「Re:ゼロから始める異世界生活」より妖精のような衣装を纏った「エミリア」、「ラム」、「レム」がプライズフィギュアで登場
【Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア エミリア ジュエルプリンセス】 【Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア ラム ジュエルプリンセス】 【Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア レム ジュエルプリンセス】 3月21日より順次展開 展開店舗：全国のラウンドワンアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。商品は無くなり次第終了となります。
エルココは、プライズフィギュア「Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア エミリア ジュエルプリンセス」、「Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア ラム ジュエルプリンセス」、「Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア レム ジュエルプリンセス」を3月21日より全国のラウンドワンアミューズメント施設にて順次展開する。
本景品は「Re:ゼロから始める異世界生活」より「エミリア」、「ラム」、「レム」を宝石の妖精のようなオリジナル衣装姿で1/7スケールフィギュア化したもの。
宝石の台座上にオリジナル衣装を身に纏う「エミリア」、「ラム」、「レム」がそれぞれ表現されている。
Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア エミリア ジュエルプリンセス
サイズ：全長約23.3cm
Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア ラム ジュエルプリンセス
サイズ：全長約20.8cm
Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア レム ジュエルプリンセス
サイズ：全長約20.9cm
💜💙💗💎💜💙💗💎💜- elCOCO（エルココ）公式 (@ElcocoPrize) March 14, 2025
Re:ゼロから始める異世界生活
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(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会