多数の名曲をCD化したオリジナル・サウンドトラック・ボックスセット！スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025
2025年4月18日より千葉・幕張メッセで行われる「スター・ウォーズ」最大の祭典、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」
今回、はるかかなたの銀河系を称える究極のファンイベントとして世界各地で開催される一大イベントが17年ぶりに日本開催することを記念し、かつてないほど豪華な内容で贈る「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット」が発売されます！
スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット
販売期間：2025年4月18日（金）〜20日（日）
販売場所：幕張メッセ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」会場内
発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社
全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」
そんな「スター・ウォーズ」シリーズの超豪華キャストや製作陣も登壇し、世界中のファンが大熱狂する究極かつ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」が幕張メッセにて開催されます。
「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」の開催を記念した「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット」の発売が決定！
「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」の会場にて限定販売となるオリジナル・サウンドトラック・ボックスセットです。
これまでに劇場公開された実写全11作品に加え、初のCD化となるディズニープラス配信作を含む12作品から選曲されたサウンドトラックを【CD23枚組7インチ紙ジャケット仕様】で限定生産されます。
さらに『スター・ウォーズ／新たなる希望』『スター・ウォーズ／帝国の逆襲』オリジナル・サウンドトラックがカラーヴァイナル(レコード)で再販も決定しました！
スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット
英語表記：Star Wars Celebration Japan 2025： Original Soundtrack Box Set
発売日：2025年4月18日（金）
価格：57,500円(税込)
品番：UWCD-9030/52
仕様：特別デザイン豪華仕様 BOX（CD23 枚組 7 インチ紙ジャケ仕様）
BOX サイズ：H190×W190×束106mm（予定）
購入者特典：「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ（トートバッグ）ダークブラウン、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・クリアファイル
「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」特別デザインの豪華BOXに入れて数量限定発売されるオリジナル・サウンドトラック・ボックスセット。
収録曲は500曲以上で、アカデミー作曲賞5度の受賞に輝き、「スター・ウォーズ」シリーズには欠かせない名曲の生みの親、作曲家・ジョン・ウィリアムズ氏が手掛けた数々の楽曲はもちろん、1977年公開の『スター・ウォーズ／新たなる希望』から、2024年に配信開始された『スター・ウォーズ：テイルズ・オブ・エンパイア』まで、約半世紀に渡る壮大なシリーズの記憶が蘇る楽曲が詰まっています。
さらに、購入者特典として、非売品の「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ（トートバッグ／ダークブラウン）、
「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・クリアファイルをプレゼント！
どちらもこだわり抜かれたデザインでファンにはたまならい仕上がりです。
「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット」収録曲
CD1. スター・ウォーズ：ファントム・メナス（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: The Phantom Menace（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9030
曲目：
1.Star Wars Main Title and the Arrival at Naboo
2.Duel of the Fates
3.Anakin’s Theme
4.Jar Jar’s Introduction and the Swim to Otoh Gunga
5.The Sith Spacecraft and the Droid Battle
6.The Trip to the Naboo Temple and the Audience with Boss Nass
7.The Arrival at Tatooine and the Flag Parade
8.He Is the Chosen One
9.Anakin Defeats Sebulba
10.Passage Through the Planet Core
11.Watto’s Deal and Kids at Play
12.Panaka and the Queen’s Protectors
13.Queen Amidala and the Naboo Palace
14.The Droid Invasion and the Appearance of Darth Maul
15.Qui-Gon’s Noble End
16.The High Council Meeting and Qui-Gon’s Funeral
17.Augie’s Great Municipal Band and End Credits
商品紹介：
ジョン・ウィリアムズ氏による『スター・ウォーズ エピソード 1／ファントム・メナス』（1999）オリジナル・サウンドトラック。
『エピソード 6』から16年を経て、ルーカス氏自らが監督。
後に、ダース･ベイダーとなるアナキンの幼い日々を描きました。
オリジナル3部作ではほとんど用いられることのなかったコーラスが、サンスクリット語歌詞で採用されたほか、電子音楽も積極的に取り入れられています。
過去のテーマも登場しますが、ほとんどが新曲。
「運命の闘い」などが収録され、本音源は、1999 年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表されたものです。CD2. スター・ウォーズ：クローンの攻撃（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: Attack of the Clones（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
フォーマット：1CD
仕様：7インチサイズ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9031
曲目：
1.Star Wars Main Title and Ambush on Coruscant
2.Across the Stars (Love Theme from “Star Wars: Attack of the Clones”)
3.Zam the Assassin and the Chase Through Coruscant
4.Yoda and the Younglings
5.Departing Coruscant
6.Anakin and Padmé
7.Jango’s Escape
8.The Meadow Picnic
9.Bounty Hunter’s Pursuit
10.Return to Tatooine
11.The Tusken Camp and the Homestead
12.Love Pledge and the Arena
13.Confrontation with Count Dooku and Finale
商品紹介：
