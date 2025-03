「ブースカ」の愛らしさそのままにソフビに詰め込んだ！トラカル『快獣ブースカ』

ツギイロとステラナーヴェとの共同事業ブランド「トラカル」にて、『快獣ブースカ』を2025年3月7日に受注開始しました。

トラカル『快獣ブースカ』

販売価格:19,800円(税込)/18,000円(税抜)

素材 :ソフトビニール製塗装済み完成品フィギュア

サイズ :約23cm

原型 :株式会社OZ

【ブランド概要説明】

ツギイロとステラナーヴェとの共同事業として唯一無二の商品を展開している、伝統工芸×カルチャーを生み出すブランドが「トラカル」です。

【1966年登場から50年以上人気が絶えない『快獣ブースカ』より「ブースカ」がソフビで登場!】

ブースカを愛するトラカルチームがついに自信作を発表。

「ブースカ」の愛らしさそのままにソフビに詰め込みました。

数量限定のため、お早めに注文ください!

可愛さあふれる「ブースカ」をぜひお手元で楽しめます!

受注開始日:2025年3月7日〜4月15日

準備数に達した場合、早期に注文の受付を終了します。

商品販売サイト: https://tracul.jp/ultraman/artist

(C)円谷プロ

