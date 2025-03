±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù5·î1Æü¸ø³«¡ª ËÜÍ½¹ð¡õTravis Japan¤Î¼çÂê²Î²ò¶Ø

まさかの大冒険!最凶わたあめ軍団が迫る「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」予告映像【2025.5.1(木)公開】

国民的お菓子「たべっ子どうぶつ」が映画化され、2025年5月1日(木)に全国公開されることが決定した。映画のタイトルは「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」で、主演声優には松田元太(らいおんくん役)、水上恒司(ぞうくん役)、髙石あかり(ぺがさすちゃん役)など、豪華な顔ぶれが揃っている。本作は、1978年の発売以来、長年にわたり愛され続けている「たべっ子どうぶつ」を基にしたストーリー。映画では、最凶のわたあめ軍団 VS カワイイだけの戦闘力ゼロ軍団! 世界を救うための大冒険が繰り広げられる。解禁された本予告映像では、スイーツランドにわたあめが大量発生するシーンから始まり、キングゴットン(大塚芳忠)の魔の手が広がる中、たべっ子どうぶつたちが追われる様子が描かれている。本予告では、ぺがさすちゃんがわたあめ軍団に捕まるシーンや、仲間割れしてしまうたべっ子どうぶつたちの姿が映し出されている。らいおんくん(松田元太)が仲間を助けるために立ち上がる姿も見どころだ。さらに、主題歌にはTravis Japanの新曲「Would You Like One?」が決定し、映画にインスパイアされた楽曲が映画の盛り上がりを一層引き立てる。Travis Japanのメンバーは、主題歌が決まったことについて喜びの声を寄せている。宮近海斗は「元太が主人公の声を担当している作品の主題歌をTravis Japanでできて本当に嬉しい!映画にとっても新たな挑戦だと思うんですけど、そこに僕らも乗っかって、いろんな人に届けばいいなと思っています」とコメント。楽曲について松倉海斗は「歌の頭に『いただきます』という歌詞があったり、元太がたべっ子どうぶつを食べる振り付けもあったりする。たべっ子どうぶつの思いが込められた楽曲だと思います」と、メンバーそれぞれに動物の役割があったことも明かした。楽曲の聞きどころについて七五三掛龍也は「めちゃめちゃハッピーになれる楽曲。ビートが早くて、聴いていて自然とノれる楽曲になっている。個人的にはサビの『過去最大級のピンチも踊ろうよ』という歌詞がTravis Japanに重なるというか。自分たちもピンチのときに踊ったりするので、映画の中でもらいおんくんたちがピンチをどう切り抜けていくのか、というシーンもあって楽しいんじゃないかと思います」と楽曲のポイントをプレゼン。また、「たべっ子どうぶつ」というお菓子について、吉澤閑也は「家に絶対あるもの。大人になった今でも食べたいって思うお菓子なので、おやつにはもってこいだと思います。種類もたくさんあって、楽しめて、めっちゃ好きです」と、たべっ子どうぶつ愛を語った。ダンスの振り付けについて中村海人は「尻尾ダンス、らいおんくんもできるんじゃない? いろんなところで動物の要素が要所要所に入っていて、すごく見応えのあるダンスになってます」と、キャッチーなダンスについてもアピール。松田は本作の見どころとして、「たべっ子どうぶつたちって、世界的なスーパーアイドルなんです。アイドルが可愛さを武器に世界を救おうとする。何もできない感じもカワイイし、まさかのことがたくさん詰まっていて、笑いあり、感動あり、涙もちょいあり、どの世代も楽しめるあたたかい映画になっていますので、ぜひご覧ください!」と語った。「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」は、スイーツランドのピンチを救うために立ち上がるたべっ子どうぶつたちの姿を描いた作品。果たして彼らは仲間を助け、世界を救うことができるのか。今後の情報解禁にも注目が集まる。■映画情報タイトル:『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』公開日:2025年5月1日(木)全国ロードショー声の出演:らいおんくん:松田元太ぞうくん:水上恒司ぺがさすちゃん:髙石あかりさるくん:藤森慎吾かばちゃん:蒼井翔太うさぎちゃん:小澤亜李ねこちゃん:水瀬いのりきりんちゃん:東山奈央わにくん:立木文彦ひよこちゃん:間宮くるみペロ:大野りりあなゴッチャン:関智一マッカロン教授:大塚明夫キングゴットン:大塚芳忠主題歌「Would You Like One?」Travis Japan (Capitol Records / ユニバーサルミュージック)原作:ギンビス監督:竹清仁 脚本:池田テツヒロ 企画・プロデュース:須藤孝太郎クリエイティブプロデューサー:小荒井梨湖 音楽:羽柴吟音楽制作:TBSテレビ 音響制作:グロービジョン 音響監督:横田知加子アニメーションプロデューサー:宇井正人 CGスーパーバイザー:堺井洋介 アートディレクター:亀井清明 ラインプロデューサー:髙橋弘樹宣伝プロデュース:KICCORITアニメーション制作:MARZA ANIMATION PLANET INC. 製作幹事:TBSテレビ 配給:クロックワークス TBSテレビ©ギンビス ©劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会公式サイト: https://tabekko-movie.com 公式X: @tabekko_movie 公式Instagram: @tabekko_movie 公式TikTok: @tabekko_movie