ジョン・ウィリアムズ氏による『スター・ウォーズ エピソード 2／クローンの攻撃』（ジョージ・ルーカス監督）（2002）オリジナル・サウンドトラック。
青年アナキンとパドメ・アミダラの秘められた恋と、危機に近づいていく銀河を描いています。
複雑な物語に合わせて、スピード感、不気味さ、緊張感が切迫するような音楽が並ぶのが特徴。
アナキンとパドメの愛を壮麗に奏でる「アクロス・ザ・スターズ」は、2人の運命と銀河の未来を描くように、拍子を変えながら進行します。
本音源は、2002年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Sound がリマスターし、2018年に発表されたもです。CD3. スター・ウォーズ：シスの復讐（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: Revenge of the Sith（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9032
曲目：
1.Star Wars and the Revenge of the Sith
2.Anakin’s Dream
3.Battle of the Heroes
4.Anakin’s Betrayal
5.General Grievous
6.Palpatine’s Teachings
7.Grievous and the Droids
8.Padmé’s Ruminations
9.Anakin vs. Obi-Wan
10.Anakin’s Dark Deeds
11.Enter Lord Vader
12.The Immolation Scene
13.Grievous Speaks to Lord Sidious
14.The Birth of the Twins and Padmé’s Destiny
15.A New Hope and End Credits
商品紹介：
ジョン・ウィリアムズ氏による『スター・ウォーズ エピソード 3／シスの復讐』（ジョージ・ルーカス監督）（2005）オリジナル・サウンドトラック。
アナキンは、パドメを失う恐怖や、承認欲求、慢心から、道を踏み外してしまいます。
その結果、皇帝に仕え、恐怖で銀河を脅かす存在に。
ジョン・ウィリアムズ氏が過去に作り上げたテーマがかけ合う中、「英雄たちの戦い」、「アナキン対オビ=ワン」等の新曲も。
最後は、第1作に立ち返り、「新たなる希望〜エンド・クレジット」。
本音源は、2005 年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Sound がリマスターし、2018年に発表されたものです。CD4. スター・ウォーズ：新たなる希望（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: A New Hope（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9033
曲目：
1.Main Title
2.Imperial Attack
3.Princess Leia’s Theme
4.The Desert and the Robot Auction
5.Ben’s Death and TIE Fighter Attack
6.The Little People Work
7.Rescue of the Princess
8.Inner City
9.Cantina Band
10.The Land of the Sand People
11.Mouse Robot and Blasting Off
12.The Return Home
13.The Walls Converge
14.The Princess Appears
15.The Last Battle
16.The Throne Room and End Title
商品紹介：
1977年全米公開（1978年日本公開）のジョージ・ルーカス監督『スター・ウォーズ』第1作（『エピソード 4／新たなる希望』）オリジナル・サウンドトラック。
作曲のジョン・ウィリアムズ氏は、本作でアカデミー作曲賞を受賞されました。
スター・ウォーズのテーマ、フォースのテーマ、レイアのテーマ等、『スター・ウォーズ』サーガを形作る多くのテーマ曲が生み出されました。
「酒場のバンド」も本作品から。
1977年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018 年に発表された192kHz/24bitマスターが採用されています。CD5. スター・ウォーズ：帝国の逆襲（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: The Empire Strikes Back（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9034
曲目：
1.Star Wars (Main Theme)
2.Yoda’s Theme
3.The Training of a Jedi Knight
4.The Heroics of Luke and Han
5.The Imperial March (Darth Vader’s Theme)
6.Departure of Boba Fett
7.Han Solo and the Princess
8.Hyperspace
9.The Battle in the Snow
10.The Asteroid Field
11.The City in the Clouds
12.Rebels at Bay
13.Yoda and the Force
14.The Duel
15.The Magic Tree
16.Lando’s Palace
17.Finale
商品紹介：
1980年6月に日本で公開された『スター・ウォーズ エピソード 5／帝国の逆襲』（アービン・カーシュナー監督）のオリジナル・サウンドトラック。
作曲は、ジョン・ウィリアムズ氏です。
本作品では、「ダース・ベイダーのマーチ」（帝国のマーチ）や「ヨーダのテーマ」が初登場。
「小惑星の原野」、「ハン・ソロと王女」、「悪魔の木」等の名曲がひしめきます。
1980年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bitマスターが採用されています。CD6. スター・ウォーズ：ジェダイの帰還（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: Return of the Jedi（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9035
曲目：
1.Main Title (The Story Continues)
2.Into the Trap
3.Luke and Leia
4.Parade of the Ewoks
5.Han Solo Returns (At the Court of Jabba the Hutt)
6.Lapti Nek (Jabba’s Palace Band)
7.The Forest Battle
8.Rebel Briefing
9.The Emperor
10.The Return of the Jedi
11.Ewok Celebration and Finale
商品紹介：
1983年7月、『ジェダイの復讐』として日本公開された『スター・ウォーズ エピソード 6／ジェダイの帰還』（リチャード・マーカンド監督）オリジナル・サウンドトラック。
ジョン・ウィリアムズ氏が作曲した作品です。
公開時に作中で使用されたものの1997年の特別篇から使用されなくなった「ラプティ・ネック」、「イウォーク族のパレード」と「イウォーク・セレブレイション」を収録。
皇帝のテーマや「ルークとレイア」も聴けます。
1983年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bitマスターが採用されています。CD7. スター・ウォーズ：フォースの覚醒（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: The Force Awakens（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9036
曲目：
1.Main Title and The Attack on the Jakku Village
2.The Scavenger
3.I Can Fly Anything
4.Rey Meets BB-8
5.Follow Me
6.Rey’s Theme
7.The Falcon
8.That Girl with the Staff
9.The Rathtars!
