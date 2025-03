人気商品が最大56％オフに！BLUETTI「新生活応援キャンペーン」

BLUETTIは、新居への引っ越し、仕事や学業のスタート、アウトドアや趣味の扉を新たに開く方に向けた、お得な「新生活応援キャンペーン」を2025年3月17日からBLUETTI公式サイトにて開催しました。

BLUETTI「新生活応援キャンペーン」

BLUETTIは、新居への引っ越し、仕事や学業のスタート、アウトドアや趣味の扉を新たに開く方に向けた、お得な「新生活応援キャンペーン」を2025年3月17日からBLUETTI公式サイトにて開催。

新たな環境に飛び込むとき、ワクワクと同時に不安を感じることがありますが、BLUETTIがあると安心して充実した新生活が送れるかもしれません。

■BLUETTIは2025年3月17日より「新生活応援キャンペーン」を実施!

期間中は、BLUETTIの人気商品が“最大56%オフ”で手に入るチャンスです。

BLUETTIはあなたの新たな暮らしを強力にサポートします。

■新生活にぴったり!注目の対象製品

<BLUETTI AORAシリーズ - 日本の暮らしに最適なパワーを>

BLUETTI 日本限定モデル「AORA 80」

BLUETTI 日本限定モデル「AORA 100」

BLUETTIの新製品AORAシリーズは、日本の家庭向けに設計されたポータブル電源シリーズです。

コンパクトながら高い出力と安全性を兼ね備えており、停電時のバックアップ電源としても最適です。

・コンパクトで省スペース設計 - 一人暮らしの部屋やオフィスにもピッタリ!

・停電時の備えに最適 - 急な停電でもスマホや家電を使える安心感。

・アウトドアや旅行にも対応 - 軽量&パワフルで持ち運びやすい!

<BLUETTI AORA 100 - あらゆる家電が使える、想像を超えるハイパワー>

期間限定価格: 66,800円(税込)

AORA 100 - 大容量ポータブル電源

・1152Whの大容量と1800Wの高出力を備え、あらゆるシーンに対応。

・最新の電力リフト機能により、2700Wまでの純抵抗家電も稼働可能。

・最大1,440Wの急速充電に対応し、45分で80%充電完了。

・停電発生時に自動で電力を回復する簡易UPS機能を搭載し、電子データ等の紛失を防ぐ。

・安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。

<BLUETTI AORA 80 - 超速充電、突然の外出でもすぐに出発>

期間限定価格: 49,800円(税込)

AORA 80 - 小型ポータブル電源

・コンパクトながら768Whの大容量!春のお出かけにも最適。

・最大2000Wの高出力機器にも対応できる電力リフト機能を搭載。

・最大900Wの急速充電に対応し、45分で80%充電完了。

・車載用オルタネーターDC充電器Charger 1を使えば、走行中に最大500Wで充電可能。

・安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池で10年以上の長寿命を実現。

<BLUETTI Charger 1 - 車載用充電器で走行中でも安心の充電>

期間限定価格: 38,000円(税込)

BLUETTI Charger 1

BLUETTI Charger 1は、汎用性の高い車載用オルタネーターDC充電器です。

走行中に車の余剰電力を利用し、燃費を損なうことなく、安定してポータブル電源を充電することができます。

たとえば、出発と同時にポータブル電源の充電を開始し、キャンプ場に到着すればすぐに使用可能ということも!

・他社製ポータブル電源の95%にも対応可能。

・走行中にポータブル電源を安定して充電可能。

・通常のシガーソケット充電より6倍速く充電。

・インテリジェント制御システムによりカーバッテリーを安全に保護。

・高温下でもスムーズに動作し、長寿命設計。

<BLUETTI Elite 200 V2 - 次世代のコンパクト電源>

期間限定価格: 129,800円(税込)

BLUETTI Elite 200 V2

従来の2000Whモデルと比べて、性能面や安全性を損なうことなく大幅なコンパクト化を実現。

信頼性が高く、電気を必要とする様々な場面で活躍する機能を搭載しています。

アウトドアで探索したり、オフグリッドで生活したり、自宅で予期しない停電に備えたり、Elite 200 V2は、そのすべてに対応します。

・2073.6Whの大容量ながら、わずか1.25時間で80%充電可能。

・最大3300Wのパワーでほぼすべての電化製品に対応。

・最新EVグレードの高性能バッテリーセルを採用。

・軽量設計により12%の軽量化を実現、持ち運びも簡単。

・最大9台のデバイスに同時給電が可能。

<AC200MAX - 大容量&高出力で安心の電源供給>

期間限定価格: 119,800円(税込)

BLUETTI AC200MAX

AC200MAXは、家電、アウトドア、車中泊などの電源としてはもちろん、万が一の災害時にも頼れるポータブル電源です!2200Wの高出力で、どんな家電製品も問題なく使用できるため、停電時の備えとしても人気です。

ソーラーパネルと組み合わせることで、環境に優しい持続可能な電力供給が可能になります。

・拡張バッテリー接続で2048Whから8192Whまで拡張可能。

・多彩な出力ポートで、最大16台のデバイスを同時に充電可能。

・耐久性と安全性に優れたリン酸鉄リチウムバッテリー採用。

■BLUETTIのパワーが新生活を変える!

<新しい環境での快適な電源確保>

新たな環境での生活には、安定した電源があれば安心です。

特にリモートワークを行う方や、頻繁に外出する方にとって、持ち運び可能なポータブル電源は大変便利です。

<仕事や学業の効率をアップ>

リモートワークやオンライン授業では、電源の確保が重要。

BLUETTIのパワーで、公園や道の駅など好きな場所で作業が可能に。

バッテリー切れの心配なく、快適に仕事や勉強に取り組めます。

<災害対策としての備えにも最適>

近年は地震や台風などの自然災害が多いため、非常時に備えておくことも重要です。

BLUETTIのポータブル電源があれば、停電時でもスマートフォンの充電や照明の確保が簡単にでき、安心して過ごすことができます。

<アウトドアや趣味の時間をもっと快適に>

キャンプや車中泊、バンライフを楽しむ方にもBLUETTIの電源は強い味方!大容量のポータブル電源があれば、調理家電や照明、冷蔵庫なども使えて、より快適なアウトドアライフが楽しめます。

BLUETTI(ブルーティ)の「新生活応援キャンペーン」は、新たな環境での生活をより快適に、よりスマートにする絶好の機会です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気商品が最大56%オフに!BLUETTI「新生活応援キャンペーン」 appeared first on Dtimes.