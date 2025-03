2025年4月18日より千葉・幕張メッセで行われる「スター・ウォーズ」最大の祭典、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」

今回、はるかかなたの銀河系を称える究極のファンイベントとして世界各地で開催される一大イベントが17年ぶりに日本開催することを記念し、かつてないほど豪華な内容で贈る「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025:オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット」が発売されます!

スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025:オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット

販売期間:2025年4月18日(金)〜20日(日)

販売場所:幕張メッセ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」会場内

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

そんな「スター・ウォーズ」シリーズの超豪華キャストや製作陣も登壇し、世界中のファンが大熱狂する究極かつ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」が幕張メッセにて開催されます。

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」の開催を記念した「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025:オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット」の発売が決定!

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」の会場にて限定販売となるオリジナル・サウンドトラック・ボックスセットです。

これまでに劇場公開された実写全11作品に加え、初のCD化となるディズニープラス配信作を含む12作品から選曲されたサウンドトラックを【CD23枚組7インチ紙ジャケット仕様】で限定生産されます。

さらに『スター・ウォーズ/新たなる希望』『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』オリジナル・サウンドトラックがカラーヴァイナル(レコード)で再販も決定しました!

スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025:オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット

英語表記:Star Wars Celebration Japan 2025: Original Soundtrack Box Set

発売日:2025年4月18日(金)

価格:57,500円(税込)

品番:UWCD-9030/52

仕様:特別デザイン豪華仕様 BOX(CD23 枚組 7 インチ紙ジャケ仕様)

BOX サイズ:H190×W190×束106mm(予定)

購入者特典:「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ(トートバッグ)ダークブラウン、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・クリアファイル

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」特別デザインの豪華BOXに入れて数量限定発売されるオリジナル・サウンドトラック・ボックスセット。

収録曲は500曲以上で、アカデミー作曲賞5度の受賞に輝き、「スター・ウォーズ」シリーズには欠かせない名曲の生みの親、作曲家・ジョン・ウィリアムズ氏が手掛けた数々の楽曲はもちろん、1977年公開の『スター・ウォーズ/新たなる希望』から、2024年に配信開始された『スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・エンパイア』まで、約半世紀に渡る壮大なシリーズの記憶が蘇る楽曲が詰まっています。

さらに、購入者特典として、非売品の「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ(トートバッグ/ダークブラウン)、

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・クリアファイルをプレゼント!

どちらもこだわり抜かれたデザインでファンにはたまならい仕上がりです。

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025:オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット」収録曲