10.Finn’s Confession
11.Maz’s Counsel
12.The Starkiller
13.Kylo Ren Arrives at the Battle
14.The Abduction
15.Han and Leia
16.March of the Resistance
17.Snoke
18.On the Inside
19.Torn Apart
20.The Ways of the Force
21.Scherzo for X-Wings
22.Farewell and The Trip
23.The Jedi Steps and Finale
商品紹介：
新3部作の1作目として2015年12月に公開されたエピソード 7『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（J. J. エイブラムス監督）のオリジナル・サウンドトラック。
砂漠の惑星に取り残されたレイと、ダース・ベイダーに憧れるカイロ・レン、レイアとハンなどが登場しました。
「レイのテーマ」、「帝国のマーチ」を髣髴させるレンのテーマなどを、『エピソード 4』から38年を経てジョン・ウィリアムズ氏が作曲。
「メイン・タイトル」、「スターキラー基地」、「レジスタンスのマーチ」、「ジェダイへの階段〜フィナーレ」は、エル・システマ出身で、ロサンゼルス・フィルハーモニック音楽監督となったグスターボ・ドゥダメル氏が指揮を務めています。CD8. スター・ウォーズ：最後のジェダイ（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: The Last Jedi（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9037
曲目：
1.Main Title and Escape
2.Ahch-To Island
3.Revisiting Snoke
4.The Supremacy
5.Fun With Finn and Rose
6.Old Friends
7.The Rebellion Is Reborn
8.Lesson One
9.Canto Bight
10.Who Are You?
11.The Fathiers
12.The Cave
13.The Sacred Jedi Texts
14.A New Alliance
15.“Chrome Dome”
16.The Battle of Crait
17.The Spark
18.The Last Jedi
19.Peace and Purpose
20.Finale
商品紹介：
2017年12月に劇場公開されたエピソード 8『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』（ライアン・ジョンソン監督）のオリジナル・サウンドトラック。
お馴染みのキャストに加え、ローズ、DJ、ポーグ等新キャラクターが登場しています。
作曲は、ジョン・ウィリアムズ氏。
本作撮了後に亡くなったキャリー・フィッシャー氏が演じるレイアのテーマを、美しいピアノが奏でる楽曲も収録。
フォースのテーマ等、懐かしいテーマの数々も感慨を呼びます。
そして、新しくもどこか懐かしいローズのテーマやカジノの音楽。
これまでの『スター・ウォーズ』では聞かれることのなかった楽器の音色も交えて、繰り広げられます。CD9. スター・ウォーズ：スカイウォーカーの夜明け（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: The Rise of Skywalker（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9038
曲目：
1.Fanfare and Prologue
2.Journey to Exegol
3.The Rise of Skywalker
4.The Old Death Star
5.The Speeder Chase
6.Destiny of a Jedi
7.Anthem of Evil
8.Fleeing from Kijimi
9.We Go Together
10.Join Me
11.They Will Come
12.The Final Saber Duel
13.Battle of the Resistance
14.Approaching the Throne
15.The Force Is with You
16.Farewell
17.Reunion
18.A New Home
19.Finale
商品紹介：
2019年12月に劇場公開された、スカイウォーカー・サーガ最終作となるエピソード 9『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（J. J. エイブラムス監督）オリジナル・サウンドトラック。
かつて銀河に君臨した祖父ベイダーに傾倒し、支配者へと上り詰めたカイロ・レンと、ルークとレイアの想いを引き継ぎ、フォースを覚醒させたレイが繰り広げる“光と闇”の最終決戦を描いています。
パルパティーン役イアン・マクダーミド氏やランド役ビリー・ディー・ウィリアムズ氏が出演したほか、新キャラクターも登場。
作曲は、ジョン・ウィリアムズ氏です。CD10. ローグ・ワン：スター・ウォーズ・ストーリー（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Rogue One: A Star Wars Story（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：マイケル・ジアッキーノ（Michael Giacchino）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9039
曲目：
1.He’s Here For Us
2.A Long Ride Ahead
3.Wobani Imperial Labor Camp
4.Trust Goes Both Ways
5.When Has Become Now
6.Jedha Arrival
7.Jedha City Ambush
8.Star-Dust
9.Confrontation on Eadu
10.Krennic’s Aspirations
11.Rebellions Are Built on Hope
12.Rogue One
13.Cargo Shuttle SW-0608
14.Scrambling the Rebel Fleet
15.AT-ACT Assault
16.The Master Switch
17.Your Father Would Be Proud
18.Hope
19.Jyn Erso & Hope Suite
20.The Imperial Suite
21.Guardians of the Whills Suite
商品紹介：
2016年12月劇場公開『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（ギャレス・エドワーズ監督）のオリジナル・サウンドトラック。
『エピソード４』直前、世界のために戦った名もなきヒーローたちの壮絶な生き様を描いた物語です。
作曲は、『レミーのおいしいレストラン』でアカデミー作曲賞ノミネート、『カールじいさんの空飛ぶ家』でアカデミー作曲賞を受賞したマイケル・ジアッキーノ氏（『スター・トレック』シリーズ、『インサイド・ヘッド』、『ズートピア』等）。
一部にジョン・ウィリアムズ氏が作曲したテーマが織り込まれています。CD11. ハン・ソロ：スター・ウォーズ・ストーリー（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Solo: A Star Wars Story（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト（日本語）：ジョン・ウィリアムズ, ジョン・パウエル（John Williams, John Powell）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9040
曲目：
1.The Adventures of Han
2.Meet Han
3.Corellia Chase
4.Spaceport
5.Flying with Chewie
6.Train Heist
7.Marauders Arrive
8.Chicken in the Pot
9.Is This Seat Taken?
