE FESTIVAL 2025 公式サイト: https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2025/ ◯配信・放送情報・「エウレカセブン」シリーズの見放題配信がスタート2025年4月1日(火)0:00より、各配信サービスにて「エウレカセブン」シリーズの見放題配信が始まる。配信開始日時:2025年4月1日(火)0:00〜内容:本編のみ配信作品『交響詩篇エウレカセブン』(全50話)『交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい』(全1話)『エウレカセブンAO』(全24話)『交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1』(全1話)『ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』(全1話)『EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』(全1話)見放題配信サービス:アニメタイムズ/アニメ放題/dアニメストア/DMM TV/バンダイチャンネル/Hulu/U-NEXT都度課金配信サービス:カンテレドーガ/J:COM STREAM/TELASA/ニコニコチャンネル/HAPPY!動画/バンダイチャンネル/ビデオマーケット/Prime Video/music.jp/milplus/ムービーフル/YouTube/RakutenTV※配信開始日時・配信期間・販売価格・取り扱い作品は、配信サービスによって異なる。詳しくは各配信サービスにて確認してほしい。・「エウレカセブン」シリーズ、ディズニーチャンネルにて放送開始『交響詩篇エウレカセブン』放送日時:4月7日より毎週月〜金曜日 28:00〜30:00 ※4話連続放送『交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい』放送日時:4月26日(土)24:00〜26:00『交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1』放送日時:4月27日(日)24:00〜26:00『ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』放送日時:5月3日(土)24:00〜26:00『EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』放送日時:5月4日(日)24:00〜26:00