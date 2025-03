フライト中のネット接続が50倍も速くなる。そんなうれしいニュースが飛び込んできました。発表したのは、米ユナイテッド航空です。

↑空の通信環境がもっとよくなる。

50倍もの速度向上を実現できる理由は、同航空がスターリンクのWi-Fiを採用したから。スターリンクは、米の民間企業であるスペースXが運用する低軌道衛星を介した高速インターネットサービスを提供しています。

これまでの航空会社の機内Wi-Fiは、地上にある基地局との通信でインターネットに接続する方式か、衛星通信を利用した方式のどちらかです。地上基地局との通信の場合は海上を飛行中は接続が難しい一方、衛星通信の場合は通信距離が長く、飛行ルートや気象状況よって接続が不安定になることもあるといったデメリットがありました。

しかし、スターリンクは低軌道衛星を利用した通信のため通信距離が短く、インターネットにサクサク接続することができるのです。

ユナイテッド航空の発表では、フライト中の最大速度は250Mbps。英国でのブロードバンドの平均速度は69.4Mbps、米国では242.38Mbpsという数字も報告されていることから、地上でのネット接続と遜色ないか、場合によってはそれ以上に快適な接続が実現できるかもしれません。

ユナイテッド航空によれば、現状のネット接続設備を取り外して、スターリンクの物を機体に装備するのに約8時間かかり、4日間の運航停止が必要とのこと。しかし、同社はすでに1機への搭載を終わらせており、2025年末まで毎月40機以上のアップデートを進めていきたい意向です。

【主な参考記事】

The Sun. SKY NET! Major airline adds Elon Musk’s speedy Starlink Wi-Fi that’s FIFTY times faster than normal and beats most home internet. March 7 2025