10.L3 & Millennium Falcon
11.Lando’s Closet
12.Mine Mission
13.Break Out
14.The Good Guy
15.Reminiscence Therapy
16.Into the Maw
17.Savareen Stand-Off
18.Good Thing You Were Listening
19.Testing Allegiance
20.Dice & Roll
商品紹介：
2018年6月に劇場公開されたロン・ハワード監督作品『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』のオリジナル・サウンドトラック。
ハン・ソロとチューバッカの出会いや、恋など、若き日のハンが描かれます。
ジョン・ウィリアムズ氏が「ハン・ソロの冒険」を作曲・指揮。
その他の楽曲は、『ボーン・アイデンティティー』シリーズや『ボルト』でも知られるジョン・パウエル氏が担当されています。CD12. スター・ウォーズ：アコライト（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: The Acolyte（Original Soundtrack）
アーティスト：マイケル・アーベルス, ヴィクトリア・モネ（Michael Abels, Victoria Monét）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9041
曲目：
1.A Lone Assassin
2.The Noodle Shop Fight
3.Meet Osha
4.An Acolyte
5.Mother Aniseya
6.The Ascension Ceremony
7.The Fire
8.Under the Bunta Tree
9.Bazil’s Theme
10.Dark Master Descends
11.Multicolored Lightsaber Battle
12.Dual-Wielding Duel
13.Battle in Red Green & Blue
14.Two Sisters / Two Stories
15.What Extraordinary Beings We Are
16.The Lagoon
17.Have You Told Me Everything
18.The Helmet Calls
19.Luxuriously Dark
20.A Tragic Mistake
21.Power of Two (End Credit Version)
22.Double Duel
23.Explanation / Confession
24.Atonement / Transformation
25.Rapprochement / Farewell
26.Deceptive Elegy
27.The Acolyte / Homage to a Master
28.The Power of Many / End Title
商品紹介：
『スター・ウォーズ／ファントム・メナス (エピソード１)』の約100年前、ジェダイの黄金期を舞台に、銀河の謎とダークサイドの勃興を追うオリジナルドラマシリーズ『アコライト』のオリジナル・サウンドトラック。
今作のスコアはマイケル・アーベルス氏が担当されています。
ヴィクトリア・モネ氏歌唱によるエンドソング「Power of Two」も収録。CD13. スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ（オリジナル・サウンドトラック）【一部初CD化】
英語表記：Star Wars: The Clone Wars（Original Soundtrack）
アーティスト：ヴァリアス・アーティスト（Various Artists）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9042
曲目：
1.Star Wars Main Title & A Galaxy Divided
2.Battle of Christophsis
3.Jabba’s Palace
4.Ahsoka Saves Anakin
5.Padmé
6.Victory on Ryloth
7.Padmé and Ahsoka
8.Death of a Master
9.Maul, Savage and Viszla
10.Obi-wan and Satine
11.Ventress the Nightsister
12.The Clones
13.Anakin and Padmé
14.Anakin Sees His Future
15.Darth Maul Breaks Obi-wan
16.Maul and Savage Duel Palpatine
17.The Mandalorians of Death Watch
18.Ahsoka’s Fall
19.Ahsoka Leaves
20.Yoda’s Journey Ends
21.Bad Batch Theme
22.Finest Troopers
23.Ahsoka to the Rescue
24.Ahsoka and the Martez Sisters
25.Ahsoka Is Back
26.Ahsoka vs. Maul
27.Ahsoka and the 501st
28.Race You to the Surface
29.Break for the Shuttle
30.We Don’t Understand
31.Victory and Death
32.Crash Course Moon
33.Burying the Dead
商品紹介：
2008年、ジョージ・ルーカス氏製作総指揮、デイブ・フィローニ監督のもと劇場公開された『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』と、同年から2020年までテレビとオンライン配信を通して7シーズン133話が描かれた同名3DCGアニメーション・シリーズのオリジナル・サウンドトラックより。
アナキン・スカイウォーカーのパダワン、アソーカ・タノを生んだ本作は、『スター・ウォーズ エピソード 2／クローンの攻撃』と『スター・ウォーズ エピソード 3／シスの復讐』の間を描いています。
音楽はケヴィン・カイナー氏らが担当。CD14. スター・ウォーズ：バッド・バッチ（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: The Bad Batch（Original Soundtrack）
アーティスト：ケヴィン・カイナー（Kevin Kiner）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9043
曲目：
1.Enter the Bad Batch
2.Logo (Star Wars: The Bad Batch)
3.Omega’s Theme
4.The Bounty Hunter Is Back
5.Omega the Prisoner
6.Fire When Ready
7.Collapse
8.Leaving Kamino
9.End Credits (Star Wars: The Bad Batch)
10.Crabs Attack
11.The Emperor’s Play
12.Where I Fit
13.Racing Mix
14.Canyon Landing
15.Mayday
16.Plan 99
17.The Sacrifice
18.Previously On
19.Daily Routine
20.Reunion
21.Space Club Mix
22.We Do This Together
23.One Last Fight
24.New Life
25.Epilogue
26.I Am Ready
商品紹介：
デイブ・フィローニ氏のもと、2021年から3シーズンに渡り配信された、『クローン・ウォーズ』に登場した“異端”のエリート・クローン部隊＜バッド・バッチ＞を主人公に描く『スター・ウォーズ：バッド・バッチ』のオリジナル・サウンドトラックより。
少女オメガの成長も描かれる作品です。
ケヴィン・カイナー氏と、息子のショーン・カイナー氏、娘のディーナ・カイナー氏によるスコア曲が収録されています。CD15. スター・ウォーズ：オビ＝ワン・ケノービ（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: Obi-Wan Kenobi（Original Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ, ナタリー・ホルト, ウィリアム・ロス（John Williams, Natalie Holt, William Ross）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9044
