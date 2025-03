「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025:オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット」

57,500円 UWCD-9030/52 2025年4月18日発売

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

17年ぶりに日本開催されるファンイベント「スターウォーズ セレブレーション」を記念し、スター・ウォーズの実写作品とディズニープラス配信作品のサウンドトラックを集めたCDボックスの発売が決定。4月18日から20日の3日間、千葉・幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」の会場で数量限定販売される。CD23枚組7インチ紙ジャケット仕様で、価格は57,500円。

ルドウィグ・ゴランソンがスコアを手掛けた「マンダロリアン」「ボバ・フェット」など、今回初めてCD化される12作品を含む、全23作品のサウンドトラックを集めた。収録タイトルは以下の通り。

収録タイトル(全23作品) CD1. スター・ウォーズ:ファントム・メナスジョン・ウィリアムズ作曲Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表されたもの CD2. スター・ウォーズ:クローンの攻撃ジョン・ウィリアムズ作曲Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表されたもの CD3. スター・ウォーズ:シスの復讐ジョン・ウィリアムズ作曲Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表されたもの CD4. スター・ウォーズ:新たなる希望ジョン・ウィリアムズ作曲Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bit マスターを採用 CD5. スター・ウォーズ:帝国の逆襲ジョン・ウィリアムズ作曲Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bit マスターを採用 CD6. スター・ウォーズ:ジェダイの帰還ジョン・ウィリアムズ作曲Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bit マスターを採用 CD7. スター・ウォーズ:フォースの覚醒ジョン・ウィリアムズ作曲 CD8. スター・ウォーズ:最後のジェダイジョン・ウィリアムズ作曲 CD9. スター・ウォーズ:スカイウォーカーの夜明けジョン・ウィリアムズ作曲 CD10. ローグ・ワン:スター・ウォーズ・ストーリーマイケル・ジアッキーノ作曲 CD11. ハン・ソロ:スター・ウォーズ・ストーリージョン・パウエル、ジョン・ウィリアムズ作曲 CD12. スター・ウォーズ:アコライト ※初CD化マイケル・アーベルス、ヴィクトリア・モネ作曲 CD13. スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ ※一部初CD化ケヴィン・カイナーほか作曲 CD14. スター・ウォーズ:バッド・バッチ ※初CD化ケヴィン・カイナー作曲 CD15. スター・ウォーズ:オビ=ワン・ケノービ ※初CD化ナタリー・ホルト、ウィリアム・ロス、ジョン・ウィリアムズ作曲 CD16. スター・ウォーズ:反乱者たち ※初CD化ケヴィン・カイナーほか作曲 CD17. スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー ※初CD化ニコラス・ブリテル作曲 CD18. スター・ウォーズ:マンダロリアン ※初CD化ジョセフ・シャーリー、ルドウィグ・ゴランソン作曲 CD19. スター・ウォーズ:ボバ・フェット ※初CD化ジョセフ・シャーリー、ルドウィグ・ゴランソン作曲 CD20. スター・ウォーズ:アソーカ ※初CD化ケヴィン・カイナーほか作曲 CD21. スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・ジェダイ ※初CD化ケヴィン・カイナー作曲 CD22. スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・エンパイア ※初CD化ケヴィン・カイナー、ショーン・カイナー、ディーナ・カイナー作曲 CD23. スター・ウォーズ:ビジョンズ ※初CD化戸田信子、陣内一真、大島ミチルほか作曲

収録曲は500曲以上。アカデミー作曲賞5度の受賞に輝き、「スター・ウォーズ」シリーズには欠かせない名曲の生みの親、作曲家ジョン・ウィリアムズが手掛けた数々の楽曲はもちろん、1977年全米公開の「スター・ウォーズ/新たなる希望」から、2024年に配信開始された「スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・エンパイア」まで、約半世紀に渡る壮大なシリーズの記憶が蘇る楽曲が詰まっている。

購入者には、非売品「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ(トートバッグ/ダークブラウン)、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・クリアファイルがプレゼントされるという。

非売品「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ(トートバッグ/ダークブラウン)

非売品「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・クリアファイル

完売になったLP「スター・ウォーズ」がカラーヴァイナルで限定販売

2021年に「スター・ウォーズ」初のレコードの日対象商品として限定発売され、即完売となったサントラレコード「スター・ウォーズ/新たなる希望」、「スター・ウォーズ/帝国の逆襲」が、それぞれカラーヴァイナルにて限定発売されることも決まった。どちらも日本版オリジナルジャケット&帯付き仕様で、価格は各7,000円。CD集と同様、イベント会場での数量限定販売となる。

スター・ウォーズ/新たなる希望(オリジナル・サウンドトラック)

7,000円 UWJD-9035/6 2025年4月18日発売

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

購入特典

購入者特典には、デザインの異なる「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・スリップマット(非売品)をプレゼント。さらに「スター・ウォーズ/新たなる希望」、「スター・ウォーズ/帝国の逆襲」を2枚同時購入すると、先着数量限定で「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ(トートバッグ/ライトブラウン、非売品)もプレゼントされる。

スター・ウォーズ/帝国の逆襲(オリジナル・サウンドトラック)

7,000円 UWJD-9037/8 2025年4月18日発売

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

購入特典

2枚同時購入特典