CD1. スター・ウォーズ:ファントム・メナス(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Star Wars: The Phantom Menace(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9030曲目:1.Star Wars Main Title and the Arrival at Naboo2.Duel of the Fates3.Anakin’s Theme4.Jar Jar’s Introduction and the Swim to Otoh Gunga5.The Sith Spacecraft and the Droid Battle6.The Trip to the Naboo Temple and the Audience with Boss Nass7.The Arrival at Tatooine and the Flag Parade8.He Is the Chosen One9.Anakin Defeats Sebulba10.Passage Through the Planet Core11.Watto’s Deal and Kids at Play12.Panaka and the Queen’s Protectors13.Queen Amidala and the Naboo Palace14.The Droid Invasion and the Appearance of Darth Maul15.Qui-Gon’s Noble End16.The High Council Meeting and Qui-Gon’s Funeral17.Augie’s Great Municipal Band and End Credits商品紹介:ジョン・ウィリアムズ氏による『スター・ウォーズ エピソード 1/ファントム・メナス』(1999)オリジナル・サウンドトラック。『エピソード 6』から16年を経て、ルーカス氏自らが監督。後に、ダース・ベイダーとなるアナキンの幼い日々を描きました。オリジナル3部作ではほとんど用いられることのなかったコーラスが、サンスクリット語歌詞で採用されたほか、電子音楽も積極的に取り入れられています。過去のテーマも登場しますが、ほとんどが新曲。「運命の闘い」などが収録され、本音源は、1999 年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表されたものです。CD2. スター・ウォーズ:クローンの攻撃(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Star Wars: Attack of the Clones(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)フォーマット:1CD仕様:7インチサイズ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9031曲目:1.Star Wars Main Title and Ambush on Coruscant2.Across the Stars (Love Theme from “Star Wars: Attack of the Clones”)3.Zam the Assassin and the Chase Through Coruscant4.Yoda and the Younglings5.Departing Coruscant6.Anakin and Padmé7.Jango’s Escape8.The Meadow Picnic9.Bounty Hunter’s Pursuit10.Return to Tatooine11.The Tusken Camp and the Homestead12.Love Pledge and the Arena13.Confrontation with Count Dooku and Finale商品紹介:ジョン・ウィリアムズ氏による『スター・ウォーズ エピソード 2/クローンの攻撃』(ジョージ・ルーカス監督)(2002)オリジナル・サウンドトラック。青年アナキンとパドメ・アミダラの秘められた恋と、危機に近づいていく銀河を描いています。複雑な物語に合わせて、スピード感、不気味さ、緊張感が切迫するような音楽が並ぶのが特徴。アナキンとパドメの愛を壮麗に奏でる「アクロス・ザ・スターズ」は、2人の運命と銀河の未来を描くように、拍子を変えながら進行します。本音源は、2002年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Sound がリマスターし、2018年に発表されたもです。CD3. スター・ウォーズ:シスの復讐(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Star Wars: Revenge of the Sith(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9032曲目:1.Star Wars and the Revenge of the Sith2.Anakin’s Dream3.Battle of the Heroes4.Anakin’s Betrayal5.General Grievous6.Palpatine’s Teachings7.Grievous and the Droids8.Padmé’s Ruminations9.Anakin vs. Obi-Wan10.Anakin’s Dark Deeds11.Enter Lord Vader12.The Immolation Scene13.Grievous Speaks to Lord Sidious14.The Birth of the Twins and Padmé’s Destiny15.A New Hope and End Credits商品紹介:ジョン・ウィリアムズ氏による『スター・ウォーズ エピソード 3/シスの復讐』(ジョージ・ルーカス監督)(2005)オリジナル・サウンドトラック。アナキンは、パドメを失う恐怖や、承認欲求、慢心から、道を踏み外してしまいます。その結果、皇帝に仕え、恐怖で銀河を脅かす存在に。ジョン・ウィリアムズ氏が過去に作り上げたテーマがかけ合う中、「英雄たちの戦い」、「アナキン対オビ=ワン」等の新曲も。最後は、第1作に立ち返り、「新たなる希望〜エンド・クレジット」。本音源は、2005 年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Sound がリマスターし、2018年に発表されたものです。CD4. スター・ウォーズ:新たなる希望(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Star Wars: A New Hope(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9033曲目:1.Main Title2.Imperial Attack3.Princess Leia’s Theme4.The Desert and the Robot Auction5.Ben’s Death and TIE Fighter Attack6.The Little People Work7.Rescue of the Princess8.Inner City9.Cantina Band10.The Land of the Sand People11.Mouse Robot and Blasting Off12.The Return Home13.The Walls Converge14.The Princess Appears15.The Last Battle16.The Throne Room and End Title商品紹介:1977年全米公開(1978年日本公開)のジョージ・ルーカス監督『スター・ウォーズ』第1作(『エピソード 4/新たなる希望』)オリジナル・サウンドトラック。作曲のジョン・ウィリアムズ氏は、本作でアカデミー作曲賞を受賞されました。スター・ウォーズのテーマ、フォースのテーマ、レイアのテーマ等、『スター・ウォーズ』サーガを形作る多くのテーマ曲が生み出されました。「酒場のバンド」も本作品から。1977年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018 年に発表された192kHz/24bitマスターが採用されています。