曲目：
1.Obi-Wan
2.Order 66
3.Inquisitors’ Hunt
4.Young Leia
5.Days of Alderaan
6.The Journey Begins
7.Bail and Leia
8.Nari’s Shadow
9.Ready to Go
10.Cat and Mouse
11.First Rescue
12.Mapuzo
13.The Path
14.Sensing Vader
15.Parallel Lines
16.Some Things Can’t Be Forgotten
17.Stormtrooper Patrol
18.Hangar Escape
19.Empire Arrival
20.Dark Side Assault
21.I Will Do What I Must
22.Sacrifice
23.No Further Use
24.Overcoming the Past
25.Tatooine Desert Chase
26.Who You Become
27.Saying Goodbye
28.End Credit
商品紹介：
2022年、6話が配信された『オビ＝ワン・ケノービ』（デボラ・チョウ監督）のオリジナル・サウンドトラック。
ジェダイ・マスターのオビ＝ワン・ケノービと、その最良の友であり弟子であったアナキン・スカイウォーカー＝ダース・ベイダーが登場する、『エピソード 3』から10年後の姿を描いた作品です。
音楽は、ジョン・ウィリアムズ氏がテーマ曲「Obi-Wan」を作曲、オーケストラとシンセサイザーを組合せ、アジアや南米の音楽も取り入れたスコアは、『スター・ウォーズ』の実写作品における初の女性作曲家ナタリー・ホルト氏や、ウィリアム・ロス氏が担当されています。CD16. スター・ウォーズ：反乱者たち（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: Rebels（Original Soundtrack）
アーティスト：ヴァリアス・アーティスト（Various Artists）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9045
曲目：
1.Rebels Theme
2.Ezra’s Theme
3.Sabine
4.Kallus
5.Enter the Inquisitor
6.Yoda’s Guidance
7.Inquisitor Duel
8.A Jedi Leader
9.Rex and Ahsoka Reunited
10.Twin Moons
11.Ezra and Leia
12.Hondo and Ezra Escape
13.Kanan and Hera
14.Ahsoka Duels the Inquisitors
15.Chopper’s Inside Info
16.Zeb Rock
17.Maul
18.A Master and an Apprentice
19.Anakin and Ahsoka
20.Thrawn’s Theory
21.Ezra Tries to Console Sabine
22.Mon Mothma’s Speech
23.Obi-Wan’s Recording
24.Binary Sunrise
25.Thrawn in Control
26.Aftermath of the Attack
27.Saw’s Holo
28.The White Lothwolf
29.Kanan’s Past
30.Kanan’s Gone
31.Goodbye Kanan
32.Hera’s Arrival
33.Ezra Reflecting
34.Ezra and Thrawn
35.Palpatine Makes His Offer
36.Melch Rushes In
37.From the Rubble
38.Purrgil Arrive
39.Ezra’s Message
40.Epilogue and End Credits
商品紹介：
2014年から2018年にかけて、デイブ・フィローニ氏ら制作のもと、『エピソード 3』と『エピソード 4』の間を描いた『スター・ウォーズ 反乱者たち』のオリジナル・サウンドトラックより。
少年エズラは、帝国に立ちむかうケイナン、ヘラ、サビーヌ、ゼブ、チョッパーと出会い、宇宙船ゴーストに乗って銀河の自由を取りもどす冒険へと飛び立ちます。
数々のスター・ウォーズ作品の音楽を手掛けるケヴィン・カイナー氏らによるスコアを収録。CD17. スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: Andor（Original Soundtrack）
アーティスト：ニコラス・ブリテル（Nicholas Britell）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9046
曲目：
1.Andor (Main Title Theme) - Episode 1
2.Niamos! (Morlana Club Mix)
3.Pre-Mor Shakedown
4.B2
5.Bix Caleen
6.Andor (Main Title Theme) - Episode 2
7.End of Day
8.The Night Before
9.Pilgrim
10.Andor (Main Title Theme) - Episode 3
11.Corpos
12.Past/Present Suite
13.Andor (Main Title Theme) - Episode 4
14.ISB
15.Where’s My Starpath Unit?
16.Andor (Main Title Theme) - Episode 5
17.The Valley
18.Tomorrow
19.Andor (Main Title Theme) - Episode 6
20.The Vault - Parts 1 and 2
21.The Vault - Parts 3 and 4
22.The Rono Trawler
23.Climb!
24.The Morning After
25.Andor (Main Title Theme) - Episode 7
26.Maarva’s Rebellion
27.Andor (Main Title Theme) - Episode 8
28.Shut It Down
29.Andor (Main Title Theme) - Episode 9
30.Andor (Main Title Theme) - Episode 10
31.One Way Out - Parts 1-4
32.My Name Is Kino Loy
33.Heroes
34.Andor (Main Title Theme) - Episode 11
35.Full Fondor
36.Your Mother Is Dead
37.Andor (Main Title Theme) - Episode 12
38.Forming Up/Unto Stone We Are
39.Eulogy
40.Battle
41.The Rebellion Suite
商品紹介：
『エピソード 4』の5年前『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』のキャシアン・アンドーが反乱軍のヒーローになるまでを描くスパイ・スリラー『キャシアン・アンドー』（企画・制作トニー・ギルロイ）のオリジナル・サウンドトラックより。
2022年に配信が開始されました。
ニコラス・ブリテル氏によるオーケストラ、パーカッション、最新テクノロジーが融合したスコアが収録されています。CD18. スター・ウォーズ：マンダロリアン（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: The Mandalorian（Original Soundtrack）
アーティスト：ジョセフ・シャーリー, ルドウィグ・ゴランソン（Joseph Shirley, Ludwig Göransson）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9047
曲目：
1.Hey Mando!
2.The Asset
3.The Mandalorian
4.Jawas Attack
5.Mando Rescue
6.The Ponds of Sorgan
7.Speederbikes
8.Greatest Warriors in the Galaxy
9.The Mandalorian（Orchestral Version）
10.Nurse and Protect
11.Mando Is Back
12.Long Live the Empire
13.The Story
14.Ahsoka Lives
15.A Friend
16.Open the Door
17.The Living Waters
18.We Got Pirates
19.Adelphi Jukebox
20.The Great Forge
21.Forever Forged in My Heart
商品紹介：
2019年に配信開始された実写オリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』のオリジナル・サウンドトラックより。
製作総指揮は、『ライオン・キング』、『アイアンマン』のジョン・ファブロー氏です。
ダース・ベイダーの死から5年後の銀河を舞台に、賞金稼ぎ“マンダロリアン”と、フォースの力を秘めた“グローグー”との危険な冒険が描かれています。
音楽は、『ブラックパンサー』でアカデミー作曲賞に輝いたルドウィグ・ゴランソン氏が担当。CD19. スター・ウォーズ：ボバ・フェット（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: The Book of Boba Fett（Original Soundtrack）
アーティスト：ジョセフ・シャーリー, ルドウィグ・ゴランソン（Joseph Shirley, Ludwig Göransson）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9048
曲目：
1.Rebirth
2.The Stranger
3.Normal Day at the Office
4.Fear Is a Sure Bet
5.Desert Walk
6.Stop That Train
7.Aliit Ori’shya Tal’din
8.The Mod Parlour
9.Fennec and Boba
10.You Fly, I’ll Shoot
11.The Families of Mos Espa
12.The Book of Boba Fett
13.Maiden Voyage
14.Life Lessons
15.A Gift
16.Teacher’s Pet
17.Two Paths Diverged
18.Battle for Mos Espa
19.A Town Besieged
20.Final Showdown
21.A Town at Peace
商品紹介：
『ボバ・フェット』のオリジナル・サウンドトラック。
製作総指揮は、『マンダロリアン』を手掛けたジョン・ファブロー氏とデイブ・フィローニ氏です。
『エピソード 6』で命を落としたと思われたボバは、『マンダロリアン』シーズン 2で生存していたことが判明。
ボバの知られざる真実が描かれます。
テーマ音楽は『マンダロリアン』の音楽を手掛けたルドウィグ・ゴランソン氏、スコアはジョセフ・シャーリー氏が担当。CD20. スター・ウォーズ：アソーカ（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: Ahsoka（Original Soundtrack）
アーティスト：ヴァリアス・アーティスト（Various Artists）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9049
曲目：
1.The Update
2.Master and Apprentice
3.The New Republic
4.Igyah Kah
5.Ahsoka - End Credits
6.More Than Just Your Eyes
7.The Whale Pod
8.Hunt Them Down
9.Fight in the Woods
10.Ahsoka and Baylan
11.Something Familiar
12.Death and Destruction
13.Teaching You How to Lead
14.You’re a Warrior Now
15.The Hyperspace Jump
16.Baylan’s Plans
17.Grand Admiral Thrawn
18.It Worked, Didn’t It?
19.Thrawn’s Arrival
20.A Ronin
21.Epilogue Part I
22.Epilogue Part II
商品紹介：
2023年に配信開始された『スター・ウォーズ：アソーカ』のオリジナル・サウンドトラックより。
企画・制作デイブ・フィローニ氏をはじめ、ジョン・ファブロー氏ら『マンダロリアン』の製作陣が手掛けた作品です。
『エピソード 6』後の帝国が崩壊した銀河を描いています。
『スター・ウォーズ：反乱者たち』のキャラクターたちや「あの人物」が実写で登場。
音楽は『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』や『スター・ウォーズ：反乱者たち』等、数多くのスター・ウォーズ作品を手掛けたケヴィン・カイナー氏らが担当されています。CD21. スター・ウォーズ：テイルズ・オブ・ジェダイ（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: Tales of the Jedi（Original Soundtrack）
アーティスト：ケヴィン・カイナー（Kevin Kiner）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9050
曲目：
1.Birth of Ahsoka
2.Ahsoka’s Village
3.Sanctity of Life
4.Tiger
5.The Bond
6.Ahsoka Returns
7.A Real Test
8.Let’s Go Again
9.Training Pays Off
10.Secret Mourner
11.No One Is Safe
12.The Inquisitor
13.Ahsoka Is Ready
14.Dooku Arrives
15.The Kidnappers
16.Soldiers Are Here
17.No More Suffering
18.Murder Case
19.Mystery on Raxus
20.Dooku Investigates
21.Dooku Contemplates
22.Qui-Gon and the Sith Lord
23.Flight into Darkness
24.Dooku vs Yaddle
25.Dooku’s Fall
商品紹介：
2022年に配信された『スター・ウォーズ：テイルズ・オブ・ジェダイ』（企画・制作デイブ・フィローニ）のオリジナル・サウンドトラック。
本作は、アソーカとドゥークー伯爵というプリクエル時代のジェダイたちの過去に焦点を当てた6話からなります。
音楽は、『クローン・ウォーズ』、『反乱者たち』、『バッド・バッチ』、『アソーカ』のケヴィン・カイナー氏。
シンフォニックなサウンドに、現代的サウンドを編み込んだ楽曲には、映画や『クローン・ウォーズ』で用いられたモチーフも時折登場します。CD22. スター・ウォーズ：テイルズ・オブ・エンパイア（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: Tales of the Empire（Original Soundtrack）
