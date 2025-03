道の駅八千穂高原は、令和6年9月27日のグランドオープンから約5ヶ月で、来場者数30万人を突破しました。

道の駅八千穂高原

所在地 : 〒384-0701 長野県南佐久郡佐久穂町畑1190-1

電話番号 : 0267-88-8901/0267-88-8902

MAIL : info@yachi-michi.com

<アクセス>

・お車の場合

中部横断道「八千穂高原IC」を降りて右折。

その先200mで右側

・市バスの場合

千曲バス 白駒線 「道の駅八千穂高原」停留所 1日2往復運行(季節によって変動あり)

<駐車場>

普通車:155台、バイク:15台、大型車両:9台、車中泊スペース(有料):5区画、サイクルスタンド:有り、EV充電:2区画

※車中泊スペース以外での長時間の駐車はお断りさせていただきます。

道の駅八千穂高原は、令和6年9月27日のグランドオープンから約5ヶ月で、来場者数30万人を突破しました。

この施設は、佐久穂町の新たな観光拠点として、指定管理者である畑八開発株式会社(代表取締役:笹崎 俊一※)と、協力会社であるアドバンスの2社で運営しています。

3月下旬には、『道の駅八千穂高原 開駅半年記念祭』の開催を予定。

※「崎」正式にはたつさき

道の駅八千穂高原は長野県内54番目の道の駅となり、南佐久地域初の道の駅として令和6年9月27日に開駅しました。

佐久穂町をはじめとした南佐久地域の6町村(小海町、南相木村、北相木村、南牧村、川上村)の玄関口、そして新たな地域振興の場となる道の駅です。

中部横断自動車道「八千穂高原IC」を降りて車で1分というアクセスの良さもあり、南佐久地域の地元の方に限らず、関東・上信越方面からの観光客など多くの方に人気です。

佐久穂町の基本計画では、開業から1年で約33.5万人の来場者数が想定されていましたが、令和6年9月27日のグランドオープンから約5ヶ月という当初の予想を上回るスピードで、2月末に来場者数30万人を突破しました。

直売所「みなさくマルシェ Bloomin」での新鮮な地元産のこだわり野菜・果物などのショッピングはもちろん、食事処「BISTRO8」の日替わり定食や、ビジターセンター内「やちカフェ」の期間限定メニューなど、季節ごとに楽しめるお食事や軽食も楽しめます。

道の駅八千穂高原 売場

カフェが併設されている八千穂高原ビジターセンターは、観光プランや宿泊施設についての相談もできるスタッフ常駐の観光案内所です。

佐久穂町の観光名所「白駒の池」や「八千穂高原自然園」、そのほか南佐久地域の飲食店や宿泊施設に関するお問い合わせも、ビジターセンターで受け付けています。

併設されている「やちカフェ」のオリジナルブレンドコーヒーを片手に、南佐久の魅力を見つけることができます。

八千穂高原ビジターセンター

また、2階屋内交流スペースでは、地元ならではのイベントやワークショップが開催され、週末問わず小さなお子様連れのご家族からご高齢の方まで、多くの方で賑わいをみせています。

テーブル・イスとWi-Fi完備、飲食も可能なため直売所やコンビニエンスストアで購入したお弁当やホットスナックなどの持ち込みもでき、雨や雪の日でも安心して利用いただけるスペースです。

2階屋内交流スペース

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 約5ヶ月で 来場者数30万人突破!道の駅八千穂高原 appeared first on Dtimes.