¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ÄàÏÂÀ½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹á¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯ÎõÈéÆù
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬£±£¸Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°Àï³«ºÅ¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¡£¥«¥Ö¥¹¤Ïº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£Í£Ö£Ð¤¬¤«¤«¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡£±£¹Æü¤ÎÆ±Àï¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¡£ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÄ¶°ìÎ®Áª¼ê¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆÈÀê¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¶½¤¶¤á¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎàÆüËÜ»Ô¾ìÆÈÀêá¤Ë²þ¤á¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃÇ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£»î¹ç¤Ï¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥Ã¥º¤Ï¤½¤³¤Ç²á¾ê¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö£Í£Ì£ÂÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¹ñºÝ»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤«¤é¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¾®µ¬ÌÏ»Ô¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»ý¤Ä¤¤¤ï¤æ¤ëÉÔ¸øÊ¿¤ÊÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔËþ¤ò¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¼«ÂÎ¤È¤½¤Î¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡³«ËëÀï¤ËÀè¶î¤±¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤È£Î£Ð£Â¤Îºç¸¶ÄêÀ¬¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬ÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¡£¤³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¸å¡¢¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬°ìÉôÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡Ö¿Í¡¹¤Ï¸½¾õ¤Ë¤«¤Ê¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È·ÀÌó¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÄ¹¤¤£±£°Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£±¶¯¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê·ù¤ß¤ÇÄù¤á¤¿¡£