CD5. スター・ウォーズ:帝国の逆襲(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Star Wars: The Empire Strikes Back(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9034曲目:1.Star Wars (Main Theme)2.Yoda’s Theme3.The Training of a Jedi Knight4.The Heroics of Luke and Han5.The Imperial March (Darth Vader’s Theme)6.Departure of Boba Fett7.Han Solo and the Princess8.Hyperspace9.The Battle in the Snow10.The Asteroid Field11.The City in the Clouds12.Rebels at Bay13.Yoda and the Force14.The Duel15.The Magic Tree16.Lando’s Palace17.Finale商品紹介:1980年6月に日本で公開された『スター・ウォーズ エピソード 5/帝国の逆襲』(アービン・カーシュナー監督)のオリジナル・サウンドトラック。作曲は、ジョン・ウィリアムズ氏です。本作品では、「ダース・ベイダーのマーチ」(帝国のマーチ)や「ヨーダのテーマ」が初登場。「小惑星の原野」、「ハン・ソロと王女」、「悪魔の木」等の名曲がひしめきます。1980年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bitマスターが採用されています。CD6. スター・ウォーズ:ジェダイの帰還(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Star Wars: Return of the Jedi(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9035曲目:1.Main Title (The Story Continues)2.Into the Trap3.Luke and Leia4.Parade of the Ewoks5.Han Solo Returns (At the Court of Jabba the Hutt)6.Lapti Nek (Jabba’s Palace Band)7.The Forest Battle8.Rebel Briefing9.The Emperor10.The Return of the Jedi11.Ewok Celebration and Finale商品紹介:1983年7月、『ジェダイの復讐』として日本公開された『スター・ウォーズ エピソード 6/ジェダイの帰還』(リチャード・マーカンド監督)オリジナル・サウンドトラック。ジョン・ウィリアムズ氏が作曲した作品です。公開時に作中で使用されたものの1997年の特別篇から使用されなくなった「ラプティ・ネック」、「イウォーク族のパレード」と「イウォーク・セレブレイション」を収録。皇帝のテーマや「ルークとレイア」も聴けます。1983年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bitマスターが採用されています。CD7. スター・ウォーズ:フォースの覚醒(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Star Wars: The Force Awakens(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9036曲目:1.Main Title and The Attack on the Jakku Village2.The Scavenger3.I Can Fly Anything4.Rey Meets BB-85.Follow Me6.Rey’s Theme7.The Falcon8.That Girl with the Staff9.The Rathtars!10.Finn’s Confession11.Maz’s Counsel12.The Starkiller13.Kylo Ren Arrives at the Battle14.The Abduction15.Han and Leia16.March of the Resistance17.Snoke18.On the Inside19.Torn Apart20.The Ways of the Force21.Scherzo for X-Wings22.Farewell and The Trip23.The Jedi Steps and Finale商品紹介:新3部作の1作目として2015年12月に公開されたエピソード 7『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』(J. J. エイブラムス監督)のオリジナル・サウンドトラック。砂漠の惑星に取り残されたレイと、ダース・ベイダーに憧れるカイロ・レン、レイアとハンなどが登場しました。「レイのテーマ」、「帝国のマーチ」を髣髴させるレンのテーマなどを、『エピソード 4』から38年を経てジョン・ウィリアムズ氏が作曲。「メイン・タイトル」、「スターキラー基地」、「レジスタンスのマーチ」、「ジェダイへの階段〜フィナーレ」は、エル・システマ出身で、ロサンゼルス・フィルハーモニック音楽監督となったグスターボ・ドゥダメル氏が指揮を務めています。CD8. スター・ウォーズ:最後のジェダイ(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Star Wars: The Last Jedi(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9037曲目:1.Main Title and Escape2.Ahch-To Island3.Revisiting Snoke4.The Supremacy5.Fun With Finn and Rose6.Old Friends7.The Rebellion Is Reborn8.Lesson One9.Canto Bight10.Who Are You?11.The Fathiers12.The Cave13.The Sacred Jedi Texts14.A New Alliance15.“Chrome Dome”16.The Battle of Crait17.The Spark18.The Last Jedi19.Peace and Purpose20.Finale商品紹介:2017年12月に劇場公開されたエピソード 8『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』(ライアン・ジョンソン監督)のオリジナル・サウンドトラック。お馴染みのキャストに加え、ローズ、DJ、ポーグ等新キャラクターが登場しています。作曲は、ジョン・ウィリアムズ氏。本作撮了後に亡くなったキャリー・フィッシャー氏が演じるレイアのテーマを、美しいピアノが奏でる楽曲も収録。フォースのテーマ等、懐かしいテーマの数々も感慨を呼びます。そして、新しくもどこか懐かしいローズのテーマやカジノの音楽。これまでの『スター・ウォーズ』では聞かれることのなかった楽器の音色も交えて、繰り広げられます。CD9. スター・ウォーズ:スカイウォーカーの夜明け(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Star Wars: The Rise of Skywalker(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9038曲目:1.Fanfare and Prologue2.Journey to Exegol3.The Rise of Skywalker4.The Old Death Star5.The Speeder Chase6.Destiny of a Jedi7.Anthem of Evil8.Fleeing from Kijimi9.We Go Together10.Join Me11.They Will Come12.The Final Saber Duel13.Battle of the Resistance14.Approaching the Throne15.The Force Is with You16.Farewell17.Reunion18.A New Home19.Finale商品紹介:2019年12月に劇場公開された、スカイウォーカー・サーガ最終作となるエピソード 9『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』(J. J. エイブラムス監督)オリジナル・サウンドトラック。かつて銀河に君臨した祖父ベイダーに傾倒し、支配者へと上り詰めたカイロ・レンと、ルークとレイアの想いを引き継ぎ、フォースを覚醒させたレイが繰り広げる“光と闇”の最終決戦を描いています。パルパティーン役イアン・マクダーミド氏やランド役ビリー・ディー・ウィリアムズ氏が出演したほか、新キャラクターも登場。作曲は、ジョン・ウィリアムズ氏です。CD10. ローグ・ワン:スター・ウォーズ・ストーリー(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Rogue One: A Star Wars Story(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト:マイケル・ジアッキーノ(Michael Giacchino)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9039曲目:1.He’s Here For Us2.A Long Ride Ahead3.Wobani Imperial Labor Camp4.Trust Goes Both Ways5.When Has Become Now6.Jedha Arrival7.Jedha City Ambush8.Star-Dust9.Confrontation on Eadu10.Krennic’s Aspirations11.Rebellions Are Built on Hope12.Rogue One13.Cargo Shuttle SW-060814.Scrambling the Rebel Fleet15.AT-ACT Assault16.The Master Switch17.Your Father Would Be Proud18.Hope19.Jyn Erso & Hope Suite20.The Imperial Suite21.Guardians of the Whills Suite商品紹介:2016年12月劇場公開『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(ギャレス・エドワーズ監督)のオリジナル・サウンドトラック。『エピソード4』直前、世界のために戦った名もなきヒーローたちの壮絶な生き様を描いた物語です。作曲は、『レミーのおいしいレストラン』でアカデミー作曲賞ノミネート、『カールじいさんの空飛ぶ家』でアカデミー作曲賞を受賞したマイケル・ジアッキーノ氏(『スター・トレック』シリーズ、『インサイド・ヘッド』、『ズートピア』等)。一部にジョン・ウィリアムズ氏が作曲したテーマが織り込まれています。CD11. ハン・ソロ:スター・ウォーズ・ストーリー(オリジナル・サウンドトラック)英語表記:Solo: A Star Wars Story(Original Motion Picture Soundtrack)アーティスト(日本語):ジョン・ウィリアムズ, ジョン・パウエル(John Williams, John Powell)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9040曲目:1.The Adventures of Han2.Meet Han3.Corellia Chase4.Spaceport5.Flying with Chewie6.Train Heist7.Marauders Arrive8.Chicken in the Pot9.Is This Seat Taken?10.L3 & Millennium Falcon11.Lando’s Closet12.Mine Mission13.Break Out14.The Good Guy15.Reminiscence Therapy16.Into the Maw17.Savareen Stand-Off18.Good Thing You Were Listening19.Testing Allegiance20.Dice & Roll商品紹介:2018年6月に劇場公開されたロン・ハワード監督作品『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』のオリジナル・サウンドトラック。ハン・ソロとチューバッカの出会いや、恋など、若き日のハンが描かれます。ジョン・ウィリアムズ氏が「ハン・ソロの冒険」を作曲・指揮。その他の楽曲は、『ボーン・アイデンティティー』シリーズや『ボルト』でも知られるジョン・パウエル氏が担当されています。CD12. スター・ウォーズ:アコライト(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: The Acolyte(Original Soundtrack)アーティスト:マイケル・アーベルス, ヴィクトリア・モネ(Michael Abels, Victoria Monét)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9041曲目:1.A Lone Assassin2.The Noodle Shop Fight3.Meet Osha4.An Acolyte5.Mother Aniseya6.The Ascension Ceremony7.The Fire8.Under the Bunta Tree9.Bazil’s Theme10.Dark Master Descends11.Multicolored Lightsaber Battle12.Dual-Wielding Duel13.Battle in Red Green & Blue14.Two Sisters / Two Stories15.What Extraordinary Beings We Are16.The Lagoon17.Have You Told Me Everything18.The Helmet Calls19.Luxuriously Dark20.A Tragic Mistake21.Power of Two (End Credit Version)22.Double Duel23.Explanation / Confession24.Atonement / Transformation25.Rapprochement / Farewell26.Deceptive Elegy27.The Acolyte / Homage to a Master28.The Power of Many / End Title商品紹介:『スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード1)』の約100年前、ジェダイの黄金期を舞台に、銀河の謎とダークサイドの勃興を追うオリジナルドラマシリーズ『アコライト』のオリジナル・サウンドトラック。今作のスコアはマイケル・アーベルス氏が担当されています。ヴィクトリア・モネ氏歌唱によるエンドソング「Power of Two」も収録。CD13. スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ(オリジナル・サウンドトラック)【一部初CD化】英語表記:Star Wars: The Clone Wars(Original Soundtrack)アーティスト:ヴァリアス・アーティスト(Various Artists)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9042曲目:1.Star Wars Main Title & A Galaxy Divided2.Battle of Christophsis3.Jabba’s Palace4.Ahsoka Saves Anakin5.Padmé6.Victory on Ryloth7.Padmé and Ahsoka8.Death of a Master9.Maul, Savage and Viszla10.Obi-wan and Satine11.Ventress the Nightsister12.The Clones13.Anakin and Padmé14.Anakin Sees His Future15.Darth Maul Breaks Obi-wan16.Maul and Savage Duel Palpatine17.The Mandalorians of Death Watch18.Ahsoka’s Fall19.Ahsoka Leaves20.Yoda’s Journey Ends21.Bad Batch Theme22.Finest Troopers23.Ahsoka to the Rescue24.Ahsoka and the Martez Sisters25.Ahsoka Is Back26.Ahsoka vs. Maul27.Ahsoka and the 501st28.Race You to the Surface29.Break for the Shuttle30.We Don’t Understand31.Victory and Death32.Crash Course Moon33.Burying the Dead商品紹介:2008年、ジョージ・ルーカス氏製作総指揮、デイブ・フィローニ監督のもと劇場公開された『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』と、同年から2020年までテレビとオンライン配信を通して7シーズン133話が描かれた同名3DCGアニメーション・シリーズのオリジナル・サウンドトラックより。