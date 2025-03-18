【Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア エミリア ジュエルプリンセス】 【Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア ラム　ジュエルプリンセス】 【Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア レム ジュエルプリンセス】 3月21日より順次展開 展開店舗：全国のラウンドワンアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。商品は無くなり次第終了となります。

　エルココは、プライズフィギュア「Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア エミリア ジュエルプリンセス」、「Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア ラム　ジュエルプリンセス」、「Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア レム ジュエルプリンセス」を3月21日より全国のラウンドワンアミューズメント施設にて順次展開する。

　本景品は「Re:ゼロから始める異世界生活」より「エミリア」、「ラム」、「レム」を宝石の妖精のようなオリジナル衣装姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

　宝石の台座上にオリジナル衣装を身に纏う「エミリア」、「ラム」、「レム」がそれぞれ表現されている。

Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア エミリア ジュエルプリンセス

サイズ：全長約23.3cm

Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア ラム　ジュエルプリンセス

サイズ：全長約20.8cm

Re:ゼロから始める異世界生活 1/7スケールフィギュア レム ジュエルプリンセス

サイズ：全長約20.9cm

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会