バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」とスヌーピーでおなじみの『PEANUTS』による初のコラボレーション商品が、3月26日(水)から、各店舗で順次発売される。■東京駅でポップアップも開催今回登場するのは、“Happiness is just being next to you.(しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ)”がテーマの、スヌーピーと仲間たちをイメージした新スイーツやオリジナルグッズ。

コラボレーション第1弾では、スヌーピーがリーダーを務めるビーグル・スカウトを主役にしたラインナップがそろい、例えば、青空の下をのんびり歩くスヌーピーやウッドストックたちを描いたデザイン缶にホワイトショコラ味とストロベリーショコラ味の「シュガーバターサンドの木」を詰め合わせたアソートなどが並ぶ。また、ビーグル・スカウトを刺しゅうでデザインしたオリジナルポーチのセットのほか、エコバッグ、マグカップ、タンブラーのオリジナルグッズも販売。さらに、3月26日(水)からJR東京駅に1週間限定のポップアップストアを出店し「シュガーバターサンドの木」を持つスヌーピーをあしらったTシャツ、バケットハット、トートバッグといったコラボレーションならではの商品も展開する。なお、オリジナルグッズは同日の10時00から公式オンラインショップ「パクとモグ」および「パクとモグスイーツショップ 楽天市場店」でも販売予定だ。