アナキン・スカイウォーカーのパダワン、アソーカ・タノを生んだ本作は、『スター・ウォーズ エピソード 2/クローンの攻撃』と『スター・ウォーズ エピソード 3/シスの復讐』の間を描いています。音楽はケヴィン・カイナー氏らが担当。CD14. スター・ウォーズ:バッド・バッチ(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: The Bad Batch(Original Soundtrack)アーティスト:ケヴィン・カイナー(Kevin Kiner)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9043曲目:1.Enter the Bad Batch2.Logo (Star Wars: The Bad Batch)3.Omega’s Theme4.The Bounty Hunter Is Back5.Omega the Prisoner6.Fire When Ready7.Collapse8.Leaving Kamino9.End Credits (Star Wars: The Bad Batch)10.Crabs Attack11.The Emperor’s Play12.Where I Fit13.Racing Mix14.Canyon Landing15.Mayday16.Plan 9917.The Sacrifice18.Previously On19.Daily Routine20.Reunion21.Space Club Mix22.We Do This Together23.One Last Fight24.New Life25.Epilogue26.I Am Ready商品紹介:デイブ・フィローニ氏のもと、2021年から3シーズンに渡り配信された、『クローン・ウォーズ』に登場した“異端”のエリート・クローン部隊<バッド・バッチ>を主人公に描く『スター・ウォーズ:バッド・バッチ』のオリジナル・サウンドトラックより。少女オメガの成長も描かれる作品です。ケヴィン・カイナー氏と、息子のショーン・カイナー氏、娘のディーナ・カイナー氏によるスコア曲が収録されています。CD15. スター・ウォーズ:オビ=ワン・ケノービ(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: Obi-Wan Kenobi(Original Soundtrack)アーティスト:ジョン・ウィリアムズ, ナタリー・ホルト, ウィリアム・ロス(John Williams, Natalie Holt, William Ross)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9044曲目:1.Obi-Wan2.Order 663.Inquisitors’ Hunt4.Young Leia5.Days of Alderaan6.The Journey Begins7.Bail and Leia8.Nari’s Shadow9.Ready to Go10.Cat and Mouse11.First Rescue12.Mapuzo13.The Path14.Sensing Vader15.Parallel Lines16.Some Things Can’t Be Forgotten17.Stormtrooper Patrol18.Hangar Escape19.Empire Arrival20.Dark Side Assault21.I Will Do What I Must22.Sacrifice23.No Further Use24.Overcoming the Past25.Tatooine Desert Chase26.Who You Become27.Saying Goodbye28.End Credit商品紹介:2022年、6話が配信された『オビ=ワン・ケノービ』(デボラ・チョウ監督)のオリジナル・サウンドトラック。ジェダイ・マスターのオビ=ワン・ケノービと、その最良の友であり弟子であったアナキン・スカイウォーカー=ダース・ベイダーが登場する、『エピソード 3』から10年後の姿を描いた作品です。音楽は、ジョン・ウィリアムズ氏がテーマ曲「Obi-Wan」を作曲、オーケストラとシンセサイザーを組合せ、アジアや南米の音楽も取り入れたスコアは、『スター・ウォーズ』の実写作品における初の女性作曲家ナタリー・ホルト氏や、ウィリアム・ロス氏が担当されています。CD16. スター・ウォーズ:反乱者たち(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: Rebels(Original Soundtrack)アーティスト:ヴァリアス・アーティスト(Various Artists)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9045曲目:1.Rebels Theme2.Ezra’s Theme3.Sabine4.Kallus5.Enter the Inquisitor6.Yoda’s Guidance7.Inquisitor Duel8.A Jedi Leader9.Rex and Ahsoka Reunited10.Twin Moons11.Ezra and Leia12.Hondo and Ezra Escape13.Kanan and Hera14.Ahsoka Duels the Inquisitors15.Chopper’s Inside Info16.Zeb Rock17.Maul18.A Master and an Apprentice19.Anakin and Ahsoka20.Thrawn’s Theory21.Ezra Tries to Console Sabine22.Mon Mothma’s Speech23.Obi-Wan’s Recording24.Binary Sunrise25.Thrawn in Control26.Aftermath of the Attack27.Saw’s Holo28.The White Lothwolf29.Kanan’s Past30.Kanan’s Gone31.Goodbye Kanan32.Hera’s Arrival33.Ezra Reflecting34.Ezra and Thrawn35.Palpatine Makes His Offer36.Melch Rushes In37.From the Rubble38.Purrgil Arrive39.Ezra’s Message40.Epilogue and End Credits商品紹介:2014年から2018年にかけて、デイブ・フィローニ氏ら制作のもと、『エピソード 3』と『エピソード 4』の間を描いた『スター・ウォーズ 反乱者たち』のオリジナル・サウンドトラックより。少年エズラは、帝国に立ちむかうケイナン、ヘラ、サビーヌ、ゼブ、チョッパーと出会い、宇宙船ゴーストに乗って銀河の自由を取りもどす冒険へと飛び立ちます。数々のスター・ウォーズ作品の音楽を手掛けるケヴィン・カイナー氏らによるスコアを収録。CD17. スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: Andor(Original Soundtrack)アーティスト:ニコラス・ブリテル(Nicholas Britell)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9046曲目:1.Andor (Main Title Theme) - Episode 12.Niamos! (Morlana Club Mix)3.Pre-Mor Shakedown4.B25.Bix Caleen6.Andor (Main Title Theme) - Episode 27.End of Day8.The Night Before9.Pilgrim10.Andor (Main Title Theme) - Episode 311.Corpos12.Past/Present Suite13.Andor (Main Title Theme) - Episode 414.ISB15.Where’s My Starpath Unit?16.Andor (Main Title Theme) - Episode 517.The Valley18.Tomorrow19.Andor (Main Title Theme) - Episode 620.The Vault - Parts 1 and 221.The Vault - Parts 3 and 422.The Rono Trawler23.Climb!24.The Morning After25.Andor (Main Title Theme) - Episode 726.Maarva’s Rebellion27.Andor (Main Title Theme) - Episode 828.Shut It Down29.Andor (Main Title Theme) - Episode 930.Andor (Main Title Theme) - Episode 1031.One Way Out - Parts 1-432.My Name Is Kino Loy33.Heroes34.Andor (Main Title Theme) - Episode 1135.Full Fondor36.Your Mother Is Dead37.Andor (Main Title Theme) - Episode 1238.Forming Up/Unto Stone We Are39.Eulogy40.Battle41.The Rebellion Suite商品紹介:『エピソード 4』の5年前『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』のキャシアン・アンドーが反乱軍のヒーローになるまでを描くスパイ・スリラー『キャシアン・アンドー』(企画・制作トニー・ギルロイ)のオリジナル・サウンドトラックより。