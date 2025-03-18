¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×½Ð±é¤Ø¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹ Æ£ß·ÎÃ²Í¡õ¼ã°æÞæÅÍ¤â½ËÊ¡¡Ö¶Ã¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/18¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤¬¡¢3·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK¡ª¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥ß¥»¥¹LOCKS¡ª¡×¡ÊTOKYO FM¡¿¤è¤ë11»þ8Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¿¹¤¬½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê3·î31Æü¥¹¥¿¡¼¥È¢¨Á´26½µ¡¢130²ó¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤ÎÆ÷¤ï¤»Åê¹Æ
¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤¬NHK¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Âç¿¹¡£¡Ö¤³¤ì¶Ã¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢2¿Í¤È¤â¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æ£ß·¤È´ä°æ¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢ºî²È¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«ºî¶Ê²È¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤Ç½Ð±é·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¡ÖÄ«¥É¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
´ä°æ¤«¤é¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡£Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ë¤È¡Ö¤¤¤¸¤ë¤ÎÁá¤¤¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤«Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¿¹¤Ï¡Ö·ë¹½Á°¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¡Ø¤Þ¤¸¤«¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡Ê½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ËÌµÍý¤«¤â¡×¤È»×¤¦»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ä°æ¤ÈÆ£ß·¤«¤é¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÂç¿¹¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð±é¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TOKYO FM
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢Ä«¥É¥é½Ð±é·èÄê
¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤¬NHK¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Âç¿¹¡£¡Ö¤³¤ì¶Ã¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢2¿Í¤È¤â¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æ£ß·¤È´ä°æ¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢ºî²È¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«ºî¶Ê²È¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤Ç½Ð±é·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¡ÖÄ«¥É¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
´ä°æ¤«¤é¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡£Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ë¤È¡Ö¤¤¤¸¤ë¤ÎÁá¤¤¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤«Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢Ä«¥É¥é½Ð±é·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãí°ÕÅÀ¤È¤Ï
Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¿¹¤Ï¡Ö·ë¹½Á°¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¡Ø¤Þ¤¸¤«¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡Ê½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ËÌµÍý¤«¤â¡×¤È»×¤¦»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ä°æ¤ÈÆ£ß·¤«¤é¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÂç¿¹¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð±é¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TOKYO FM
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û