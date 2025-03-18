»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡£ ¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡©¡Ú°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬²óÅú¡Û
Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸½Âå¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Í¤¨¤À¤·¤¿¤éÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¡£
³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡£
É×56ºÐ¡¢»ä¤Ï50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ä¹¤¯ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢50ºÐ¤òµ¡¤Ë´°Á´¤Ë¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬¤à¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÅÙ»Å»ö¤ò¼¤á¡¢º£¤Ï¥Ñ¡¼¥È¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØÃç¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÆó¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢Í§Ã£¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¿Æ¤ËÂ¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºá°´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê50ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¤ªÇº¤ß²óÅú¼Ô
°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó
ÆüËÜ¤Ç¤Ï·ì±ï¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ÈÂ²´Ñ¤¬º¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤«¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤âÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡Ò¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê¡×¡£Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤ò100¡ó¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¿¿¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½¾õ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÎÄê¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈ¯ÁÛ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«¸Ê¼õÍÆÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤â¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¡×¢¨¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¡¦»ý¤¿¤Ê¤¤¤ÇÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¼«¸Ê¼õÍÆÎÏ¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¼õÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÅöÁ³¡¢Â¾¼Ô¤â¼õÍÆ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï¡¢¹¶·â¤ÈÃæ½ý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤ª¸ß¤¤¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¡×
¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×¤È¤Ï¡¢»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤òÙèÙé¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£°é»ùµÙ¶È¤ä»Ò¤É¤â¤ÎµÞ¤ÊÈ¯Ç®¤Ç¡¢µÙ¤ó¤À¤êÁáÂà¤·¤¿¤ê¤·¤¿Ê¬¤Î»Å»ö¤òÉéÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤¬¡¢X¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£SNS¤òÃæ¿´¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958 Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉôÈæ³ÓÊ¸²½³Ø²Ê¡Ê¸½¡¦¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¡ËÂ´¶È¡£Æ±Âç³Ø±¡¤Ë¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò²ñ³ØÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡£¿ô¡¹¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ä¹Ö±é³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¿ú»³½÷³Ø±àÂç³Ø¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÖÏ·¸å¤Î4K¡×¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2024Ç¯9·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Í¤¨¤À¤·¤¿¤éÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¡£
³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤ªÇº¤ß¡¿¸ÉÆÈ
»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡£
¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡©
É×56ºÐ¡¢»ä¤Ï50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ä¹¤¯ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢50ºÐ¤òµ¡¤Ë´°Á´¤Ë¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬¤à¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÅÙ»Å»ö¤ò¼¤á¡¢º£¤Ï¥Ñ¡¼¥È¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØÃç¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÆó¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢Í§Ã£¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¿Æ¤ËÂ¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºá°´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê50ºÐ¡¦½÷À¡Ë
°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤Î²óÅú
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢¡Ò¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡Ó¡£ Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤»¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó
ÆüËÜ¤Ç¤Ï·ì±ï¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ÈÂ²´Ñ¤¬º¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤«¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤âÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡Ò¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê¡×¡£Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤ò100¡ó¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¿¿¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½¾õ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÎÄê¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈ¯ÁÛ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«¸Ê¼õÍÆÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤â¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¡×¢¨¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¡¦»ý¤¿¤Ê¤¤¤ÇÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¼«¸Ê¼õÍÆÎÏ¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¼õÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÅöÁ³¡¢Â¾¼Ô¤â¼õÍÆ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï¡¢¹¶·â¤ÈÃæ½ý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤ª¸ß¤¤¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍÌäÂê¡×
¡Ö»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×¤È¤Ï¡¢»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤òÙèÙé¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£°é»ùµÙ¶È¤ä»Ò¤É¤â¤ÎµÞ¤ÊÈ¯Ç®¤Ç¡¢µÙ¤ó¤À¤êÁáÂà¤·¤¿¤ê¤·¤¿Ê¬¤Î»Å»ö¤òÉéÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤¬¡¢X¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£SNS¤òÃæ¿´¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958 Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉôÈæ³ÓÊ¸²½³Ø²Ê¡Ê¸½¡¦¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¡ËÂ´¶È¡£Æ±Âç³Ø±¡¤Ë¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò²ñ³ØÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡£¿ô¡¹¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ä¹Ö±é³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¿ú»³½÷³Ø±àÂç³Ø¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÖÏ·¸å¤Î4K¡×¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2024Ç¯9·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë