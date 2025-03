SHINee¡¦¥ß¥ó¥Û¡¢½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ªÎ»¡ª¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ

SHINeeのミンホが、フィリピン・マニラでのコンサートを最後に、初のアジアツアーを成功裏に終えた。

【写真】「永遠の5人」SHINee、完全体の“集合写真”

ミンホは3月16日、マニラのニュー・フロンティア・シアターで「2025 MINHO CONCERT"MEAN:of my first"IN MANILA」を開催した。

昨年11月にソウルでスタートし、高雄、千葉、マカオ、マニラの全5都市、7公演に及ぶ初のアジアツアーを盛況のうちに終えた。

(写真=SMエンターテインメント)ミンホ

特に今回のマニラ公演では、『CALL BACK』『Chase』『Stay for a night』『Heartbreak』『Would You Mind』『Affection』『Came And Left Me』『Something About U』など、これまでにリリースした多彩なソロ曲を披露。エネルギッシュな魅力と感性あふれるムードを行き来するステージで、現地の観客を魅了した。

また、ミンホは公演前に『GMA Network』『ABS-CBN News』『Philippine Star』『Manila Bulletin』など、30以上の主要現地メディアとの記者会見に出席した。熱気あふれる取材陣の注目を一身に集め、グローバルな人気の高さを実感させた。

(写真=SMエンターテインメント)ミンホ

初のアジアツアーでソロアーティストとしての存在感を証明したミンホは3月22日、仁川SSGランダースフィールドで行われるSSGランダース対斗山ベアーズの2025シーズン開幕戦で、4年連続となるSSGランダースの勝利祈願始球式に登場する予定だ。さらに、4月5日に開幕する演劇『ランデヴー』(原題)に出演し、2度目の舞台に挑戦するなど、今年も唯一無二の“マルチエンターテイナー”として活躍を続ける。

また、ミンホが所属するSHINeeは、5月23〜25日にソウル・KSPO DOMEにて、7度目の単独コンサート「SHINee WORLD [E.S.S.A.Y] (Every Stage Shines Around You)」を開催する。

(記事提供=OSEN)

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎<ファラン>』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。