アーティスト：ケヴィン・カイナー, ショーン・カイナー, ディーナ・カイナー（Kevin Kiner, Sean Kiner, Deana Kiner）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9051
曲目：
1.Invasion of Dathomir
2.The Mountain Clan
3.Right to Be Scared
4.Hunt for Weapons
5.Morgan Leaves
6.Deal Rejected
7.Back to Corvus
8.Assassin Attack
9.Anger Gives Me Strength
10.Nadura Arrives
11.Fulfill My Destiny
12.The Fires Will Continue Burning
13.Help Will Come
14.Morgan Elsbeth - End Credits
15.Barriss Released
16.Prove Yourself Worthy
17.Come with Me
18.One Final Test
19.Welcome Sister
20.New Target
21.Where’s the Jedi
22.Inquisitors vs. Jedi
23.You’re Not Alone
24.Seek the Healer
25.Such Gifts Are a Curse
26.Live, Now Go
27.Lyn Attacks
28.Inside the Cave
29.The Way Out
30.Barriss Offee - End Credits
商品紹介：
『スター・ウォーズ：テイルズ・オブ・ジェダイ』のシーズン2にあたる、2024 年に配信開始された『スター・ウォーズ：テイルズ・オブ・エンパイア』（企画・制作デイブ・フィローニ）のオリジナル・サウンドトラック。
モーガン･エルズベスと元ジェダイのバリス･オフィーの目を通して、恐ろしい銀河帝国の軌跡をたどる物語です。
音楽は、数々のスター・ウォーズ作品の音楽を手掛けるケヴィン・カイナー氏と、息子のショーン・カイナー氏、娘のディーナ・カイナー氏が担当されています。CD23. スター・ウォーズ：ビジョンズ（オリジナル・サウンドトラック）【初CD化】
英語表記：Star Wars: Visions（Original Soundtrack）
アーティスト：ヴァリアス・アーティスト（Various Artists）
フォーマット：1CD
仕様：7インチ紙ジャケ仕様、帯付き
子品番：UWCD-9052
曲目：
1.SIgn of deaTH From Star Wars: Visions - The Duel
2.The Duel From Star Wars: Visions - The Duel
3.Galactic Dreamer From Star Wars: Visions - Tatooine Rhapsody
4.Tatooine Rhapsody From Star Wars: Visions - Tatooine Rhapsody
5.Anthem of Imperial (Am’s Theme) From Star Wars: Visions - THE TWINS
6.Duel of the Lightsaber From Star Wars: Visions - THE TWINS
7.The Village Bride From Star Wars: Visions - The Village Bride
8.MAGINA x FORCE From Star Wars: Visions - The Village Bride
9.The Ninth Jedi - Prologue From Star Wars: Visions - The Ninth Jedi
10.The Battle of Jedi From Star Wars: Visions - The Ninth Jedi
11.Start the Droids From Star Wars: Visions - T0-B1
12.Mitaka’s Lab From Star Wars: Visions - T0-B1
13.The Elder From Star Wars: Visions - The Elder
14.Darkness and Rain From Star Wars: Visions - The Elder
15.Lop From Star Wars: Visions - Lop & Ochō
16.Thoughts From Star Wars: Visions - Lop & Ochō
17.Battle Rela From Star Wars: Visions - AKAKIRI
18.AKAKIRI From Star Wars: Visions - AKAKIRI
19.Black Canvas From Star Wars: Visions Vol. 2 - Sith
20.Sith Apprentice From Star Wars: Visions Vol. 2 - Sith
21.Escape From Star Wars: Visions Vol. 2 - Screecher’s Reach
22.Departure From Star Wars: Visions Vol. 2 - Screecher’s Reach
23.Mom’s Song From Star Wars: Visions Vol. 2 - In the Stars
24.This Is Our Land! From Star Wars: Visions Vol. 2 - In the Stars
25.I Am Your Mother From Star Wars: Visions Vol. 2 - I Am Your Mother
26.The Ryloth Roll From Star Wars: Visions Vol. 2 - I Am Your Mother
27.Lightsaber Duel From Star Wars: Visions Vol. 2 - Journey to the Dark Head
28.Light and Hope From Star Wars: Visions Vol. 2 - Journey to the Dark Head
29.Stormtroopers Leave From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Spy Dancer
30.Show Time From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Spy Dancer
31.Jedi Fight From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Bandits of Golak
32.Uss Paar From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Bandits of Golak
33.Digging From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Pit
34.Follow the Light From Star Wars: Visions Vol. 2 - The Pit
35.Aau’s Song Intro From Star Wars: Visions Vol. 2 - Aau’s Song
36.Healing the Kyber From Star Wars: Visions Vol. 2 - Aau’s Song
商品紹介：
