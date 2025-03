発注から支払承認までの一連の業務をワンプラットフォームで実現！さくら情報システム「発注・請求支払業務DXソリューション」

さくら情報システムは、発注から支払承認までの一連の業務をワンプラットフォームで実現する「発注・請求支払業務DXソリューション」を2025年3月18日より提供開始。

さくら情報システム「発注・請求支払業務DXソリューション」

さくら情報システムは、発注から支払承認までの一連の業務をワンプラットフォームで実現する「発注・請求支払業務DXソリューション」を2025年3月18日より提供開始しました。

【課題】

・発注〜納品で発生する書類が電帳法対応の波から取り残されている

・経費精算システムで請求支払業務を対応しているが、その手前にある発注との分断により二重入力が必要

・請求支払の元である発注情報を同一システム上で確認できず、支払承認時に手間と不安を感じている

・発注・支払の予実管理が難しく、請求書放置による支払遅延のインシデント発生リスクを感じている

■提供サービスについて

さくら情報システムは2022年5月、株式会社電通総研の経費精算ソリューション「Ci*X Expense(サイクロス エクスペンス)」の販売代理店第一号として契約締結しました。

また、2024年11月には汎用ワークフローシステム「Ci*X Workflow(サイクロス ワークフロー)」の提供を開始しています。

今回、同社独自のテンプレートとして「Ci*X Expense」「Ci*X Workflow」を組み合わせた「発注・請求支払業務DXソリューション」をリリースします。

このテンプレートの活用により、同一画面上でシームレスな業務を実現し、大幅な業務効率化と生産性向上を強力に推進します。

【期待効果】

・発注から支払承認までの一連の業務をワンプラットフォームで完結させることでシステム上でも連続性を担保。

二重入力から解放され、支払根拠の明確化により業務効率が向上し、締め作業の早期化を実現。

・業務プロセスに沿った申請ステップの中で書類を添付し、システム上で確認・承認。

自動的に電帳法に対応した保管を実現。

発注業務のデジタル化、ペーパーレス化、テレワーク率の向上を促進。

・予定請求の管理を通じて、支払遅延のインシデントを未然に防止

【導入前・導入後のイメージ】

導入前・導入後のイメージ