2022年に配信が開始されました。ニコラス・ブリテル氏によるオーケストラ、パーカッション、最新テクノロジーが融合したスコアが収録されています。CD18. スター・ウォーズ:マンダロリアン(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: The Mandalorian(Original Soundtrack)アーティスト:ジョセフ・シャーリー, ルドウィグ・ゴランソン(Joseph Shirley, Ludwig Göransson)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9047曲目:1.Hey Mando!2.The Asset3.The Mandalorian4.Jawas Attack5.Mando Rescue6.The Ponds of Sorgan7.Speederbikes8.Greatest Warriors in the Galaxy9.The Mandalorian(Orchestral Version)10.Nurse and Protect11.Mando Is Back12.Long Live the Empire13.The Story14.Ahsoka Lives15.A Friend16.Open the Door17.The Living Waters18.We Got Pirates19.Adelphi Jukebox20.The Great Forge21.Forever Forged in My Heart商品紹介:2019年に配信開始された実写オリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』のオリジナル・サウンドトラックより。製作総指揮は、『ライオン・キング』、『アイアンマン』のジョン・ファブロー氏です。ダース・ベイダーの死から5年後の銀河を舞台に、賞金稼ぎ“マンダロリアン”と、フォースの力を秘めた“グローグー”との危険な冒険が描かれています。音楽は、『ブラックパンサー』でアカデミー作曲賞に輝いたルドウィグ・ゴランソン氏が担当。CD19. スター・ウォーズ:ボバ・フェット(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: The Book of Boba Fett(Original Soundtrack)アーティスト:ジョセフ・シャーリー, ルドウィグ・ゴランソン(Joseph Shirley, Ludwig Göransson)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9048曲目:1.Rebirth2.The Stranger3.Normal Day at the Office4.Fear Is a Sure Bet5.Desert Walk6.Stop That Train7.Aliit Ori’shya Tal’din8.The Mod Parlour9.Fennec and Boba10.You Fly, I’ll Shoot11.The Families of Mos Espa12.The Book of Boba Fett13.Maiden Voyage14.Life Lessons15.A Gift16.Teacher’s Pet17.Two Paths Diverged18.Battle for Mos Espa19.A Town Besieged20.Final Showdown21.A Town at Peace商品紹介:『ボバ・フェット』のオリジナル・サウンドトラック。製作総指揮は、『マンダロリアン』を手掛けたジョン・ファブロー氏とデイブ・フィローニ氏です。『エピソード 6』で命を落としたと思われたボバは、『マンダロリアン』シーズン 2で生存していたことが判明。ボバの知られざる真実が描かれます。テーマ音楽は『マンダロリアン』の音楽を手掛けたルドウィグ・ゴランソン氏、スコアはジョセフ・シャーリー氏が担当。CD20. スター・ウォーズ:アソーカ(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: Ahsoka(Original Soundtrack)アーティスト:ヴァリアス・アーティスト(Various Artists)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9049曲目:1.The Update2.Master and Apprentice3.The New Republic4.Igyah Kah5.Ahsoka - End Credits6.More Than Just Your Eyes7.The Whale Pod8.Hunt Them Down9.Fight in the Woods10.Ahsoka and Baylan11.Something Familiar12.Death and Destruction13.Teaching You How to Lead14.You’re a Warrior Now15.The Hyperspace Jump16.Baylan’s Plans17.Grand Admiral Thrawn18.It Worked, Didn’t It?19.Thrawn’s Arrival20.A Ronin21.Epilogue Part I22.Epilogue Part II商品紹介:2023年に配信開始された『スター・ウォーズ:アソーカ』のオリジナル・サウンドトラックより。企画・制作デイブ・フィローニ氏をはじめ、ジョン・ファブロー氏ら『マンダロリアン』の製作陣が手掛けた作品です。『エピソード 6』後の帝国が崩壊した銀河を描いています。『スター・ウォーズ:反乱者たち』のキャラクターたちや「あの人物」が実写で登場。音楽は『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』や『スター・ウォーズ:反乱者たち』等、数多くのスター・ウォーズ作品を手掛けたケヴィン・カイナー氏らが担当されています。CD21. スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・ジェダイ(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: Tales of the Jedi(Original Soundtrack)アーティスト:ケヴィン・カイナー(Kevin Kiner)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9050曲目:1.Birth of Ahsoka2.Ahsoka’s Village3.Sanctity of Life4.Tiger5.The Bond6.Ahsoka Returns7.A Real Test8.Let’s Go Again9.Training Pays Off10.Secret Mourner11.No One Is Safe12.The Inquisitor13.Ahsoka Is Ready14.Dooku Arrives15.The Kidnappers16.Soldiers Are Here17.No More Suffering18.Murder Case19.Mystery on Raxus20.Dooku Investigates21.Dooku Contemplates22.Qui-Gon and the Sith Lord23.Flight into Darkness24.Dooku vs Yaddle25.Dooku’s Fall商品紹介:2022年に配信された『スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・ジェダイ』(企画・制作デイブ・フィローニ)のオリジナル・サウンドトラック。本作は、アソーカとドゥークー伯爵というプリクエル時代のジェダイたちの過去に焦点を当てた6話からなります。音楽は、『クローン・ウォーズ』、『反乱者たち』、『バッド・バッチ』、『アソーカ』のケヴィン・カイナー氏。シンフォニックなサウンドに、現代的サウンドを編み込んだ楽曲には、映画や『クローン・ウォーズ』で用いられたモチーフも時折登場します。CD22. スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・エンパイア(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: Tales of the Empire(Original Soundtrack)アーティスト:ケヴィン・カイナー, ショーン・カイナー, ディーナ・カイナー(Kevin Kiner, Sean Kiner, Deana Kiner)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9051曲目:1.Invasion of Dathomir2.The Mountain Clan3.Right to Be Scared4.Hunt for Weapons5.Morgan Leaves6.Deal Rejected7.Back to Corvus8.Assassin Attack9.Anger Gives Me Strength10.Nadura Arrives11.Fulfill My Destiny12.The Fires Will Continue Burning13.Help Will Come14.Morgan Elsbeth - End Credits15.Barriss Released16.Prove Yourself Worthy17.Come with Me18.One Final Test19.Welcome Sister20.New Target21.Where’s the Jedi22.Inquisitors vs. Jedi23.You’re Not Alone24.Seek the Healer25.Such Gifts Are a Curse26.Live, Now Go27.Lyn Attacks28.Inside the Cave29.The Way Out30.Barriss Offee - End Credits商品紹介:『スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・ジェダイ』のシーズン2にあたる、2024 年に配信開始された『スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・エンパイア』(企画・制作デイブ・フィローニ)のオリジナル・サウンドトラック。モーガン・エルズベスと元ジェダイのバリス・オフィーの目を通して、恐ろしい銀河帝国の軌跡をたどる物語です。音楽は、数々のスター・ウォーズ作品の音楽を手掛けるケヴィン・カイナー氏と、息子のショーン・カイナー氏、娘のディーナ・カイナー氏が担当されています。CD23. スター・ウォーズ:ビジョンズ(オリジナル・サウンドトラック)【初CD化】英語表記:Star Wars: Visions(Original Soundtrack)アーティスト:ヴァリアス・アーティスト(Various Artists)フォーマット:1CD仕様:7インチ紙ジャケ仕様、帯付き子品番:UWCD-9052曲目:1.SIgn of deaTH From Star Wars: Visions - The Duel2.The Duel From Star Wars: Visions - The Duel3.Galactic Dreamer From Star Wars: Visions - Tatooine Rhapsody4.Tatooine Rhapsody From Star Wars: Visions - Tatooine Rhapsody5.Anthem of Imperial (Am’s Theme) From Star Wars: Visions - THE TWINS6.Duel of the Lightsaber From Star Wars: Visions - THE TWINS7.The Village Bride From Star Wars: Visions - The Village Bride8.MAGINA x FORCE From Star Wars: Visions - The Village Bride9.The Ninth Jedi - Prologue From Star Wars: Visions - The Ninth Jedi10.The Battle of Jedi From Star Wars: Visions - The Ninth Jedi11.Start the Droids From Star Wars: Visions - T0-B112.Mitaka’s Lab From Star Wars: Visions - T0-B113.The Elder From Star Wars: Visions - The Elder14.Darkness and Rain From Star Wars: Visions - The Elder15.Lop From Star Wars: Visions - Lop & Ochō16.Thoughts From Star Wars: Visions - Lop & Ochō17.Battle Rela From Star Wars: Visions - AKAKIRI18.AKAKIRI From Star Wars: Visions - AKAKIRI19.Black Canvas From Star Wars: Visions Vol. 2 - Sith20.Sith Apprentice From Star Wars: Visions Vol. 2 - Sith21.Escape From Star Wars: Visions Vol. 2 - Screecher’s Reach22.Departure From Star Wars: Visions Vol. 2 - Screecher’s Reach23.Mom’s Song From Star Wars: Visions Vol. 2 - In the Stars24.This Is Our Land! From Star Wars: Visions Vol. 2 - In the Stars25.I Am Your Mother From Star Wars: Visions Vol. 2 - I Am Your Mother26.The Ryloth Roll From Star Wars: Visions Vol. 2 - I Am Your Mother27.Lightsaber Duel From Star Wars: Visions Vol. 2 - Journey to the Dark Head28.Light and Hope From Star Wars: Visions Vol. 2 - Journey to the Dark Head29.Stormtroopers Leave From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Spy Dancer30.Show Time From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Spy Dancer31.Jedi Fight From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Bandits of Golak32.Uss Paar From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Bandits of Golak33.Digging From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Pit34.Follow the Light From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Pit35.Aau’s Song Intro From Star Wars: Visions Vol. 2 - Aau’s Song36.Healing the Kyber From Star Wars: Visions Vol. 2 - Aau’s Song商品紹介:『スター・ウォーズ』創造のルーツの一つでもある日本が誇るアニメーション・クリエイターのたちの“ビジョン”を通して新たな物語が描かれる『スター・ウォーズ:ビジョンズ』全9作品。そして、各国のアニメーション・スタジオが結集して制作した『スター・ウォーズ:ビジョンズ Vol. 2』全9作品。様々な監督・作曲家のもと制作されたオリジナル・サウンドトラックより楽曲が厳選収録されています。