『スター・ウォーズ』創造のルーツの一つでもある日本が誇るアニメーション・クリエイターのたちの“ビジョン”を通して新たな物語が描かれる『スター・ウォーズ：ビジョンズ』全9作品。
そして、各国のアニメーション・スタジオが結集して制作した『スター・ウォーズ：ビジョンズ Vol. 2』全9作品。
様々な監督・作曲家のもと制作されたオリジナル・サウンドトラックより楽曲が厳選収録されています。
スター・ウォーズ／新たなる希望（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: A New Hope（Original Motion Picture Soundtrack）
価格：7,000円(税込)
品番：UWJD-9035/6
UPC(LP1)：050087560911
UPC(LP2)：050087560928
フォーマット：2LP（LP 1: Clear deep blue / LP 2: Clear red）
仕様：カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き
購入者特典：「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・スリップマット（キービジュアル・バージョン）
2枚同時購入特典：『スター・ウォーズ／新たなる希望』、『スター・ウォーズ／帝国の逆襲』のレコード2枚同時購入でレコードバッグ（トートバッグ）ライトブラウンを先着でプレゼント（※2枚同時購入特典は数に限りがあり先着での特典となります）
2021年「スター・ウォーズ」初のレコードの日対象グッズとして限定発売され即完売となった、『スター・ウォーズ／新たなる希望』オリジナル・サウンドトラックのレコードが、それぞれカラーヴァイナルにて限定発売！
日本版オリジナルジャケット＆帯付き仕様にて、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」の会場で数量限定販売されます。
購入者特典として、非売品の「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・スリップマットがプレゼントされます。
「スター・ウォーズ／新たなる希望（オリジナル・サウンドトラック）」収録曲
LP1 / Side-A
1.スター・ウォーズのテーマ（Main Title）
2.帝国の襲撃（Imperial Attack）
3.王女レイアのテーマ（Princess Leia’s Theme）
4.砂漠とロボットの競売（The Desert and the Robot Auction）LP1 / Side-B
1.ベンの死と TIE 戦闘機の攻撃（Ben’s Death and TIE Fighter Attack）
2.小人のジャワズ（The Little People Work）
3.王女の救出（Rescue of the Princess）
4.秘密都市（Inner City）
5.酒場のバンド（Cantina Band）LP2 / Side-A
1.砂漠の蛮族タスケン・レイダース（The Land of the Sand People）
2.デス・スターとマウス・ロボット（Mouse Robot and Blasting Off）
3.故郷へ急げ（The Return Home）
4.殺人壁の恐怖（The Walls Converge）
5.王女の姿を見た（The Princess Appears）LP2 / Side-B
1.最後の闘い（The Last Battle）
2.王座の間とエンド・タイトル（The Throne Room and End Title）
スター・ウォーズ／帝国の逆襲（オリジナル・サウンドトラック）
英語表記：Star Wars: The Empire Strikes Back（Original Motion Picture Soundtrack）
アーティスト：ジョン・ウィリアムズ（John Williams）
価格：7,000円(税込)
品番：UWJD-9037/8
UPC(LP1)：050087560942
UPC(LP2)：050087560959
フォーマット：2LP
仕様：カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き
購入者特典：「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」オリジナル・スリップマット（ロゴ・バージョン）
2枚同時購入特典：『スター・ウォーズ／新たなる希望』、『スター・ウォーズ／帝国の逆襲』のレコード2枚同時購入でレコードバッグ（トートバッグ）ライトブラウンを先着でプレゼント（※2枚同時購入特典は数に限りがあり先着での特典となります）
『スター・ウォーズ／帝国の逆襲』オリジナル・サウンドトラックのレコードも再販決定。
購入された方には「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」のアートを使った、非売品のオリジナル・スリップマットがプレゼントされます。
さらに、『スター・ウォーズ／新たなる希望』、『スター・ウォーズ／帝国の逆襲』オリジナル・サウンドトラックのレコード2枚同時購入された方には「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ（トートバッグ／ライトブラウン）が先着でプレゼントされます。
※非売品。2 枚同時購入特典は数に限りがあり先着での特典となります）
「スター・ウォーズ／帝国の逆襲（オリジナル・サウンドトラック）」収録曲
LP1 / Side-A
1.スター・ウォーズのテーマ（Star Wars (Main Theme)）
2.ヨーダのテーマ（Yoda’s Theme）
3.ジェダイ騎士団の訓練（The Training of a Jedi Knight）
4.英雄ルークとハン（The Heroics of Luke and Han）LP1 / Side-B
1.ダース・ベイダーのマーチ（The Imperial March (Darth Vader’s Theme)）
2.フェットの出発（Departure of Boba Fett）
3.ハン・ソロと王女（Han Solo and the Princess）
4.ハイパースペース（Hyperspace）
5.雪の中の戦い（The Battle in the Snow）LP2 / Side-A
1.小惑星の原野（The Asteroid Field）
2.雲の中の町（The City in the Clouds）
3.ベイでの反乱（Rebels at Bay）
4.ヨーダとフォース（Yoda and the Force）LP2 / Side-B
1.決闘（The Duel）
2.悪魔の木（The Magic Tree）
3.ランドの城（Lando’s Palace）
4.フィナーレ（Finale）
多数の名曲を初めてCD化した、特別デザイン＆豪華特典が付いた、CD23枚組7インチ紙ジャケ仕様のオリジナル・サウンドトラック・トラック。
2025年4月18日より3日間にわたり幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて販売されるオリジナルグッズの紹介でした☆
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© & TM Lucasfilm Ltd.
※会場での入荷数に限りがあり、完売次第、販売終了となります
※全ての商品は数に限りがあり、無くなり次第販売終了となります
※状況により会場販売終了後、再販売を行う場合があります
※特典のデザインはイメージです
※特典は非売品です。2枚同時購入は数に限りがあり無くなり次第終了となります
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