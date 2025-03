先進企業の実例やアカデミアの研究内容！ファンリード「製薬業界のDX・AI活用事例」

ファンリードは、2025年3月27日(木)に製薬業界におけるDX・AI活用の実践事例に焦点を当てたウェビナーを開催します。

ファンリードは、2025年3月27日(木)に製薬業界におけるDX・AI活用の実践事例に焦点を当てたウェビナーを開催。

このウェビナーでは、品質管理向上やナレッジ活用、若手育成を課題とする製薬業界において、AI活用のトレンドに乗り遅れないための、先進企業の実例やアカデミアの研究内容をお届けします。

2025年度のスタートに向けて、DX・AI活用の予算枠は確保したものの、どこから着手すべきか迷われている担当者や実例の情報収集をされたい方へ、具体的なアプローチのヒントを提供。

【ウェビナー概要】

「製薬業界におけるDX・AI活用事例」無料オンラインセミナー

製薬企業様とアカデミアの専門家に登壇いただき、以下の内容をお届けします。

・製薬業界におけるDX・AI活用の事例紹介(製薬企業様)

・品質不正製造防止におけるDX・AI活用の必要性(アカデミア)

・DX・AI活用ソリューション「STiV」の概要紹介

■日時 : 2025年3月27日(木)10:00〜12:30

■参加費 : 無料

■登壇者 :

熊本保健科学大学 品質保証・精度管理学共同研究講座 特命教授 蛭田 修 先生

KMバイオロジクス 信頼性保証本部 品質保証統括部 技師 畠山 大祐 様

■主催 : ファンリード

製薬業界向け生成AI活用プラットフォーム「STiV(スティーブ)」サイト