スター・ウォーズ/新たなる希望(オリジナル・サウンドトラック)

英語表記:Star Wars: A New Hope(Original Motion Picture Soundtrack)

価格:7,000円(税込)

品番:UWJD-9035/6

UPC(LP1):050087560911

UPC(LP2):050087560928

フォーマット:2LP(LP 1: Clear deep blue / LP 2: Clear red)

仕様:カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き

購入者特典:「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・スリップマット(キービジュアル・バージョン)

2枚同時購入特典:『スター・ウォーズ/新たなる希望』、『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』のレコード2枚同時購入でレコードバッグ(トートバッグ)ライトブラウンを先着でプレゼント(※2枚同時購入特典は数に限りがあり先着での特典となります)

2021年「スター・ウォーズ」初のレコードの日対象グッズとして限定発売され即完売となった、『スター・ウォーズ/新たなる希望』オリジナル・サウンドトラックのレコードが、それぞれカラーヴァイナルにて限定発売!

日本版オリジナルジャケット&帯付き仕様にて、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」の会場で数量限定販売されます。

購入者特典として、非売品の「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・スリップマットがプレゼントされます。

「スター・ウォーズ/新たなる希望(オリジナル・サウンドトラック)」収録曲

LP1 / Side-A1.スター・ウォーズのテーマ(Main Title)2.帝国の襲撃(Imperial Attack)3.王女レイアのテーマ(Princess Leia’s Theme)4.砂漠とロボットの競売(The Desert and the Robot Auction)LP1 / Side-B1.ベンの死と TIE 戦闘機の攻撃(Ben’s Death and TIE Fighter Attack)2.小人のジャワズ(The Little People Work)3.王女の救出(Rescue of the Princess)4.秘密都市(Inner City)5.酒場のバンド(Cantina Band)LP2 / Side-A1.砂漠の蛮族タスケン・レイダース(The Land of the Sand People)2.デス・スターとマウス・ロボット(Mouse Robot and Blasting Off)3.故郷へ急げ(The Return Home)4.殺人壁の恐怖(The Walls Converge)5.王女の姿を見た(The Princess Appears)LP2 / Side-B1.最後の闘い(The Last Battle)2.王座の間とエンド・タイトル(The Throne Room and End Title)

スター・ウォーズ/帝国の逆襲(オリジナル・サウンドトラック)

英語表記:Star Wars: The Empire Strikes Back(Original Motion Picture Soundtrack)

アーティスト:ジョン・ウィリアムズ(John Williams)

価格:7,000円(税込)

品番:UWJD-9037/8

UPC(LP1):050087560942

UPC(LP2):050087560959

フォーマット:2LP

仕様:カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き

購入者特典:「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・スリップマット(ロゴ・バージョン)

2枚同時購入特典:『スター・ウォーズ/新たなる希望』、『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』のレコード2枚同時購入でレコードバッグ(トートバッグ)ライトブラウンを先着でプレゼント(※2枚同時購入特典は数に限りがあり先着での特典となります)

『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』オリジナル・サウンドトラックのレコードも再販決定。

購入された方には「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」のアートを使った、非売品のオリジナル・スリップマットがプレゼントされます。

さらに、『スター・ウォーズ/新たなる希望』、『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』オリジナル・サウンドトラックのレコード2枚同時購入された方には「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ(トートバッグ/ライトブラウン)が先着でプレゼントされます。

※非売品。2 枚同時購入特典は数に限りがあり先着での特典となります)

「スター・ウォーズ/帝国の逆襲(オリジナル・サウンドトラック)」収録曲

LP1 / Side-A1.スター・ウォーズのテーマ(Star Wars (Main Theme))2.ヨーダのテーマ(Yoda’s Theme)3.ジェダイ騎士団の訓練(The Training of a Jedi Knight)4.英雄ルークとハン(The Heroics of Luke and Han)LP1 / Side-B1.ダース・ベイダーのマーチ(The Imperial March (Darth Vader’s Theme))2.フェットの出発(Departure of Boba Fett)3.ハン・ソロと王女(Han Solo and the Princess)4.ハイパースペース(Hyperspace)5.雪の中の戦い(The Battle in the Snow)LP2 / Side-A1.小惑星の原野(The Asteroid Field)2.雲の中の町(The City in the Clouds)3.ベイでの反乱(Rebels at Bay)4.ヨーダとフォース(Yoda and the Force)LP2 / Side-B1.決闘(The Duel)2.悪魔の木(The Magic Tree)3.ランドの城(Lando’s Palace)4.フィナーレ(Finale)

多数の名曲を初めてCD化した、特別デザイン&豪華特典が付いた、CD23枚組7インチ紙ジャケ仕様のオリジナル・サウンドトラック・トラック。

2025年4月18日より3日間にわたり幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて販売されるオリジナルグッズの紹介でした☆

