タカミエンジは、2025年3月12日に兵庫県災害医療センターへ、ポータブル蓄電池「BCエナジーTE-D3000」を1台寄贈しましたことを発表しました。

タカミエンジ

タカミエンジは、2025年3月12日に兵庫県災害医療センターへ、ポータブル蓄電池「BCエナジーTE-D3000」を1台寄贈しましたことを発表。

【寄贈品について】

製品名 :BCエナジー TE-D3000(グリーン)

数量 :1台

製品の特長:

・大容量・高出力で、災害時に必要な通信機器やその他電子機器の長時間使用が可能

・スーツケース設計で持ち運びがしやすく、車高の調節も可能で屋外の移動でも楽々

・出力ポートも多数あり、通常のコンセントだけではなくUSBやTypeC、シガーソケットなどにも対応

【兵庫県災害医療センター 石原センター長からのコメント】

「今回は株式会社タカミエンジ様より、災害医療活動に非常に有用なポータブル蓄電池をご寄贈いただき、誠にありがとうあります。

非常時の電源確保ができるポータブル蓄電池を頂けたことは本当にありがたいことです。

当センターの災害対策に有効活用させていただきます。」

【株式会社タカミエンジ 室田社長のコメント】

「地域社会の安全・安心に貢献することは、同社の重要な使命の一つです。

今回、兵庫県災害医療センター様へポータブル蓄電池を寄贈することで、災害時の医療活動を支援し、地域の方々の安全確保に少しでも貢献できればと考えています。

今後も、同社の製品や技術を通じて、地域社会の防災力向上に貢献していきます。」

室田社長と石原センター長

【兵庫県災害医療センターについて】

名称 :兵庫県災害医療センター

所在地:兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1

概要 :阪神・淡路大震災での教訓を基に設立された医療機関。

兵庫県下唯一の高度救命救急センター、有事における医療分野の司令塔、また、西日本におけるDMAT隊員の養成研修機関としての3つの機能を有する。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 兵庫県災害医療センターへ、ポータブル蓄電池「BCエナジーTE-D3000」を1台寄贈!タカミエンジ appeared first on Dtimes.