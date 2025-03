布袋寅泰が4月16日、ニューアルバム『GUITARHYTHM VIII』をリリースする。先ごろ、同アルバム収録曲にしてCharとのコラボ曲「Side by Side (feat. Char)」が先行シングルとして配信されたばかりだが、これに伴って布袋寅泰とCharによる特別対談『HOTEI X CHAR SPECIAL TALK SESSION』が全3回にわたって公開されることが明らかとなった。

■アルバム『GUITARHYTHM VIII』



2025年4月16日(水)リリース予約リンク:https://Hotei.lnk.to/guitarhythm_8ID【Deluxe Edition A】・CD+BD:9,000円+税 (税込9,900円)・CD+DVD:8,500円+税 (税込9,350円)●BD / DVD:<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”>2024年12月6日(金)日本武道館※2024年12月6日(金)日本武道館で行われた<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History” Day 1 “The HITS”>を完全収録。▼映像内容(BD、DVD共通)スリルBE MY BABYMarionetteRUSSIAN ROULETTENOCTURNE No.9CIRCUSラストシーン季節が君だけを変える1990Battle Without Honor or HumanityGive It To The UniverseSTILL ALIVEさらば青春の光SURRENDERバンビーナB・BLUE恋をとめないでDreamin’StereocasterC'MON EVERYBODYGLORIOUS DAYSPOISON【Deluxe Edition B】・CD+BD:9,000円+税 (税込9,900円)・CD+DVD:8,500円+税 (税込9,350円)●BD / DVD:<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”>2024年12月7日(土)日本武道館※2024年12月7日(土)日本武道館で行われた<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History” Day 2 “The HISTORY”>を完全収録。▼映像内容(BD、DVD共通)NO. NEW YORKMarionetteBAD FEELINGBE MY BABYPROPAGANDAMATERIALSMEMORYDANCING WITH THE MOONLIGHTFLY INTO YOUR DREAMSUPERSONIC GENERATIONGOOD SAVAGEDIVING WITH MY CARTEENAGE EMOTIONLONDON GAMEMERRY-GO-ROUNDC'MON EVERYBODYGLORIOUS DAYSDreamin’StereocasterBattle Without Honor or HumanityLONELY★WILDPOISONバンビーナ【完全数量限定盤】・CD+2BD:14,000円+税 (税込15,400円)・CD+2DVD:13,000円+税(税込14,300円)●BD / DVD:<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”>2024年12月6日(金)日本武道館<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”>2024年12月7日(土)日本武道館それぞれ全曲収録※<Day 1 “The HITS”>と<Day 2 “The HISTORY”>2日分の映像を収録。FC限定で、GUITARHYTHM柄BOXにて発送。【通常盤】・CD:3,000円+税 (税込3,300円)▼CD収録内容 ※全12曲01. Jump02. No More Killing03. 憂鬱なジキル04. Love is05. Side by Side (feat. Char)06. Finally07. Falling08. オフィーリア09. Boogie Woogie Under Moonlight10. Move Your Body (feat. 石野卓球)11. Funk It Up12. Ghost of Pain (G8 ver.)●主要チェーン先着オリジナル特典・Amazon.co.jp:トートバッグ・HMV:缶バッジ2個セット(直径約32mm)・楽天ブックス:ミニアクリルスタンド・その他一般店共通特典:A4クリアファイル※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります※ショップにより特典が付かない場合がございます※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします●beat crazy会員限定特典(先着数量限定)・CDジャケットサイズカード※完全数量限定盤(CD+2BD)もしくは完全数量限定盤(CD+2DVD)をご購入いただいた方が対象となります。※CDケースに入れれば、アナザージャケットとしても使用可能※購入方法はbeat crazy会員サイトをご確認ください※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします※beat crazyでは「Deluxe Edition A」、「Deluxe Edition B」、「通常盤」の取り扱いはございません●beat crazyオリジナル配送BOX(先着数量限定)beat crazyにて、完全数量限定盤(CD+2BD)もしくは完全数量限定盤(CD+2DVD)をご購入された方のみ、専用のオリジナル配送BOXでお届けいたします。※beat crazyではDeluxe Edition A、Deluxe Edition B、通常盤の取り扱いはございません※配送BOXは特典ではありません。配送時における凹み・汚れ、破損や角潰れなどに伴う交換・返金はできかねます※オリジナル配送BOXでお届けする商品は、1回のご注文につき1点までご注文可能です。また、こちらの商品は、他の商品と同時にご注文できません。複数の商品をご希望の場合は、1商品ずつご注文ください※オリジナル配送BOXは数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします※オリジナル配送BOXの絵柄は後日発表いたします※お申込み資格はbeat crazy会員のみとなります。(商品ご注文時にbeat crazy正会員の方が対象)※販売および商品の発送はUNIVERSAL MUSIC STOREが行います。ご注文にはUNIVERSAL MUSIC STOREの会員登録(無料)が必要となります