【初音ミク delight fairy style】 受注期間:3月18日~5月26日23時59分 11月 発売予定 価格:24,750円

ポニーキャニオンは、フィギュア「初音ミク delight fairy style」を11月に発売する。受注期間は5月26日23時59分まで。価格は24,750円。

本製品は、初音ミクボーカロイドコンピレーション・シリーズ第17弾「EXIT TUNES PRESENTS Vocalodelight feat. 初音ミク」とのコラボ・フィギュア化企画として、ジャケットアートを担当したイラストレーター・CHRIS氏と、数々の初音ミクフィギュアを手がけた原型師・榊馨氏のタッグで、宝石状の妖精の羽をまとった可憐なミクをフィギュアで表現したもの。

フィギュアアレンジが加わった衣装は、ステージで歌い踊るミクをイメージしてリデザインされており、ワンピースのボディは艷やかに、アームカバーやスカートはグラデーション塗装のクリアパーツを使用して軽やかに表現しているほか、各部の質感の違いを意識した仕上がりとなっている。

「初音ミク delight fairy style」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約245mm 素材:ABS、PVC

Art by CHRIS (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※製品は自立しません。付属の台座を使用して展示してください。